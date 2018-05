Noi înregistrări cu şefa TVR: „Ăia de la ştiri sunt o haită. Mi-aduc aminte când l-am dat afară pe Mîndruţă, fix pe chestii d-astea“ AUDIO

Şefa TVR continuă prin a-şi arăta nemulţumirea faţă de un jurnalist care a întrebat Comisia Europeană ce părere are despre Legile Justiţiei din România fără a se consulta cu superiorii şi susţine că ea a fost cea care l-a concediat pe Lucian Mîndruţă de la Pro TV pentru un motiv similar.

„Unul care e liber astăzi, în concediu...Şi care este acreditat la Guvern, un băiat senzaţie...este în concediu astăzi. Stă la căpătâiul mamei, care este bolnavă, la 10.40 a trimis un e-mail la Comisia Europeană, am citit textul e-mailului... Băi, m-am căcat pe mine, mi-aduc aminte pe vremuri când l-am dat afară pe Mîndruţa, fix pe chestii de astea...pe Mîndruţa! În care spune aşa: vreau un punct de vedere al Comisiei Europene despre Legile Justiţiei din ţara mea, sunt jurnalist la televiziunea publică, despre cum vi se par Legile Justiţiei din ţara mea, că să înţeleg care-i mersul ţării mele şi am deadline de la şefi până la oră 14.00. Şi i-a răspuns Comisia Europeană! Fii atent, nu apare ştirea pe post, asta s-a întâmplat azi şi preiau stiripesurse care preiau textul comunicatului de la Comisia Europeană. Fii atent! Nici n-am stat să citesc. Comisia Europeană a dat un răspuns din ăla standard, pe urmă m-am uitat. Nu ştie niciun şef. Fii atent! N-a vorbit în şedinţa, măi, el nu era la servici astăzi, niciun şef nu ştie, nu s-a consultat cu şeful de secţie, el n-are nicio treabă cu... El e acreditat la Guvern, deci legile sunt în Parlament, acolo sunt oameni care sunt reporteri pe Parlament. Şeful de pe politic, Roro, nu ştie, şeful EOD-ilor (editor of the day) nu ştie, producătorul executiv nu ştie, directorul ştirilor de aici, producătorul general nu ştie, în schimb preia stiripesurse. Judecă tu lucrurile!“, povesteşte Doina Gradea în înregistrările audio.

Notă: Lucian Mîndruţă a fost sancţionat dur de PRO TV pentru o scrisoare pe care i-a trimis-o lui Bryan Adams, înainte ca acesta să sosească în România pentru a susţine un concert. Pentru greşeală facută, Mîndruţă a ieşit din emisiunea „Profeţii despre trecut“ în care îl seconda pe Silviu Bruca, potrivit Paginademedia.ro. Mai exact, jurnalistul a trimis un fax la fan-clubul Bryan Adams din Canada, în care susţinea că nu înţelege cum un artist cu convingeri liberale poate concerta pentru un fost partid comunist. Copii ale faxului au fost retrimise din Canada peste tot: de la Bryan Adams personal, până la sediul PDSR şi Ambasada Canadei la Bucureşti.

Pe de altă parte, Doina Gradea poate fi auzită cum susţine că nu se implică în politica editorială: „Eu vreodată m-am implicat, am sunat eu vreodată să spun: Dragoş e în neregulă, sau m-am dus eu vreodată la ştiri? Crezi că le spun ceva vreodată sau lui Cristache (Ionuţ Cristache, de la „România 9“ - n.r,) să-i zic eu vreodată ceva? Apropo de invitaţi sau nu ştiu ce. Nu mă bag în conţinutul, în politica editorială! Da, când sunt derapaje, sunt nevoită, sunt obligată să fac asta. Dar ăştia merită poliţie pe ei, le-am şi spus: trebuia să aduc un şef dinafară ca să va tăie! Nu meritaţi altceva, decât să fiţi tăiaţi!“

Şefa TVR îl invocă şi pe Cornel Calotă, care nu face nimic şi aşteaptă pensia: „Cornel Calotă scria ieri sau alaltăieri pe Facebook: sunt mândru de noi, ce buni suntem, am fost la…Cine mă, tu? Tu ai făcut ceva? Taci dracu', adică nu zice nimeni ..uită-te, laudă-i pe oamenii care au făcut, dar stai în p**a mea că nu faci nimic de luni de zile! Eu te-ntreb ce vrei să faci, tu spui că vrei să ieşi la pensie, «mai am un an şi ies la pensie». OK, şi eu mai am 10 ani, hai să mai stau şi eu. Te trezeşti că un bou implică instituţia şi asta au făcut non-stop. Ies din nişte scorburi aşa! Ştii? Hateri de profesie... “

În finalul discuţiei, Gradea „îl invită“ pe Pătraru să facă emisiunile „Starea Naţiei“ „mai soft“ şi îl avertizează că în ianuarie nu va fi pe post. Iată dialogul: