Ce s-a întâmplat în prima ediţie „Vocea României Junior“ FOTO VIDEO

Primii copii de pe scena show-ului de la Pro TV

Jessica Lăzărescu (12 ani) a fost, cu emoţiile de rigoare, prima concurentă din primul episod „Vocea României Junior“, reuşind, cu piesa „Suus”, să întoarcă, imediat după primele acorduri şi versuri, toate cele trei scaune ale antenorilor.

„Mi s-a făcut pielea de găină, atâta putere şi sensibilitate ai avut!“, i-a zis Andra, în timp ce Marius Moga şi Inna s-au duelat în declaraţii pentru a o câştiga pe tânără de partea lor. În final, Andra a fost alegerea Jessicăi.



Vocea Romaniei Junior - sezonul 1: Jessica Lazarescu - Suus, Albania pe vocearomanieijunior.protv.ro

Francesca Hojda, mezina familiei Hojda, a venit la „Vocea României Junior“ cu gândul de a întoarce toate scaunele şi de a ajunge în finală. Aceasta a fost sfătuită şi susţinută de surorile ei, Maria şi Ligia, care au concurat în sezonul patru de la „Vocea României“. Tânăra a cântat piesa „She Wolf“, dar nu a reuşit să întoarcă niciun scaun.

Ioan Ciurea (7 ani) a cântat piesa „Durli-Durli-Da“, imitând şi mişcările lui Ştefan Bănică Jr. Pe final, Andra şi Marius Moga s-au întors, fascinaţi de vocea micuţului. „Vreau să spun doar două cuvinte! Marius Moga!“, a zis Ioan spre surprinderea tuturor, alegându-l drept antrenor pe „Micul Mozart“. „Nici măcar nu mi-ai dat şansa să lupt pentru el“, a replicat Andra.



Vocea Romaniei Junior - sezonul 1: Ioan Ciurea - Durli-Durli-Da pe vocearomanieijunior.protv.ro

Eva Margină (12 ani), tânăra cu origini ucrainene şi ruse, a cântat „Jolene“ şi a reuşit în ultima clipă să întoarcă un scaun, anume cel al Innei. Antrenoarea a apreciat piesa aleasă, în timp ce Andra s-a minunat de frumuseţea micuţei.



Vocea Romaniei Junior - sezonul 1: Eva Mileah Margina - Jolene pe vocearomanieijunior.protv.ro

Ana Maria Tîrcă (13 ani) a cântat „Something's Got A Hold On Me“, povestind că a venit pe scena „Vocea României Junior“ pentru mama ei, plecată în afara ţării să lucreze ca şofer de TIR. Fetiţa nu a reuşit, însă, să întoarcă niciun scaun. Inna i-a spus că regretă că nu a apăsat pe buton pentru a se întoarce, cerându-i iertare concurentei.

Andrei Ciurez, un rocker convins încă de la vârsta de 12 ani, a povestit că respiră şi trăieşte doar... rock! De aceea a ales să cânte „Highway to Hell“ şi să dea dovadă de spirit rock! „Ai ceva nervi de scos afară din tine“, i-a zis Moga. Andrei a reuşit să întoarcă scaunul Innei, spre surprinderea tuturor, astfel că a mers în echipa vedetei.



Vocea Romaniei Junior - sezonul 1: Andrei Ciurez - Highway to Hell pe vocearomanieijunior.protv.ro

Daria Rotariu a cântat „Sweet People“ şi l-a determinat pe Marius Moga să apese pe buton şi să se întoarcă. „Ai fost foarte dedicată. N-aveam cum să te ratez. Îmi place să cred că toţi oamenii talentaţi vin aici să înveţe“, i-a zis Moga viitoarei lui eleve.



Vocea Romaniei Junior - sezonul 1: Daria Rotaru - Alyosha - Sweet People pe vocearomanieijunior.protv.ro

Radu Daria Valentina, poreclită şi Măslina, a mărturisit că îi place să „se spargă în figuri“ pe scenă. A cântat piesa „Acapella“, de la Karmin, dar nu a întors niciunul dintre scaunele antrenorilor.

Ştefan Badea (11 ani) a cântat „Belle“, de la „Notre Dame De Paris“, şi a determinat-o pe Inna să apese butonul şi să îl aleagă.



Vocea Romaniei Junior - sezonul 1: Stefan Badea - Belle, Notre Dame de Paris pe vocearomanieijunior.protv.ro

Ştefan Sorana Karina a cântat „Proud Mary“, mărturisind că pe viitor vede muzica drept un hobby. Inna a fost impresionată de talentul tinerei, aşa că s-a dus lângă ea pe scenă şi a început să danseze. Dar, în ciuda disputelor dintre antrenori, concurenta a ales-o pe Andra.

FOTO Pro TV



Vocea Romaniei Junior - sezonul 1: Karina Stefan - Proud Mary pe vocearomanieijunior.protv.ro

Echipele după prima ediţie

Astfel, după prima ediţie, antrenorii au următorii „elevi”: Andra le are în echipă pe Jessica Lăzărescu şi pe Karina Ştefan; Marius Moga îi are pe Ioan Ciurea şi pe Daria Rotaru, iar Inna îi are pe Andrei Ciurez, Eva Margină şi pe Ştefan Badea.