INTERVIU Aleksandras Cesnavicius, CEO Pro TV: „Niciodată nu m-am considerat un guru care să aibă ideile perfecte“

Aleksandras Cesnavicius pare a fi un om înconjurat de mister. Nu acceptă să dea interviuri prea des, mai ales 1 la 1 cu reporterul, şi nici nu pare că vrea să îşi facă apariţia pe micul ecran sau dincolo de el. Colac peste pupăză, un străin la cârma celui mai important post comercial din România? Ei, bine, da! Cesnavicius îşi vede de treabă cu meticulozitate lituaniană şi încearcă, de când a venit la cârma Pro TV, să aducă tot mai mult un spirit occidental pe o piaţă tradiţionalistă. El e omul care a decis difuzarea unor formate de succes, dar şi cel care a învăţat din nereuşitele unui program. E blând, deschis, are o strângere uşor fermă de mână, zâmbeşte şi e destins. Povesteşte cu mândrie despre realizările Pro TV. În fond are şi cu ce se lăuda. În mijlocul biroului lui cu pereţi albi tronează o masă rotundă. Inspiră încrede din privire. Cum arată viziunea unui lituanian la conducerea Pro TV, ce planuri are pentru 2017 şi cum s-a adaptat la specificul românesc, Aleksandras Cesnavicius a vorbit pentru „Adevărul“.

Cum a consolidat statutul de lider pentru Pro TV

„Adevărul“: În 2016, Pro TV a rămas lider de piaţă. Cum aţi consolidat acest statut?

Aleksandras Cesnavicius: Dacă analizezi ce înseamnă Pro TV o să vezi doi piloni pe care se bazează. Unul dintre ei este să oferim publicului divertisment, iar cel de-al doilea este să menţinem publicul informat. Aşadar, ne bazăm pe Ştirile Pro TV, care sunt difuzate pe tot parcursul zilei, iar apoi vorbim despre show-urile de diverstiment. Anul trecut am continuat să lucrăm înspre ambele direcţii. Pe zona ştirilor mă bucură faptul că avem un grup puternic de profesionişti, care e capabil să ofere informaţii de înaltă calitate, iar pentru mine, în general, este minunat să văd că departamentul de ştiri poate să funcţioneze complet independent. În jurul lor s-a construit un fel de Zid Chinezesc invizibil, ei trebuie să fie protejaţi de orice interese comerciale sau de orice influenţe politice, de aceea echipa face jurnalism adevărat. Pe aceste baze, avem la dispoziţie un grup unit de oameni care face ce îi place şi are toată libertatea de a face totul în mod profesionist.

Pe zona de divertisment, ca lider, pot spune că stăm pe o poziţie unică. Pe de o parte, avem foarte multe show-uri care funcţionează bine şi sunt recunoscute ca fiind bune de către audienţa noastră şi asupra cărora nu avem presiuni de schimbare, pentru că publicului îi place ceea ce vede. Trebuie doar să găsim noi unghiuri prin care să le privim. Ce funcţionează bine în acele show-uri? Ce putem îmbunătăţi? Cum putem să aducem ceva nou? Acestea sunt întrebările. Dacă ne gândim la show-urile mari, cum ar fi „Românii au talent“, avem trei paliere pe care construim având în vedere succesul existent. Unul are în vedere găsirea de noi concurenţi care să ofere conţinut şi poveşti pentru show-urile locale, al doilea vizează membrii juriului. Aducerea unei feţe noi şi regruparea juriului dau dinamică show-ului, relaţii diferite cu concurenţii şi, desigur, acelaşi format plăcut de public de ani de zile are parte de o reîmprospătare şi arată diferit faţă de sezonul anterior. Nu în ultimul rând, trebuie să privim la formatul însuşi, aici lucrăm împreună cu furnizorii formatului, dacă putem găsi noi formule pentru a schimba emisiunea câtuşi de puţin, în sensul bun, pentru a capitaliza aspectele care au funcţionat în trecut.

