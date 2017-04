Învierea Mântuitorului, în faţa televizorului: cele mai bune programe de Paşte de la Pro TV, Antena 1 şi Kanal D

Paştele vine cu patru zile de sărbătoare la Pro TV

Paştele vine cu patru zile de sărbătoare la Pro TV! Vom călători din ţara talentului, pe tărâmuri mitice şi vom trece de la urmăriri spectaculoase la dansuri populare din toate zonele ţării, toate acestea alături cei dragi! Vom fi entuziaşti sau plini de glume, pentru că în familie totul e permis. De Paşte, ai ce trebuie! Ai Pro TV, anunţă reprezentanţii postului într-un comunicat.

De vineri până luni, fiecare seară e o sărbătoare la Pro TV! Ce au în comun Andi Moisescu, Russell Crowe, Tom Cruise şi Gigi Căciuleanu? Vom afla vineri, sâmbătă, duminică şi luni, la Pro TV!

În Vinerea Mare, de la 20.30, ne mândrim cu spiritul nostru ludic, cu valorile şi cu umorul neaoş, ne mândrim că suntem unici, în cea de-a noua ediţie „Românii au talent“! Vom descoperi noi concurenţi hotărâţi să cucerească o ţară întreagă şi ne vom bucura de un show fabulos împreună cu cei patru juraţi, Andi Moisescu, Mihaela Rădulescu, Andra şi Florin Călinescu, şi gazdele emisiunii, Smiley şi Pavel Bartoş.

Sâmbătă, de la 20.30, vom călători pe tărâmuri mitice împreună cu Russell Crowe, Anthony Hopkins şi Emma Watson, în filmul „Noe“. Vom urmări impresionanta poveste a lui Noe şi misiunea sa de a face faţă unui potop apocaliptic. Începând cu ora 23:45, Alex Dima, corespondent special Ştirile Pro TV, păstrează tradiţia din fiecare an şi va aduce lumină în casele telespectatorilor în seara de Înviere, de la Mănăstirea Curtea de Argeş.

În ziua de Paşte, duminică, de la 20.30, Cameron Diaz şi Tom Cruise au o „Întâlnire explozivă“. Viaţa lui June Havens se schimbă complet atunci când intră în contact cu un spion căzut în dizgraţie. Dacă la început cei doi au mari probleme, îşi dau seama pe parcurs că trebuie să înveţe să se bazeze unul pe celălalt pentru a supravieţui.

Luni, în cea de-a doua zi de Paşte, ne vom bucura de o seară românească de dans, în cea de-a şaptea ediţie a competiţiei „Uite cine dansează!“, de la 20.30. Cele şase perechi rămase în show vor prezenta coregrafii spectaculoase, vor forma echipe inedite, vor face tot posibilul să impresioneze juriul şi publicul şi vor lupta să ajungă cât mai aproape de marea finală.

Zilele de Paşte se petrec alături de cei dragi, la Pro TV

Duminică dimineaţă, la ora 08:15, petrecem în familie cu „Aventurile lui Tin Tin: Secretul licornului“. Filmul urmăreşte aventurile unui tânăr şi îndrăzneţ reporter, Tin Tin, şi ale câinelui său Snowy. Tin Tin porneşte împreună cu căpitanul Haddock o vânătoare de comori pe nava scufundată a strămoşului lui Haddock.

Apropo TV se întoarce duminică, de la ora 12.30, cu un nou sezon: cel cu numărul 25. Reţeta rămâne aceeaşi: smart entertainment. Dar pentru a compensa startul întârziat, sezonul 25 se filmează într-un studiou abia ieşit din mâna decoratorilor şi propune două rubrici noi-nouţe: Bucătarium şi Joyride.

Începând cu ora 13.30, Andra ne va convinge că „Iubirea schimbă tot“! La începutul acestui an, artista a susţinut un concert extraordinar la Sala Palatului, iar Pro TV va prezenta filmul concertului, cu imagini în premieră şi informaţii inedite din culise, care vor duce emoţia şi experienţa incredibilă a concertului Andra în casele tuturor românilor.

