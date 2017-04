„Stop indiferenţei. Fii tu schimbarea!“, o campanie pentru demnitatea animalelor începe la Prima TV

Zi de zi, cele mai grave cazuri de violenţă asupra animalelor vor fi prezentate la Focus iar telespectatorii pot face cunoştinţă cu acei oameni care s-au transformat în salvatori pentru animalele care aveau nevoie. De asemenea, echipa ştirilor Focus va prezenta şi măsurile luate de alte ţări în acest sens, astfel încât ţara noastră să se înscrie în rândul statelor civilizate care au adoptat déjà măsuri stricte privind protejarea animalelor.

Hilde Tudora, reporterul special care se implică în această campanie, spune: „Cam opt animale sunt maltratate în fiecare zi, în Bucureşti, conform autorităţilor locale. Făptaşii nu au regret. Şi nici nu sunt traşi la răspundere. Chiar dacă în orice moment, cu acelaşi sadism, pot ataca un copil. Poliţia animalelor există numai pe hârtie. Închisoare nu se face, iar amenzile date nu sunt achitate. Într-o ţară civilizată, nici oamenii, nici animalele nu suferă. Ne dorim ca oamenii să susţină o lege mai aspră pentru cei care schingiuesc animalele!“.

Livia Graur, prezentatoarea ştirilor Focus de la orele 14.00 şi 16.30, a decis să se implice mai mult în această campanie şi vrea să ia atitudine împotriva acestor abuzuri: „În ultima vreme, numărul ştirilor în care animalele sunt abuzate, bătute, schingiuite sau omorâte a crescut simţitor. Iar asta m-a făcut să consider că este cazul să iau atitudine. Nu este posibil ca într-o ţară civilizată să tratăm nişte suflete cu atâta dispreţ şi să desconsiderăm orice formă de viaţă. De aceea, consider că o înăsprire a pedepselor faţă de aceste fapte abominabile este imperios necesară! În toate ţările civilizate există pedepse cu închisoarea pentru cei care bat animalele, care le abandonează, sau care le omoară. Iar în România secolului XXI ne «permitem» să avem, zilnic, 8 cazuri de abuz, numai în Bucureşti! Fără ca nimeni să ia vreo măsură! Şi asta pentru că, pe lângă faptul că nu avem pedepse aşa cum ar trebui, avem o Poliţie a Animalelor care există numai pe hârtie! Toate aceste lucruri, pe care eu le consider revoltătoare, vă vor fi prezentate într-o nouă campanie Focus - Stop indiferenţei! Vă vom arăta cazuri impresionante, situaţii uluitoare de incompetenţă a autorităţilor, dar şi finaluri fericite realizate de cei care se luptă cu morile de vânt. Iar aceia care se vor simţi la fel de revoltaţi vor putea lua atitudine şi vor putea să ne susţină în demersurile noastre legislative“.

E momentul ca telespectatorii să ia atitudine, iar ştirile Focus vă vor spune cum se poate stopa acest fenomen, cum cei care trebuiau să ia decizii în acest sens nu le-au luat până acum şi cum mulţi bani direcţionaţi pentru a proteja animalele au fost cheltuiţi în alte scopuri. Poliţia animalelor funcţionează numai pe hârtie, ea fiind înfiinţata prin hotărâre de guvern dar fără norme de aplicare. Campania Stop indiferenţei. Fii tu schimbarea! luptă pentru o lege mai aspră şi în acelaşi timp pentru funcţionarea efectivă a poliţiei animalelor.

Problema e că pedepsele sunt prea mici, iar unele cazuri cazuri care nu ajung în presă nu le ia nimeni în seamă. Te invităm să urmăreşti o nouă campanie a ştirilor Focus: „Stop indiferenţei. Fii tu schimbarea!“ - o campanie pentru demnitatea animalelor realizată de echipa ştirilor Prima TV.

Alătură-te unui demers jurnalistic ambiţios! Animalele trebuie salvate. Susţine o lege mai aspră pentru cei care maltratează animalele! Din 2 aprilie, cei care vor să susţină campania, pot semna petiţia pe focusprimatv.ro.