Acestea sunt abordările vizavi de show-urile locale. Nu vrem să fim conservatori pentru că în calitate de lider de piaţă trebuie să inovăm constant, să aducem mereu ceva nou, analizăm ideile şi conceptele care merită să fie implementate pe piaţă prin adaptare locală. Anul trecut, de exemplu, am avut succes cu serialul local de ficţiune „Atletico Textila“, dar mai ales cu „Las Fierbinţi“. Am avut succes şi cu show-ul lui Cabral, „Ce spun românii“. Sunt bucuros că şi show-ul lui Mihai Bobonete, „Jocuri de celebritate“, a avut adienţe bune. Aceste emisiuni arată divertismentul în cea mai bună formă a lui. Totul este pozitiv, tonul este dat de gazdele emisiunii, oamenii înţeleg despre ce e vorba, totul se simte natural, apoi emisiunea ia avânt.

Recordurile Pro TV pe 2016 Pro TV a obţinut, în anul 2016, cea mai mare cifră pentru media de cotă de piaţă în prime-time (n.r. - interval orar de maximă audienţă, cuprins între orele 19:00 şi 23:00) din ultimii ani 14 ani şi a avut un program care a obţinut cea mai mare cotă de piaţă din istoria măsurătorii moderne a audienţelor. În 2016, Pro TV înregistrat o medie de 25.0% cotă de piaţă la nivelul publicului comercial, cu vârste cuprinsă între 18 şi 49 ani, aceasta fiind cea mai mare obţinută din anul 2002 şi până în prezent. Tot în 2016, Pro TV a scris istorie în televiziunea din România cu meciul de deschidere de la Euro 2016, stabilind un record pentru piaţa TV locală, cel mai mare share pe publicul comercial al unui program în prime-time din istoria măsurătorii moderne a audienţelor: 71.0% cotă de piaţă. De asemenea, vizita vedetelor Pro TV în programul special „Las Fierbinţi - Marea petrecere naţională“ a înregistrat cifre record la toate categoriile de public, cele mai mari de la lansarea serialului, la nivelul publicului comercial înregistrând 13.8 puncte de rating şi 36.8% share. În perioada ianuarie - decembrie 2016, Pro TV a fost lider de audienţă atât în prime-time, cât şi la nivelul întregii zile pe toate categoriile de public. În prime time, Pro TV a înregistrat o audienţă medie de 8.9 puncte de rating şi 25.0% share, iar la nivelul întregii zile TV a obţinut o medie de 3.7 puncte de rating şi 20.6% share la nivelul publicului comercial. În topul emisiunilor de diverstisment din prime-time, primele trei sunt producţii Pro TV. „Românii au talent“ a înregistrat o audienţă medie de 16.8 puncte de rating şi 43.4% share pe publicul comercial, emisiunea „Visuri la cheie“ a înregistrat un record, cu cea mai urmărită ediţie de la lansare ( 13.0 puncte de rating şi 34% share), iar „Vocea României“ a completat podiumul cu o audienţă medie de 10.7 puncte de rating şi 28.1% share. Pe palierul filmelor, în top 100 de producţii difuzate în anul 2016, 96 sunt filme difuzate de Pro TV. La nivelul publicului comercial, de exemplu, primele două locuri sunt ocupate de filmele „Singur Acasă 2: Pierdut în New York“ (16 puncte de rating şi 39.5% share) şi „Singur Acasă 1“ (14.2 puncte de rating şi 37.2% share). Las Fierbinţi şi Atletico Textila au fost cele două seriale care au condus top cinci seriale urmărite de publicul din ţară în anul care tocmai s-a încheiat. Sezoanele 10 şi 9 ale producţiei „Las Fierbinţi“ au avut, pe primele două locuri în topul publicului comercial, cu următoarele cifre: 30.8 share şi 12.3 rating, respectiv 29.7 share şi 11.6 rating. Primele două sezoane din „Atletico Textila“ au întregistrat cifre precum 22.6 share şi 9.5 rating, respectiv 21.3 share ţi 8.3 rating.

Pe ce s-a bazat succesul emisiunilor „Jocuri de celebritate“ şi „Ce spun românii“

De ce aceste două emisiuni, „Jocuri de celebritate“ şi „Ce spun românii“, au avut succes?

Formula emisiunii este una simplă. E un divertisment care te face să te simţi bine. Oamenii vor să se relaxeze când ajung acasă, iar noi asta le oferim. Dacă vorbim de show-ul lui Bobonete, pentru mine arată ca o completare perfectă între gazdă şi format. Mai văd un beneficiu: această emisiune este mediul perfect unde vedetele pot să fie ele însele, se pot arăta într-un mod complet neştiut, dar, în acelaşi timp, e şi un mediu sigur, care nu naşte controverse. Deci, nu trebuie să se streseze, ci doar să se bucure ca şi cum ar fi cu prietenii în sufragerie. Aceasta este cheia formulei emisiunii, iar toate elementele rezonează către succes.