Luni, 17 aprilie, începem ziua tot în familie şi urmărim filmul „Ai tăi“, ai mei şi ai noştri, de la ora 08.15. El, amiral la Garda de Coastă, şi ea, designer de genţi, se îndrăgostesc şi se căsătoresc, în ciuda faptului că ea are zece copii, iar el opt. Doi părinţi şi 18 copii de vârste diferite trăiesc sub acelaşi acoperiş, încercând să se înţeleagă şi să se poarte ca o familie.

De la ora 10.00, intrăm în lumea animaţiilor, mergem împreună cu simpaticele personaje din filmul „Rio“ în Rio de Janeiro şi suntem martori ai aventurilor lor. Când Blu, un papagal domesticit din Minnesota, îl întâlneşte pe rebelul Jewel, începe o aventură de zile mari!

A doua zi de Paşte ne aduce sărbătoarea în platoul „Vorbeşte lumea“, de la ora 12.00! Adela Popescu şi Cove sunt pregătiţi cu o ediţie specială şi îi vor avea luni invitaţi pe Andreea Bănică, Ansamblul Doina Oltului, Elena Gheorghe împreună cu mama sa, Anastasia Lazariuc şi mulţi alţii. Tot luni, vom asista la o petrecere de pomină în Botoşani, a cărei gazdă va fi Daniela Condurache.

Programul special va continua cu filmul „Războiul mireselor“, de la ora 14.00. Kate Hudson şi Anne Hathaway sunt prietene din copilărie şi amândouă sunt cerute în căsătorie de iubiţii lor în aceeaşi zi. Fetele îşi plănuiesc ziua nunţii, alegând acelaşi loc şi acelaşi organizator celebru. Din cauza secretarei uneia dintre ele, nunţile sunt programate în aceeaşi zi şi niciuna nu vrea să renunţe în favoarea celeilalte, aşa că devin rivale şi fac totul să-şi saboteze petrecerile.

„La Măruţă“ petrece româneşte a doua zi de Paşte, cu o ediţie specială, de la ora 16.00. Cătălin Măruţă pune la cale o aventură demnă de Cartea Recordurilor pentru Badea Ştefan, cel mai bătrân cioban din România: la 100 de ani, va zbura pentru prima dată cu avionul! Dinu Iancu Sălăjanu îşi va prezenta casa, familia şi tradiţiile ardeleneşti, Sandu Lungu va veni cu soţia şi gemenii în platoul emisiunii, iar Lavinia Goşte şi Marius Zorilă, ajutaţi de Tudor de la Fly Project şi de Alex Ceauşu, vor încinge grătarele şi vor porni ospăţul.

Paştele se sărbătoreşte la Pro TV, începând de vineri până luni, cu aventuri extraordinare, poveşti fabuloase, emoţie, umor, invitaţi speciali, dezvăluiri incredibile, talent la superlativ, căldură şi culoare.

De Paşte, Antena 1 împarte sărbătoarea

De Paşte, când oamenii se strâng în jurul meselor, ciocnesc ouă roşii şi se bucură unii de ceilalţi, Antena 1 împarte sărbătoarea. În meniul de Paşte al postului se găsesc programe pentru toate gusturile şi toate exigenţele. Sărbătoarea începe joi, 13 aprilie, când Antena 1 difuzează începând cu ora 20.30 prima parte din capodopera lui Franco Zeffirelli, „Iisus din Nazaret“. Cea de-a doua parte va fi difuzată în Vinerea Mare de la 20.30, iar ultima parte, sâmbătă, 15 aprilie, de la 16.30.

În ediţia specială „Acces Direct“ din Vinerea Mare, de la ora 17.00, Mirela Vaida le aduce telespectatorilor povestea de familie a unei îndrăgite interprete de muzică populară. Maria Dragomiroiu îşi va deschide sufletul în faţa românilor, iar alături de aceasta, într-o zi atât de specială, vor fi soţul ei şi nepoatele sale.

Sâmbătă la ora 20.00, Antena 1 difuzează o nouă ediţie show-ului transformărilor, „Te cunosc de undeva“, iar de la ora 23.30 Slujba de Înviere.

O nouă gală magică a transformărilor, în seara de Înviere, la Antena 1. Sâmbătă, 15 aprilie, de la ora 20.00, la „Te cunosc de undeva!“, prezentatorii Alina Puşcaş şi Cosmin Seleşi şi juraţii Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Andrei Aradits şi Aurelian Temişan promit noi transformări de senzaţie şi minunate călătorii muzicale, într-un spectacol care nu trebuie ratat.

