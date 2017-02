„Chefi la cuţite“ revine cu un sezon nou şi picant la Antena 1: chefii Dumitrescu, Scărlătescu şi Bontea degustă larve, carne de cangur şi chiar scorpion

Etapa degustării pe nevăzute cu care începe noul sezon îi pune pe juraţi în cele mai neaşteptate şi amuzante situaţii: aceştia au fost nevoiţi să guste din preparate care mai de care mai ciudate, de la insecte, larve sau gândaci, la carne de cangur, crocodil sau chiar scorpion. Aşa se face că telespectatorii vor asista la cele mai colorate reacţii ale chefilor, iar Florin Dumitrescu se va remarca, de departe, mai ales că fobia sa pentru insecte îl va pune la grea încercare.

Preparate exotice în faţa chefilor

Prima ediţie „Chefi la cuţite“ aduce în bucătăria show-ului concurenţi pasionaţi, cu poveşti interesante şi preparate pe măsură. George şi Alina formează un cuplu în viaţa reală, însă în show vin să concureze pentru un loc în etapa următoare. Florin Dumitrescu este un tânăr bucătar, tiz al juratului, şi va reuşi să îi surprindă pe cei trei chefi, în vreme ce simpaticul Danish vine din India şi vrea să condimenteze bine show-ul. Nu vor lipsi nici apariţiile sexy, mai ales că româncele ştiu să fie şi gospodine, dar şi atrăgătoare. Deloc surprinzător, şi anul acesta chef Scărlătescu este febleţea concurentelor, care vin şi îi declară deschis simpatia şi faptul că şi-ar dori să facă parte din echipa sa în acest sezon. Motiv suficient de puternic pentru ca ceilalţi doi colegi ai săi să glumească pe seama lui Cătălin şi să-l numească „martir“ şi „erou de telenovele“.

Sezonul acesta juraţii au avut parte şi de surprize în farfurie. Aşa se face că pentru prima oară aceştia au primit la degustare o farfurie cu scorpioni.

„Fobia mea pentru insecte a fost exploatată la maximum, nu numai de concurenţi, care au ales să gătească, unii dintre ei, tot felul de arătări, ci şi de cei doi colegi ai mei, care mi-au făcut tot felul de farse“, recunoaşte Florin, cel care nu a mai putut sta în platou după ce a văzut scorpionii în farfurie. La fel de surprinşi au fost cei trei juraţi şi de alte preparate mai puţin obişnuite, precum supa de fasole cu scoici sau mămăliga neagră, care îşi găsesc locul în a doua ediţie „Chefi la cuţite“, de marţi, 14 februarie.

Concurenţi dornici de peste hotare la „Chefi la cuţite“

Pariurile din platou, pe care juraţii le fac înainte de a ridica cloşurile, au avut pedepse de îndeplinit în culise. Aşa se face că cei trei chefi au ajuns la sală, la propriu, s-au urcat pe bicicletă sau bandă, au purtat ochelari coloraţi, au gătit în culise în vreme ce restul se odihnea sau au mâncat tot din farfurie, deşi preparatele nu erau de cele mai multe ori îmbietoare.

„Ne-am distrat mult, am făcut de toate, ne-am şi certat, că mai avem şi opinii diferite. În acelaşi timp însă, am fost atenţi la concurenţi, eu unul am pus deja ochii pe câţiva, dar mai sunt probe şi se pot schimba multe. Îmi place mult în preselecţii când vine banda, atunci nu am emoţii, sunt doar foarte curios să descopăr ce e în farfurie. În schimb, când încep battle-urile, stai cu inima strânsă şi banda devine o tortură. În culise a fost un real spectacol, ne-am dat tot felul de porunci, să ne facem unul altuia de mancare, să alergam la banda, Gina ne-a ţinut evidenţa kilogramelor… Ce să mai, am râs mult“, povesteşte chef Bontea.

Noul sezon „Chefi la cuţite“ a strâns la preselecţii mai mulţi concurenţi dornici să ajungă în show, în special bucătari, mulţi sosiţi de peste hotare. Fie că muncesc în Italia, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, fie că au experienţă în bucătării de top ale celor mai cunoscuţi chefi ai lumii, fie că sunt străini care speră să îşi schimbe viaţa în România, concurenţii de anul acesta sunt un real spectacol nu doar pentru juraţi, ci şi pentru telespectatori.

„Partea inedită este că preselecţiile s-au lungit sezonul ăsta, în sensul că am avut mai multe zile de filmare, pentru că au venit foarte mulţi concurenţi. Cei mai mulţi dintre ei au fost bucătari profesionşti, ceea ce e un semn bun, zic eu. Aşadar, implicit am avut de jurizat mai multe farfurii, n-a fost zi să nu mâncăm din cel puţin 22 de farfurii. Uneori a fost plăcut, alteori incredibil, de foarte puţine ori rău, alteori surprinzător sau chiar fabulos. Asta înseamnă că publicul ne urmăreşte cu atenţie şi întelege ce vrem de la concurenţi“, mărturiseşte chef Scărlătescu.