Încercaţi să atingeţi un nivel asemănător cu show-uri din Occident, precum cel al lui Jimmy Fallon?

„Jocuri de celebritate“ nu aduce nici măcar cu show-urile de talente, pentru că nu căutăm un talent la vedete. Emisiunea uneşte două sufragerii, cea a telespectatorului cu cea a personalităţilor pe care le ştiu din diverse medii. E un loc unic în care se împărtăşeşte o trăire unică.

Ce vrea Cesnavicius de la 2017

În 2016, miza a fost pe show-urile mari şi pe producţiile locale. Cum va fi în 2017?

Privesc piaţa de televiziune ca un fel de maraton. Nu sprintezi şi produci ceva care să dureze doar o perioadă. E important să îţi calculezi paşii în mod corect, să înţelegi pe ce îţi fondezi baza şi să lucrezi la inovaţie în aşa fel încât să nu rămăi neactualizat, dar să afli ideile noi care pot să fie implementate. Noi avem o formulă de lucru foarte bună, Pro TV va aplica aceeaşi gândire, totul e deja pregătit. Avem echipe capabile să execute orice. Poţi să ai orice fel de idei, pe hârtie să arate bine, cu o viziune fantastică, dar testul este la execuţie. Pentru ca rezultatul să fie bun trebuie să ai o echipă bine structurată cu profesionişti gata de orice. Avem aceste elemente, formula de lucru, care funcţionează, şi profesioniştii capabili de orice. Nu ne schimbăm direcţia de principiu, ca alergător la maraton ne stabilim să alergăm într-un ritm stabil, în aşa fel încât să avem timp să găsim ideile care pot creşte pe parcursul următorilor doi - trei ani. Per total, direcţia nu se schimbă.

Ce vom face diferit este să ne concentrăm mai mult pe canalele secundare ale grupului şi să avem mai multe activităţi integrate pentru produsele noastre online. Nu ne concentrăm doar asupra Pro TV, ca în cazul ultimilor doi ani, ci asupra întregului grup, să îl întărim. Am văzut potenţialul enorm atunci când am făcut campania specială pentru 1 decembrie cu „Las Fierbinţi“. Am avut activităţi pentru micul ecran, am adunat toate programele individuale pentru a susţine acest show. Dar, după terminarea specialului am realizat ceva şi pentru internet cu poezia lui Celentano. Am avut un reach de 1 milion de utilizatori doar în prima oră de la lansare, ceea ce e impresionat mai ales când lansezi aşa ceva pe internet în toiul nopţii. În total, poezia a generat 20 de milioane de vizualizări. Aici avem spaţiu, încă putem îmbunătăţim lucrurile. Acum ne calibrăm echipele şi resursele prin care creşterea poate să fie susţinută, regândim conceptele, cum să creştem canalele secundare şi să le facem mai relevante pentru telespectatori. Acesta este, de fapt, cuvântul care va defini canelele secundare pentru următorii ani: relevanţa.

Difuzarea Euro 2016 pe Pro TV a fost o mişcare surprinzătoare. Ce a câştigat Pro TV prin această transmisie a Campionatului European?

În general, iubim sporturile. Nu trebuie să ne mire că iubim fotbalul în mod special, acest element fiind mereu parte a Pro TV. Ce a fost diferit în acest caz a fost că un eveniment fotbalistic de asemenea importanţă a fost difuzat în premieră de o televiziune comercială. Pentru noi, difuzarea Euro 2016 a venit la pachet cu o serie de responsabilităţi. Dacă preiei ştafeta vrei ca totul să fie mai bine ca înainte şi trebuie să livrezi conţinut de calitate. Şi calitatea se vede în rezultatele de audienţă de a doua zi. Mie, personal, mi-a plăcut că am avut oportunitatea să difuzăm Euro 2016. Am observat, graţie acestui eveniment, cum întreaga echipă a televiziunii poate să lucreze foarte bine împreună, atunci când se uneşte pentru a da viaţă unei idei puternice. Dacă vă mai amintiţi meciul de deschidere dintre România şi Franţa şi cum a arătat acea zi la Pro TV nu ne putem concentra doar asupra meciului. Nu doar meciul de fotbal a fost bun, ci totul a arătat bine graţie echipei care a susţinut ideea şi a construit conceptul de mândrie naţională care, în ciuda rezultatului meciului, a fost miza. România juca contra gazdei, la ea acasă, iar noi, ca profesionişti, am încercat să arătăm aceste sentimente. Am putut arăta, pe de-o parte, nivelul departamentului nostru de sport, că putem produce orice eveniment sportiv de mare amploare, iar pe de altă parte, Euro 2016 s-a potrivit bine cu rolul nostru de lider de piaţă. Mereu reuşim să aducem producţii care impun competitivitate, graţie unui profesionalism desăvârşit, iar rezultatele sunt considerabil mai bune decât în trecut.