Sore va cânta o piesă sensibilă, dar foarte dificilă, transformată în Adele, „Cuza“ va fi un oltean pur sânge, cu ochi jucăuşi şi voce puternică, marele artist Tudor Gheorghe, în timp ce Ruby va interpreta „Ioane, Ioane“, precum inegalabila Mirabela Dauer. Alex Vasilache va fi talentata, bizara şi multpremiata artistă britanică Annie Lennox, Biu Marchetti va cânta „Pata, Pata“, un single de platină al agitatei senegaleze Coumba Gawlo, pe când Daniel Max Dragomir îl va imita pe vulcanicul Joey Tempest, solistul trupei suedeze Europe. Liviu Vârciu şi Andrei Ştefănescu se vor transforma în două dive adevărate şi de-a dreptul speciale în lumea muzicală internaţională, Bette Midler şi Cher, Bianca Sârbu ne va aminti cu drag de nemuritorul Dan Spătaru, iar Anda Adam va fi o blondă voluptoasă care prin glasul ei a influenţat stilul country, americanca Dolly Parton.

Seara va fi deschisă de Florin Ristei şi trupa sa, FreeStay care, de data asta, vor cânta împreună cu Nidia, fiica celebrului compozitor Horia Moculescu. Cine va realiza cea mai bună transformare a ediţiei, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbătă, 15 aprilie, de la ora 20.00, numai la „Te cunosc de undeva!“.

De Paşte, „iUmor“ şi „Chef de râs“

Cea de a şaptea ediţie a emisiunii „iUmor“, difuzată de la ora 20.30 chiar în duminica Paştelui, va fi una specială. Printre surprizele acestei ediţii, telespectatorii vor vedea unul dintre cele mai spectaculoase numere de umor la nivel mondial. Un concurent din Franţa, care vine în România exclusiv pentru emisiunea „iUmor“, îi va înmărmuri pe membrii juriului. Acesta va urca pe scenă îmbrăcat în frac, cu un stativ şi o partitură, însă aparenţele vor fi înşelătoare. Ce anume va face concurentul francez de îi va lăsa cu gurile căscate pe Delia, pe Mihai Bendeac şi pe Cheloo, telespectatorii vor descoperi în ediţia de Paşte la „iUmor“.

Şi tot atunci nu va lipsi de la „iUmor“ un preparat foarte iubit de români: micii! Nu mică le va fi mirarea juraţilor când vor vedea că un concurent îi va găti direct pe scenă, în timpul unui număr de stand-up.

Un om cu o chitară pe scena „iUmor“ nu va stârni foarte mult interes în momentul apariţiei. Însă după ce va începe să cânte, el va reuşi într-un mod pe cât de simplu, pe atât de senzaţional să schimbe complet starea de spirit şi părerea juraţilor, înveselindu-i pe toţi cei care îl priveau. Cum va face acest lucru, despre ce anume va cânta acesta şi ce alte surprize vor fi la „iUmor“, telespectatorii vor vedea în ediţia specială de Paşte, duminică, 16 aprilie, de la ora 20.30 la Antena 1.

Tot duminică, în prima zi de Paşte, de la ora 22.30, Vasile Muraru şi Valentina Fătu au „Chef de râs“ cu care îi vor molipsi, cu siguranţă şi pe telespectatorii Antena 1. Momentele umoristice pregătite de cei doi actori ai Teatrului de Revistă „Constantin Tănase“ vor alterna cu cele muzicale susţinute de invitaţii lor, Alina Eremia, Pepe, Sofia Vicoveanca, Dinu Iancu Sălăjanu.

Pe 17 aprilie, de la ora 8.00 dimineaţa, la Antena 1, Răzvan şi Dan petrec Paştele în familia „Neatza“. Pentru gaşca de la „Neatza cu Răzvan şi Dani“ Paştele se sărbătoreşte şi în cea de-a doua familie a lor, aceea formată din echipa matinalului de la Antena 1. Aşa se face că în dimineaţa celei de-a doua zile de Paşte, telespectatorii sunt aşteptaţi să se bucure alături de Răzvan, Dani, Vlăduţ, Flavia, Amalia şi Cătălin Oprişan într-o ediţie specială în care tradiţiile sunt cuvântul de ordine. Mâncare tradiţională de Paşte, costume, muzică populară şi o atmsoferă caldă de primăvară sunt ingredientele unei ediţii speciale în dimineaţa de 17 aprilie.

