Bobi Dumitraş, de la Fără Zahăr, de două ori pe scena „iUmor“: primul număr de stand-up, un chin pentru juriu, dar al doilea l-a trimis în finală VIDEO

Bobi Dumitraş (39 de ani), cunoscut din trupa Fără Zahăr, şi-a făcut curaj să se înscrie la emisiunea difuzată de Antena 1 după ce a primit încurajările prietenilor.

Numărul de stand-up ales pentru audiţii a fost plin de ironii la adresa mamei sale, originară din Botoşani, şi nu a avut deloc efectul scontat din partea celor trei membri ai juriului. „Mi-ar fi plăcut mai mult dacă nu m-aş fi întristat, nu vreau să plec de aici cu gândul la vânătăile tale“, a mărturisit la final Delia.

În acest timp, Cheloo i-a reproşat că nu a păstrat nimic din umorul trupei Fără zahăr şi că Bobi s-a legat de mama sa: „Mie îmi place plăcinta de mere şi nu ai fost bătut cum trebuie dacă tu conteşti plăcinta de acasă, iar glumele au fost mai subţiri decât foietajul“, a încheiat artistul înainte de votul care l-a trimis acasă pe Bobi Dumitraş.

Mihai Bendeac i-a spus chiar că ar fi preferat să păstreze linia glumelor care l-au făcut celebru în loc să încerce să fie un alt personaj.

Dorohoianul de la Fără Zahăr a revenit însă pe scena „iUmor“, cu un alt număr de stand-up, pentru a-şi da „corigenţa“. „M-am întors pentru că orice bărbat din lumea asta are dreptul să te dezamăgească de două ori“, a glumit acesta, încercând să se încurajeze înainte de a intra a doua oară pe scenă.

„Eu am mai fost la dumneavoastră şi nu o fost bine şi, când am ajuns acasă, am retrăit «Muma lui Ştefan cel Mare», în varianta cu nevasta: «Eu sunt, soţioară,/ Rănile mă dor,/ Mi-am luat-o-n gură,/ ieri, la iUmor!». Bine v-am regăsit. Sunt Bobi Dumitraş şi am venit să-mi dau corigenţa!“, şi-a început Bobi Dumitraş numărul, aflându-se a doua oară pe scenă, în acelaşi sezon.

Nimeni nu se aştepta, însă, ca cel de-al doilea moment să fie unul reuşit, după eşecul din prima încercare, iar Cheloo, Delia şi Mihai Bendesc s-au declarat încântaţi de cea de-a doua prestaţie a artistului.

„Îţi dai seama că numărul acesta putea să nu existe? Ar fi fost cel mai mare păcat“, a mărturisit Delia, iar Mihai Bendeac a mărturisit: „Pentru mine, acesta a fost cel mai frumos moment pe care l-am trăit aici. Acesta este unul dintre momentele pentru care acest show merită iubit“.

Bobi Dumitraş a trecut mai departe primind trei de „Da“ din partea membrilor juriului, iar voturile telespectatorilor l-au trimis direct în finala „iUmor“, alături de Doru Ivanov, Ana Maria Caliţa, Radu Bucălae, Ioana State şi Cosmin Tobă.

Fără Zahăr este o trupă de muzică şi umor, abordând mai multe genuri muzicale pe versuri comice, de satiră socială, cu teme inspirate din viaţa satului. Soliştii trupei provin din regiunea Moldova a României şi cântă predominant în graiul moldovenesc.