De ce unele filme se repetă la Pro TV

Ce rol joacă filmele difuzate de Pro TV pentru acest rol de lider? Unele dintre ele se repetă de ani de zile.

Audienţa noastră este una mare, ceea ce înseamnă că este şi diversificată. Nu ne putem limita la a fi doar o sursă de informaţii sau de divertisment local, în mix trebuie să includem şi produsele de pe piaţa occidentală. În acest sens, filmele au cel mai mare potenţial de succes şi ocupă cel mai mult spaţiu în programul Pro TV. Vrem ca prin filme să fim prima preferinţă a telespectatorilor, iar repetarea lor trebuie să fie făcută foarte bine. Nu trebuie să te cerţi cu soţia ta când vii acasă şi vreţi să vedeţi un film. Cu siguranţă aveţi lucuri mai importante de făcut când ajungeţi acasă, aşa că noi ne ocupăm astfel încât să vedeţi cele mai bune filme. Avem un departament foarte bun pe acest segment al filmelor, caută mereu cele mai bune filme care pot să fie difuzate şi prin care această repetare poate să fie consistentă. Trebuie să găsim mereu formula potrivită între filmele mai noi care merită să fie difuzate şi între cele deja existente care sunt bune şi care trebuie să fie difuzate într-o perioadă de timp relevantă. „Singur Acasă“ e probabil cel mai relevant exemplu. Nu ştiu cum acest film a fost perceput în primii ani de difuzare în România, dar, în alte ţări era întâmpinat cu critici, de ce staţiile TV îl redifuzează, pentru că e un film vechi. Dar, după o perioadă, tonul s-a schimbat complet şi cu toţii spuneau „Da, vine Crăciunul pentru că se difuzează Singur Acasă“! (Râde) E, iarăşi, un exemplu prin care poţi să construieşti tradiţia, dar şi să satisfaci nevoia celor de acasă de a se simţi bine alături de cei dragi. Contează foarte mult sincronizarea, timpul perfect.

Mărturiseaţi că vreţi să dezvoltaţi şi mai mult conţinutul din timpul zilei care este difuzat de Pro TV. Mai vreţi să faceţi asta?

Deja, în 2017, am introdus mai multe producţii locale în timpul zilei. Audienţa căreia te adresezi în timpul zilei e uşor diferită, nu am acordat atenţia necesară acestor programe până acum. Încă analizăm ce merge şi ce nu, primii paşi i-am făcut în 2016, iar anul acesta vom experimenta şi mai mult. Încă nu pot spune ce vom face, e puţin cam devreme să dau nume de producţii, dar ne vom concentra mai mult pe programele difuzate în timpul zilei.

Cum vrea să inoveze o piaţă tradiţionalistă

Vă consideraţi adeptul inovaţiei pe o piaţă locală oarecum tradiţionalistă?

Niciodată nu m-am considerat a fi un guru care să vină pe o piaţă străină şi care să aibă ideile perfecte care să funcţioneze (Râde). Fiecare ţară europeană e unică pentru că fiecare are propria cultură, propria religie, iar imediat ce treci graniţa trebuie să înţelegi că vecinul tău are o gândire complet diferită de a ta. Nu e prima dată când lucrez într-o ţară străină. Mă uit doar la structuri, la principiile organizaţiei, cum să construim cele mai bune lucruri care pot merge. În România, televiziunea s-a internaţionalizat pentru că lumea lucrează la cele mai înalte standarde, înţeleg cum se construiesc fundamentele unui proiect bun, care sunt formatele internaţioanale care ar putea fi adaptate. Dar aspectul critic nu este să identifici ce merge pe pieţele străine, ci ca după ce ai decis să încerci ceva să înţelegi de ce ai făcut această alegere şi după ce ai făcut un pariu pe un produs să îl faci în aşa fel încât să funcţioneze pe piaţa locală, ca telespectatorul să îl perceapă ca fiind autentic românesc. Dacă încerci să îl implementezi prin mijloacele celor din afară vei eşua lamentabil. Soluţia stă în găsirea grupurilor de profesionişti care ştiu ce fac şi după brainstorming să încercăm să atingem potul cel mare.