În zi de sărbătoare, în platoul de la „Neatza“ vor sosi artişti precum Nico, Celia, Dj Rynno & Sylvia, dar şi Raluka, iar provocarea pentru ei va fi să interpreteze muzică populară alături de taraful condus de Gelu Voicu. Şi pentru că este primăvară, băieţii de la „Neatza“ vor duce sărbătoarea şi afară, la soare, asta pentru că momentele din ediţia specială din 17 aprilie nu se vor petrece doar în studio, ci şi în apropierea acestuia, în aer liber. Bunătăţile de Paşte vor fi asigurate de Vlăduţ, care are cele mai delicioase reţete şi e gata să-i răsfeţe pe toţi, ai casei şi musafiri deopotrivă, într-o ediţie savuroasă „Neatza cu Răzvan şi Dani“.

Luni, 17 aprilie, în a doua zi de Paşte, „Prietenii de la ora 11“ pregătesc o ediţie specială cu mulţi invitaţi, muzică bună şi delicii culinare de sărbătoare

„Prietenii de la 11“ se întâlnesc luni, în a doua zi de Paşte, pentru a petrece împreună, ca în familie. Diana Munteanu şi Florin Ristei vor fi gazdele perfecte de la ora 11:00 pentru mulţi invitaţi care vor transforma platoul emisiunii într-o casă plină de veselie. Desigur, nu vor lipsi nici preparatele de sărbătoare, nici discuţiile ca între prieteni şi nici muzica bună.

A doua zi de Paşte, de la ora 14.00, Maria şi Ionuţ Iftimoaie, Luminiţa Anghel şi Silviu Dumitriade şi Ianna Novac şi Octavian Dobrotă sunt invitaţii Mirelei Vaida în cea mai nouă ediţie a emisiunii „2k1“.

Într-o atmosferă relaxată, cele trei cupluri vor face tot posibilul pentru a demonstra că se cunosc foarte bine, însă o mulţime de întrebări spumoase le vor da bătăi de cap pe parcursul emisiunii, stârnind totodată hohote de râs în platoul de filmare. Ce dezvăluiri vor mai face invitaţii Mirelei din această ediţie, dar şi dacă vor reuşi sau nu aceştia să demonstreze că sunt cuplul perfect, telespectatorii vor afla urmărind luni, 17 aprilie, de la ora 14:00, „2k1“, la Antena 1.

„Chefi la cuţite“, ediţie specială

Tot în a doua zi de Paşte, începând cu ora 20.30, Antena 1 difuzează o ediţie specială a emisiunii „Chefi la cuţite“ unde vedeta este însuşi meniul de Paşte pe care îl vor avea de pregătit concurenţii. Toţi cei rămaşi în concurs îşi vor da silinţa să realizeze farfurii spectaculoase cu care să impresioneze Gaşca Zurli care le va degusta preparatele. Cu ce meniuri şi reţete vor să-i dea gata concurenţii pe cei trei chefi şi să scape astfel de eliminare, telespectatorii Antena 1 vor afla luni seara, într-o ediţie savuroasă.

Marţi, în a treia zi de Paşti, Mirela Vaida porneşte în căutarea „Vedetei Fantastice“ la Acces Direct. Marţi, în a treia zi de Paşti, Mirela Vaida transformă platoul emisiunii „Acces Direct“ în „câmp de luptă“, într-o cursă nebună pentru descoperirea „Vedetei Fantastice“ din showbiz-ul românesc. Două echipe de artişti formate din Margherita, Viorica şi Ioniţă de la Clejani, Nicoleta Voica, Mihai Trăistariu, Vali Vijelie, Steliana Sima, Valentin Sanfira, Emilia Ghinescu şi Constantin Măgureanu se vor întrece pentru a obţine indicii, care să le ajute să descopere cine este personajul care se ascunde în spatele „Vedetei Fantastice“, în vreme ce juriul competiţiei va fi format din Ionela Prodan, Elena Merişoreanu, Constantin Enceanu şi însăşi „Vedeta Fantastică“.

