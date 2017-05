INTERVIU Câştigător MasterChef 2017: secretul desertului care i-a adus premiul şi ce va face cu banii: „O să renunţ o vreme la stomatologie“

Robert Petrescu i-a învins luni seară pe ceilalţi trei finalişti „MasterChef“ după trei probe în care au avut de pregătit un meniu complet – antreu, fel principal şi desert.

„Faptul că am fost desemnat câştigător mi-a confirmat că toate sacrificiile pe care le-am făcut şi eforturile mele au meritat pe deplin. Odată cu câştigarea trofeului am câştigat şi o nouă viaţă, o libertate şi o dorinţă de a construi la care nici nu îndrăzneam să visez. Am ales să fac ceea ce mă face fericit şi s-a simţit asta. Aproape că am avut o relaţie de iubire cu tot ce a însemnat MasterChef. Îi mulţumesc Marei, fetiţa mea, că a înţeles ce e dorul, îi mulţumesc familiei mele care mă susţine în nebunia asta, colegilor de la MasterChef, întregii echipe, care a muncit titanic şi nu în ultimul rând membrilor juriului pentru că au reuşit să mă crească frumos“, a declarat Robert Petrescu pentru „Adevărul“.

Principalul atu al câştigătorului a fost desertul, membrii juriului de la Pro TV, Samuel Le Torriellec, Răzvan Exarhu şi Liviu Popescu, fiind impresionaţi de modul în care concurentul a reinventat un preparat: o sferă de ciocolată cu mousse de caramel şi jeleu asiatic.

Câştigătorul a dezvăluit şi care au fost secretele din spatele desertului care a făcut diferenţa şi l-au ajutat să iasă învingător, respectiv reţeta celorlalte elemente ale desertului: „Am făcut un ganache de ciocolată din care am format sfere, pe care le-am umplut cu cremă bavareză. Apoi am făcut un crumble din piper sichuan şi ghimbir, am făcut un jeleu de citrice cu lime, lemongrass, ghimbir şi agar agar. Totul s-a încununat cu un sos crème anglaise combinat cu pudră de ceai matcha. Complexitatea preparatului meu cred că a făcut diferenţa, dar şi curajul de a reinventa un desert.“

Robert are numai cuvinte de laudă la adresa celor trei membri ai juriului MasterChef şi consideră că mare parte din victorie le-o datorează lor: „Ei au fost pionii principali ai acestui concurs. Absolut totul depinde de ei. Experienţa fiecăruia dintre ei mi-a oferit o viziune completă asupra a tot ceea ce înseamnă domeniul gastronimiei. De la chef Samuel am învăţat cum să lucrez organizat, să fiu modest. De la chef Exarhu am învăţat că poţi găti cu smerenie şi că trebuie să găteşti sincer. De la Liviu Popescu am învăţat că detaliul face diferenţa.“

Va investi premiul în street food

Robert are deja un plan bine pus la punct în ceea ce priveşte modul în care va cheltui premiul de 50.000 de euro primit în urma concursului: „Voi investi în street food şi voi dezvolta un concept, primul de street food japonez din România“.

Dacă până acum lucra în propriul cabinet stomatologic, deschis după ce a absolvit Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, bărbatul este hotărât să facă o pauză şi să se dedice marii lui pasiuni, gastronomia. „O să renunţ pentru o vreme la stomatologie pentru că îmi doresc să mă ocup intens de noul meu proiect. Sunt pasionat de bucătaria japoneza, iar faptul că am ales sa gătesc în finală preparate cu specific japonez şi acestea au fost apreciate de chefi mi-au dat şi mai multă încredere că aceasta este calea pe care trebuie să continui drumul în gastronomie“, a explicat Robert.

Stomatologul şi-a descoperit pasiunea pentru gătit din întâmplare, fiind nevoit să gătească pentru familia sa: „Această nevoie s-a transformat în pasiune. Acest lucru se poate vedea foarte uşor la mine în bibliotecă, unde se găsesc mai multe cărţi culinare decât de medicină.“

Mâncărurile preferate pe care le găteşte întotdeauna cu plăcere sunt cele care îi amintesc de copilărie - ciorbele, cartofii prăjiţi, tocana -, dar şi favoritele fiicei sale în vârstă de patru ani - pastele şi supele.

În ceea ce priveşte bucătăria românească, Robert a declarat: „Sunt îndrăgostit de bucătăria românească. Radu Anton Roman a scris, din punctul meu de vedere, «Biblia gastronomiei româneşti». Bucătăria românescă este extrem de complexă, este un rezultat al culturii noastre sincere. Noi, românii, facem excese, suntem un rezultat al perioadei socialiste, perioada săracă şi probabil de aceea avem un apetit deschis către consumerism în general.“