George Orbean a demisionat din CA al TVR: „Am făcut un gest normal. Nu am puncte comune cu acest guvern“. Ce spune despre „dezastrul“ postului public

Se aşteaptă înlocuitorul lui Orbean

Pentru că Orbean nu are supleant în CA, guvernul Sorin Grindeanu este nevoit să facă o propunere. În urmă cu o zi, el a publicat online un material în care vorbeşte despre „dezastrul“ în care este scufundat postul public de televiziune şi subliniază că „se confirmă, încă o dată, că oamenii de proastă calitate îşi bat întotdeauna joc de lucrurile primite de pomană“.

George Orbean a fost numit în CA de guvernul Dacian Cioloş. „Mi-am dat demisia începând cu 1 februarie, pentru că eu eram în Consiliu reprezentant al guvernului Cioloş şi mi se pare că am făcut un gest normal. Nu cred că am puncte comune cu acest guvern, dar nu este vorba despre asta neapărat“, a declarat George Orbean pentru News.ro.

Potrivit Legii 41/1994, Consiliul de Administraţie al televiziunii publice poate funcţiona cu 9 membri avizaţi de Parlament, iar o şedinţă a CA poate avea loc dacă sunt prezenţi 7 membri.

„Domnul Orbean nu are supleant“, a precizat Irina Radu, preşedinte-director general al Televiziunii Române, pentru News.ro. „Aşteptăm ca guvernul să facă o propunere, apoi ea va trebui să treacă prin Parlament“, a mai spus ea, fără a preciza de ce instituţia pe care o conduce nu a anunţat public demisia lui George Orbean.

De ce crede Orbean că TVR se află în „dezastru“

Joi, el a publicat online un material în care vorbeşte despre „dezastrul“ în care este scufundat postul public de televiziune.

„Dacă mai avea cineva nevoie de o dovadă fizică a dezastrului în care este scufundat în mod intenţionat postul public de televiziune, întreruperea emisiei TVR din 8 februarie 2017 timp de vreo jumătate de oră este mai mult decât exemplară!“, a scris George Orbean pe contul său de LinkedIn.

El i-a numit pe cei instalaţi la conducere „amatori“ şi „clienţii politici“, despre care spune că au ratat şi ultima dintre misiunile pe care le aveau de îndeplinit conform legii şi minimei decente profesionale: „menţinerea emisiei 24/7“.

„După un an în care a defilat cu o colecţie de cârpeli, scuze, eşecuri şi minciuni, «conducerea SRTv» salută dublarea bugetului (fără nicio strategie de dezvoltare, plan de reorganizare, evaluare, audit etc.) cu cea mai dezonorantă gafa cunoscută în lumea largă a televiziunii: întreruperea emisiei. Gravitatea excepţională a incidentului generat de o pană de curent în Bucureşti este că am aflat «the hard way» cât de uşor poate fi scos din priză postul naţional de televiziune (strategic) al României“, a adăugat el.

George Orbean semnalează faptul că, în locul penei de electricitate, „putea fi, la fel de bine, un spion duşmănos înarmat cu o şurubelniţă sau un vagabond în căutare de ceva cablu“.

„Orice om cu o minimă experienţă de conducere poate realiza cât de bine este organizată activitatea SRTv, câte de limpezi sunt procedurile, standardele profesionale, atribuţiile şi protocoalele operative ale instituţiei. Se confirmă, încă o dată, că oamenii de proastă calitate îşi bat întotdeauna joc de lucrurile primite de pomană“, a încheiat el.

George Orbean a intrat în presă în 1993, ca reporter la radio Contact Ploieşti. A lucrat ca reporter, editor, producător şi manager de proiect. A fost managerul de proiect al postului Digi 24, între 2011 şi 2013. Anterior, a lucrat un an, tot din postura de manager de proiect, la Chişinău, la Jurnal Tv. În perioada ianuarie 2008 - aprilie 2009, a fost producător general la Media Mall. În mandatul lui Stelian Tănase ca preşedinte general al televiziunii publice, George Orbean a ocupat funcţia de consilier, funcţie din care a demisionat.

Consiliul de Administraţie al Televiziunii Române a fost format, iniţial, în martie 2016, din Irina Radu, Doina Gradea, Alfred Bulai, Ionica Stănciulescu, Radu Carp, Debreczeni Hajnal, Ruxandra Garofeanu, Valeriu Hadji - Culea, Raico Cornea, Christel Ţopescu, George Orbean, Teodor Gabriel Giurgiu, Monica Ghiurco.

George Orbean a fost ales, la finalul lunii martie, de membrii noului Consiliu de Administraţie al TVR în funcţia de preşedinte-director general al televiziunii publice, cu un mandat de patru ani, însă plenul reunit al Parlamentului l-a respins.

În luna octombrie, Cristian Hadji-Culea, reprezentant al Alianţei Liberalilor şi Democraţilor (ALDE) în Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune (SRTv), şi-a anunţat demisia din calitatea de membru în consiliu printr-un e-mail transmis Irinei Radu. El a fost înlocuit de Gheorghe Bălăşoiu, supleant nominalizat de ALDE.