De ce nu a mers „Supravieţuitorul“: nu va mai fi difuzat

Pe de altă parte, „Supravieţuitorul“ nu a performat. De ce?

Într-adevăr. La sfârşitul lunii august stăteam în biroul meu destul de optimist gândindu-mă că totul va fi bine acum că urma să difuzăm „Supravieţuitorul“. După ce rezultate au început să apară a trebuit să muncim puţin mai mult. Dacă analizăm structura show-ului, şi ce l-a făcut să fie de succes la nivel internaţional, avea tot ce trebuia astfel încât să ne putem speranţele într-o reuşită. Credeam că va fi următorul format care să domine piaţa pentru următorii cinci sau zece ani. Părea un show care îţi aduce aventură, din locuri exotice, oferă poveşti interesante din partea concurenţilor, iar românii au demonstrat în multe rânduri că vor să îşi cunoască eroii. Românilor le mai place emoţia. Toate acestea duse pe o insulă exotică, minus elementele care făceau viaţa mai uşoară, dădeau un show excelent. Avea temperatura optimă prin care toate emoţiile trebuiau să iasă la suprafaţă, avea poveşti de care te puteai prinde, avea o istorie a recordurilor de succes şi nu mai fusese pe piaţa din România. 200 de oameni au lucrat timp de trei luni în Filipine pentru a produce show-ul, un alt pariu din punct de vedere al resurselor. Dar, uneori, toate eforturile prin care ai făcut ceva corect nu conduc către rezultatul dorit. Aşa s-a întâmplat, ne-am învăţat lecţia şi pe viitor vom face lucrurile diferit.

În 2017 vom mai vedea „Supravieţuitorul“?

Cel mai probabil nu.

Adaptarea la România

Ca individ şi ca profesionist, cum percepeţi publicul din România?

Publicul din România este unic în felul lui, aşa cum orice public din orice ţară europeană este diferit. Unicitatea voastră vine din faptul că sunteţi o ţară care pune accent pe emoţii, aşa mi-am dat seama până acum. Asta înseamnă că şi show-urile noastre trebuie să aducă ceea ce publicul vrea să vadă. Vreţi să ştiţi concurenţii, poveştile lor de viaţă, famiile lor. Vreţi să vedeţi mai multe emoţii şi legături între concurenţi şi cei care îi judecă. Nivelul pieţei de televiziune din România este destul de ridicat, iar telespectatorii cer mereu mai mult. Pentru noi, asta este o permanentă presiune şi de aceea încercăm să executăm show-urile la un nivel cât mai ridicat, atât din punct de vedere vizual, cât şi din punct de vedere al conţinutului. Românii preferă show-urile pozitive, să fie distraţi. Divertismentul e răspunsul, alături de pozitivitate şi de emoţie.

Cum v-aţi adapatat la acest specific local?

Cred că nu o să adaptez complet vreodată, de aceea când vorbim de viitor trebuie să mă bazez pe acea formulă pe care am descris-o. Mă bazez foarte mult pe echipa de profesionişti de la Pro TV, care pot să identifice cele mai bune apropieri între noi şi public, să găsească relevanţa unor formate şi a unor persoane relevante pentru rolurile pe care le găsim, iar la sfârşitul zilei să avem conţinut care să rezoneze cu publicul şi să fie la zi. Ca străin, care nu are aceeaşi cultură şi limbă, văd lumea per total foarte diferit. Cred că un punct important pentru un străin este deschiderea faţă de nou şi capacitatea de a înţelege, percepe şi îmbrăţişa cultura în care pătrunde. Tocmai din acest motiv Pro TV este o televiziune specială şi puternică. La masa rotundă nu se află doar membri din echipa locală, există şi străini care vin cu idei şi de aici cu siguranţă poţi inova. Echipa noastră de management este internaţională, avem mulţi români, elementul critic, dar avem şi lituanieni, greci şi germani. Fiecare dintre noi vine cu o viziune diferită atunci când pe masă există un subiect de discuţie. Din aceste contribuţii putem beneficia foarte mult, experienţele diferite de pe pieţe diferite ajută la evoluţie. Facem paşii potriviţi, avem respect faţă de ceea ce facem, nu ne hazardăm că ceva va merge, ci ne gândim la cele mai bune elemente de pe alte pieţe care pot să funcţioneze aici şi să fie relevante pentru România.

