Cine ar putea să o înlocuiască pe Theresa May la conducerea Guvernului

Reuters prezintă o lista cu politicieni care ar putea să o înlocuiască pe May în funcţia de prim-ministru.

DAVID DAVIS, 68 de ani

Davis, salvat din „sălbăticia“ politică de May pentru a conduce politica de Brexit a Marii Britanii, a mai candidat de două ori la conducerea Partidului Conservator. Un eurosceptic vechi, el este considerat un politician cu experienţă care şi-a folosit timpul în care nu a făcut parte din Guvern pentru a face campanie împotriva eroziunii libertăţilor civile.

PHILIP HAMMOND, 61 de ani

Membru nelipsit al ultimelor guverne conservatoare, Hammond a devenit ministru de Finanţe al lui May în 2016. Dacă May ar fi obţinut o majoritate clară, presa locală sugerează că ar fi putut fi demis, pentru că a intrat în conflict cu mai mulţi dintre consilierii acesteia şi cu alţi miniştri, după ce a pledat pentru o abordare mai blândă a Brexit, pentru a proteja industria financiară.

AMBER RUDD, 53 de ani

Rudd a fost promovată pentru a conduce Ministerul de Interne, după ce May a devenit premier anul trecut. Ea este considerată un aliat apropiat al lui May şi a fost folosită în campania electorală drept purtătoare de cuvânt, inclusiv la o dezbatere televizată la care May a refuzat să participe.

Rudd a condus răspunsul Marii Britanii la cele trei atentate teroriste de anul acesta.

BORIS JOHNSON, 52 de ani

Johnson este una dintre figurile cele mai cunoscute din politica britanică - pe de o parte datorită părului, iar pe de alta datorită modului colorat în care îşi exprimă opiniile - atribute care l-au făcut un atu crucial în campania pentru Brexit de dinainte de referendumul de anul trecut.

Fost primar al Londrei, fost jurnalist şi actual ministru de Externe, Johnson era favorit pentru a-l înlocui pe David Cameron, după referendum. El a decis, însă, să nu intre în cursă, pentru a-i lăsa cale liberă aliatului său Michael Gove.

LIAM FOX, 55 de ani

Fox a candidat la conducerea Partidului Conservator în 2005 şi în 2016. El a fost numit secretar al Apărării în 2010, dar a fost obligat să demisioneze un an mai târziu, după ce i-a oferit acces neautorizat la reuniuni ministeriale unui consilier. Un eurosceptic cunoscut, el a fost reabilitat de May, care i-a încredinţat sarcina de a conduce eforturile Marii Britanii pentru nou relaţii comericale după Brexit.

NICKY MORGAN, 44 de ani

Morgan a fost unul dintre puţinii conservatori care s-au opus viziunii lui May asupra Brexit, pledând pentru rămânerea Regatului Unit în piaţa unică europeană. Ea a avut mai multe roluri ministeriale, inclusiv de ministru al Educaţiei. Morgan a fost considerată un posibil succesor al lui David Cameron în 2016, dar a sfârşit prin a-l susţine pe Michael Gove.

MICHAEL GOVE, 49 de ani

Unul dintre liderii campaniei pentru Brexit înainte de referendumul de anul trecut, Gove nu a reuşit să obţină conducerea Partidului Conservator în 2016, când decizia de a-l abandona pe Boris Johnson şi a câştiga el a fost considerată drept trădătoare de unii aleşi.

El a condus reforme profunde ale departamentelor Educaţiei şi Justiţiei în timpul mandatului lui Cameron, dar nu a primit niciun rol important în Guvernul May. Fost jurnalist, el l-a intervievat pe Donald Trump cu câteva zile înainte de învestirea acestuia la Casa Albă.

PRITI PATEL, 45 de ani

Patel a făcut parte din campania pentru ieşirea Londrei şi UE şi a avut mai multe funcţii ministeriale de când a fost ales în Parlament, în 2010. Ea a lucrat în Ministerul de Finanţe şi, mai recent ca membru de cabinet, conducând Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională.