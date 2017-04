Audiţiile „Românii au talent“ s-au încheiat: cine sunt ultimii concurenţi aleşi de juriu înainte de semifinalele live

Audiţiile sezonului 7 „Românii au talent“ s-au încheiat. Au fost zece ediţii extraordinare, în care talentul a uimit, în care am aplaudat sute de momente venite din toate colţurile lumii, am încercat senzaţii nebănuite şi am trăit bucuria supremă alături de concurenţii care au urcat pe scenă.

Uraganul de talent care a lovit scena a declanşat în premieră cinci butoane aurii: Fang Shuang, Paula Rad, Lorelai Moşneguţu, Beniamin Dumbrăvan şi OK Worldwide. Şi, dacă ar mai fi fost încă cinci butoane aurii, tot nu ar fi fost de ajuns, deoarece preselecţiile sezonului 7 au fost un adevărat carusel de creativitate, originalitate, curaj, virtuozitate, surprize, diversitate, umor, lacrimi şi extaz şi, cel mai important, foarte mult talent!

Vineri, Andi Moisescu, Mihaela Rădulescu, Andra şi Florin Călinescu, împreună cu Smiley şi Pavel Bartoş, au luat decizia finală pentru marile spectacole live şi i-au ales pe cei 50 de semifinalişti cu care ne vom întâlni începând de vinerea viitoare, de la 20:30.

Ultimii concurenţi din etapa preselecţiilor au uimit cu talentul şi curajul lor

Cei 13 membri ai trupei Lil family au umplut scena cu energie în timpul momentului de street dance pe care l-au prezentat. Concurenţii au demonstrat că sunt foarte talentaţi, s-au sincronizat, s-au bucurat de număr şi le-au transmis acest lucru şi juraţilor, care i-au răsplatit cu 3 DA. „Dacă luaţi 4 DA, era şi Smiley aici. Aşa, pentru că aţi luat doar 3 DA, Smiley e în spatele vostru. Baftă!“, le-a spus Pavel zâmbind.

FOTO Pro TV

Spectacolul a continuat cu George Postolache. Concurentul a cântat piesa „Love the way you lie“ şi a surprins juriul cu timbrul său vocal incredibil, perfect pentru rap. Sigur pe el şi cu atitudine, George a smuls ropote de aplauze şi a primit la final 4 DA. „Aşa timbru nu am mai auzit de nu mai ştiu când. Nu-mi vine să cred că aud asemenea combinaţii de flow bun şi de voce bună şi de timbru fain şi de faţă mişto. Pentru mine a fost un moment foarte reuşit“, i-a spus Mihaela.

FOTO Pro TV

Ansamblul Popular Rodoliubie a adus frumuseţea şi tradiţiile bulgăreşti pe scena „Românii au talent“. Cei 26 membri au dansat, au cântat, au transmis energie şi pasiune şi au arătat că sunt extrem de talentaţi şi că pot face un adevărat spectacol. „Asta, da! Un ansamblu cred că trebuie să aibă solişti foarte buni, dansatori foarte buni şi muzică foarte bună. Voi le aveţi pe toate!“, le-a spus Andra extrem de încântată. Concurenţii i-au bucurat pe juraţi, iar juraţii i-au răsplătit cu 4 DA.

FOTO Pro TV

Nepoata lui Bono a impresionat

Rebecca Hewson, nepoata lui Bono, de la U2, a venit din Irlanda la preselecţiile „Românii au talent“. Este elevă, iar visul ei este să devină o artistă cunoscută, bazându-se doar pe talentul ei. Vineri a cântat melodia „Because of you“, iar vocea ei sensibilă a încântat publicul şi juriul. „Apreciez că tu ai hotărât să încerci să te lansezi pe forţe proprii. Rebecca, râdem, glumim, dar aici e o treabă serioasă şi, ţinând cont că avem şi un premiu destul de mare la sfârşit, trebuie să fim sinceri până la capăt... ai DA de la mine“, i-a spus Andi. Rebecca a primit la final 4 DA.

FOTO Pro TV

Extrem de frumoasă şi talentată, Cristina Sindreştean este autodidactă, iar vineri a uimit publicul cu numărul prezentat pe scenă. Concurenta a cântat la chitară într-un mod inedit, finger style, a trăit la intensitate maximă fiecare secundă şi a reuşit să creeze un moment sensibil, extrem de emoţionant. „E interesant că ai vrut singură să spui ceva prin muzică. Mor după oamenii care se bucură de ceea ce fac, care-şi iubesc meseria, care-şi iubesc pasiunea“, i-a spus Mihaela. Cristina a obţinut 4 DA.

FOTO Pro TV

Membrii trupei Serenity CG s-au înscris la „Românii au talent“ pentru a face gălăgie şi a se afirma. Concurenţii au cântat melodia „Whole lotta love“, au transmis forţă şi determinare şi au creat un spectacol de zile mari. „Mie îmi place foarte mult că solista grupului e aşa dulce şi ea cântă rock. Asta mă atrage cel mai mult“, le-a spus Andra încântată, iar Florin Călinescu a continuat serios: „Vreau să vă pun pe gânduri cu un NU...“. În final, concurenţii au obţinut 3 DA şi un NU.

FOTO Pro TV

Horia Nedelea a făcut vineri artă din tacâmuri. Recondiţionează tacâmuri vechi şi reuşeşte să realizeze adevărate opere de artă. Aptitudinile sale şi creativitatea au fost apreciate de Andi, Mihaela şi Andra, care au dat 3 DA. „E pentru prima oară când cineva vine pe scena asta şi reuşeşte să facă artă din furculiţe. Cred că e nevoie de astfel de momente. Din punctul meu de vedere e mai mult decât bine-venită apariţia ta pe scenă“, a spus Andi. Florin Călinescu nu a fost impresionat şi a dat NU momentului.

FOTO Pro TV

Membrii trupei Ienei Exclusive pentru Andreas îşi doresc să-l ajute pe Andreas, un copil cu probleme de sănătate, să se opereze, acesta fiind şi motivul pentru care s-au înscris la „Românii au talent“. Talentul lor, dar şi faptul că solista grupului este chiar nepoata celebrului antrenor de fotbal Emeric Ienei au reprezentat o adevărată surpriză pentru juraţi şi Smiley şi Pavel. Concurenţii au adus pe scenă un moment de dans contemporan, dans sportiv şi muzică şi au reuşit să încânte publicul. „Aş vrea să vorbesc cu doamna blondă. Am trecut de atâtea ori prin Oradea... Să fiţi fetiţa aia mică pe care am ajutat-o să treacă strada acum X ani?“, a spus Florin cu zâmbetul pe buze. Concurenţii au primit la final 4 DA.

FOTO Pro TV

Trupa H20 a adus pe scenă un moment de breakdance electrizant. Cu mişcări pline de energie şi zâmbetul pe buze, concurenţii au reuşit să realizeze un număr inedit şi au dansat căluşarii pe breakdance. „Dansul vostru trebuie să fie cel puţin la fel de spectaculos precum dansul căluşarilor. Îmi pare rău, pe mine nu aţi reuşit să mă convingeţi, răspunsul meu este NU“, le-a spus Andi, iar Florin Călinescu a continuat: „Am să-i apreciez întotdeauna la această emisiune pe cei care vin de jos în sus, pentru că am văzut super profesionişti care au uimit şi lumea, au dansat pe toate meleagurile şi, culmea, nu mi-au creat nicio emoţie. O să vă încurc puţin doar, o să primiţi un DA, tocmai ca să vă ambiţionaţi“. Concurenţii au plecat mai departe cu 3 DA.

FOTO Pro TV

Doi concurenţi frumoşi, expresivi şi extrem de talentaţi, Roxana Dincă si Lucian Boldojan, au adus un moment fabulos de dans sportiv, plin de pasiune şi mişcări năucitoare, care au făcut scena să vibreze. Încântat de numărul prezentat de Roxana şi Lucian, Andi a spus: „Mie mi-a plăcut tot ce am văzut, de la început până la sfârşit. A fost un moment foarte frumos. Bravo, copii!“, a spus Andi. Concurenţii au obţinut 4 DA.