Relaţia lui Cesnavicius cu vedetele postului

Cum vă înţelegeţi cu vedete postului?

Avem o relaţie normală, nu pot să menţionez individual cu cine mă înţeleg mai bine sau mai puţin bine. Cu unii dintre ei sunt prieten foarte apropiat, dar relaţia este una impusă de mediul în care lucrăm. Suntem mereu deschişi să primim noi feţe printre celebrităţi. În acelaşi timp, cu toţii suntem uniţi înspre acelaşi obiectiv, să avem succes împreună, să avem succes ca televiziune. Iar cu exemple ca Euro 2016 sau programul special „Las Fierbinţi“ am văzut această dorinţă materializându-se.

Nu pare că aveţi o relaţie rigidă.

Asta e frumuseţea televiziunii. Nu trebuie să fim stricţi. În ceea ce priveşte celebrităţile, trebuie să găsim formula ideală în care să le îmbinăm, dar şi ca ele să aibă o relaţie bună cu echipele de producţie. Pentru că aceste echipe fac ca show-urile să se vadă bine pe micile ecrane, fiind responsabile de succesul emisiunilor. Suntem pe calea cea bună şi într-o etapă la fel de bună, iar pe viitor sunt sigur ca va fi şi mai bine.

Cine rămân competitorii pentru Pro TV

Pentru 2017 cine va rămâne principalul constracandidat pentru Pro TV?

Competiţia este bună întotdeauna. Nu îţi permite să adormi şi te menţine în priză mereu. Competitorii noştri aleargă în acelaşi maraton dar cu alte strategii, aşa că nu apar din senin sau dispar dintr-o dată. Ocupanţii locurilor doi şi trei sunt clari. Noi ne propunem să menţinem o distanţă consistentă faţă de ei. Nivelul pe care îl avem este suficient să ne menţinem unde suntem. Ne menţinem pe această linie. În opinia mea, este important să menţinem această atitudine de învingător şi să ne concentrăm pe lucrurile pe care vrem să le facem cu propriile noastre programe şi să îi lăsăm pe ceilalţi să fie inspiraţi de ele.

Trendul serialelor turceşti a luat amploare în ultimii ani. Vă simţiţi amenţaţi de el?

Cred că e un trend care trebuia încercat şi care nu trebuia ignorat. A fost o oportunitate şi chiar şi noi am avut un test. Difuzăm seriale turceşti, dar acest produs este destinat canalelor secundare. Încercăm lucruri noi care au în vedere audienţa nostră.

Cum arată viitorul pentru Pro TV

Sunteţi interesat să realizaţi un show conceput doar pentru internet?

Suntem o televiziune comercială, la sfârşitul zilei trebuie să ştim prin ce mijloace ne finanţăm, dar şi să producem profit pentru investitori. Răspunsul şi problema la această întrebare stau în cantitatea de resurse pe care trebuie să le aloci pentru un astfel de produs şi cum să ai potenţialul încasărilor din publicitate la acelaşi nivel. Pentru moment, onest, nu văd un astfel de produs, dar poate în timp lucrurile se vor schimba. Acum, un astfel de produs ar fi conceput mai mult pentru imagine, nu ar fi o decizie de business bună, ceea ce înseamnă că nu e sustenabilă pe termen lung. Am arăta că am putea să facem aşa ceva, dar, în cele din urmă, nu ar renta.

Cum vedeţi Pro TV peste cinci ani de zile?

Pentru Pro TV direcţia este clară. Strategia nu se schimbă, trebuie să fim în continuare lider de piaţă. Două lucruri trebuie să facem în următorii cinci ani: primul, trebuie să ne dezvoltăm portofoliul cu canale secundare, să fim percepuţi ca şi grup, nu ca un canal individual, iar al doilea să devenim din ce în ce mai moderni prin ceea ce facem pe ecran şi dincolo de el. Încercăm să impunem un trend de modernizare pe viitor.