FOTO Pro TV

Cursa pentru talent a continuat cu Maria Ungheanu şi Linda Nica. Cele două fete au venit la „Românii au talent“ pentru a promova muzica clasică şi au cântat la pian şi voce Aria păpuşii. Momentul a fost apreciat de Smiley şi Pavel, care au susţinut concurentele din culise, dar şi de juraţi. „Aproape trebuie să ne ignoraţi. Ştiţi ce dur e publicul de acasă? Noi suntem pistol cu apă. Scumpa mea, şi în Austria, şi în Groenlanda, la Operă vin doar câteva mii de oameni. Atenţie mare cu ce veniţi data viitoare!“, le-a spus Florin. Concurentele au primit 4 DA.

FOTO Pro TV

Doiniţa Ioniţă are gânduri mari în viaţă şi face totul pentru a-şi îndeplini dorinţa, aceea de a deveni cântăreaţă. Concurenta a cântat fabulos melodia „Je t’aime“ şi i-a fascinat pe juraţi cu timbrul ei vocal puternic şi cu determinarea de care a dat dovadă. „Ai o voce foarte puternică, tehnică, cu sensibilitate, tot ce vrei. Vorbeam cu Andi pe parcursul melodiei, că îi aminteşti de mine când aveam vreo 13 ani“, a spus Andra. Talentul concurentei a fost răsplătit cu 4 DA.

FOTO Pro TV

Chiar dacă este profesor doctor, Nina Cuciuc a avut emoţii foarte mari pe scena „Românii au talent“. Concurenta a interpretat piesa „Non, je ne regrette rien“ şi a reuşit să impresioneze cu interpretarea impecabilă şi cu timbrul vocal excepţional. „Aţi apărut ca o contesă aici, pe scenă. Eu nu am de făcut niciun reproş. Vă spun sigur că avem nevoie de astfel de momente în emisiune. Răspunsul meu este DA“, a spus Andi. Din păcate, Mihaela a dat NU momentului, însă Nina a primit la final 3 DA.

FOTO Pro TV

Csongor Torok a adus la preselecţii un moment inedit de poy dance şi a reuşit să îmbine perfect jongleria cu dansul contemporan, astfel încât să creeze un spectacol plin de lumină şi culoare. Încântată de reprezentaţie, Mihaela i s-a alăturat concurentului pe scenă la finalul numărului şi i-a spus: „Sunt foarte multe variante de spectacol. E o distracţie şi un sport în acelaşi timp. Poy-urile fac spectacol oriunde în lume“, i-a spus Mihaela. Dacă Andi, Mihaela şi Andra au fost încântaţi de Csogor şi talentul lui şi au dat 3 DA, Florin nu a fost impresionat şi a dat NU.

FOTO Pro TV

Crina Cristurean are un talent nativ, un glas suav şi puternic în acelaşi timp, care sună fenomenal, iar vineri a încheiat în forţă preselecţiile Românii au talent. Concurenta a interpretat aria „Nessun dorma“ şi a transmis emoţie, sensibilitate şi foarte multă gingăşie. „Am văzut pe cineva înainte, care caută prin natură rădăcini să le dea viaţă, culmea. Tu eşti o astfel de metaforă, eşti ceva în stare pură, ca un râu curat de munte, care curge“, i-a spus Florin. Crina a părăsit scena cu 4 DA.

FOTO Pro TV

La finalul ultimei ediţii de preselecţii, juraţii, împreună cu Smiley şi Pavel Bartoş, au fost puşi în faţa unui moment epic al sezonului şapte „Românii au talent“: jurizarea! Aceştia au revăzut momentele care au obţinut 3 sau 4 DA în timpul audiţiilor şi, după discuţii aprinse în care fiecare şi-a susţinut cu tărie punctul de vedere, au ales cei 50 de semifinalişti „Românii au talent“. Pe aceştia îi vom vedea începând de vinerea viitoare, de la 20:30, în marile spectacole live ale celui mai tare show de divertisment.

„Românii au talent“, lider de audienţă

A zecea ediţie Românii au talent“ a fost lider absolut de audienţă pe toate segmentele de public! Pe segmentul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani, show-ul „Românii au talent“ a înregistrat 16.5 puncte de rating şi 40.7% share, faţă de postul de televiziune clasat pe locul doi, care a obţinut 5.5 puncte de rating şi 13.6% share.

Pe întreaga durată de difuzare, la nivel naţional, peste 2.7 milioane de telespectatori au urmărit spectacolul „Românii au talent“, iar în minutul de maximă audienţă de la 21:47, peste 3.5 milioane de români au fost cu ochii pe show-ul de divertisment.