Echipa care va oferi cele mai multe răspunsuri corecte la finalul fiecărei runde de întrebări va avea dreptul să obţină un indiciu despre identitatea „Vedetei Fantastice“, în timp ce echipa care pierde va primi o pedeapsă. Şi pentru că ştiu să se distreze, indiferent de situaţie, vedetele vor cânta, vor dansa şi vor face haz de necaz, iar dacă vor reuşi sau nu să descopere „Vedeta Fantastică“, telespectatorii vor afla urmărind ediţia specială a emisiunii „Acces Direct“, difuzată marţi, 18 aprilie, de la ora 17:00, la Antena 1.

#ÎmparteSărbătoarea

Antena 1 împarte sărbătoarea şi în mediul on-line. Toţi cei care doresc să share-uiască cu prietenii informaţii, fotografii, momente sau sfaturi, trebuie sa foloseasca hastag-ul #imparte. Postarile lor vor fi preluate automat pe pagina a1.ro/imparte/, cea mai mare platforma de share-ing.

Ediţie specială „Teo Show“, „Roata Norocului“ şi „ Te vreau lângă mine“

De Sărbători, Kanal D aduce în faţa telespectatorilor ediţii speciale ale emisiunilor preferate, dar şi o mini-serie cu tematică biblică, potrivită Sărbătorii Pascale.

Sâmbătă, în Ajunul Paştelui, de la ora 16:00, Gabriela Cristea va invită să urmăriţi o ediţie specială a show-ului matrimonial „Te vreau lângă mine“. Concurenţii vor putea fi văzuţi în ipostaze de sărbătoare - cei din platou, cât şi aceia din casă „Te vreau lângă mine“ se vor pregăti pentru a celebra Învierea Domnului, respectând cele mai frumoase tradiţii.

În prima zi de Paşte, de la ora 20:00, Bursucu şi Ana-Maria Barnoschi îi invită pe telespectatori la o ediţie senzaţională a show-ului „Roata Norocului“, cu premii uriaşe şi distracţie la cote maxime alături de invitaţii lor, George (ex Jorje) şi Andreea Bănică. Cele două vedete vor avea o misiune de suflet, aceea de a face totul pentru a câştigă multe premii pentru o familie căreia soarta nu i-a surâs până acum.

Luni, în a doua zi de Paşte, de la 15:30, Luminiţa Anghel, Nico, Silviu Biriş, Mioara Velicu, Daniela Condurache şi Constantin Enceanu vor petrece româneşte alături de Teo şi de Bursucu, aducând în casele telespectatorilor bucurie şi atmosfera de sărbătoare.

În perioada 10 - 16 aprilie, de luni până sâmbătă, de la ora 23:00, miniseria de succes „Anno Domini Biblia Continua“, aduce un faţa telespectatorilor o poveste ce urmăreşte impactul avut de moartea lui Iisus Hristos asupra Fecioarei Maria şi a discipolilor Mântuitorului. De asemenea, miniseria este o frescă a societăţii, o prezentare a modului în care liderii religioşi şi politici ai acelor vremuri au schimbat lumea.

Săptămâna viitoare, în fiecare zi, de luni până joi, de la ora 23:00, Kanal D va difuza ultimele patru episoade din serialul turcesc „Furtună pe Bosfor“.

Program de sărbătoare la Prima TV

Prima TV pregăteşte telespectatorilor un program special de sărbătoare când toţi românii vor petrece Sfintele Sărbători Pascale. Pe lângă filme, Prima TV îşi va încânta telespectatorii cu ediţii speciale ale emisiunilor „Mama mea găteşte mai bine“, „Super Cireaşa de pe tort“ şi „Schimb de mame“.

În Vinerea Mare, de la ora 20.30, telespectatorii vor urmări cel de-al cincilea film din seria Mărgelatu - „Colierul de turcoaze“. Rolurile principale sunt interpretate de actorii Florin Piersic şi Szobi Cseh care interpretează cuplul justiţiar Mărgelatu - Buză de Iepure. În acest film, actorul Florin Piersic a jucat pentru prima oară alături de fiul său, Florin Piersic Junior. Nu rata vineri, 14 aprilie, un film memorabil cu Mărgelatu din care nu vor lipsi „pălăria“ de floarea soarelui, ţoiul de anason şi pistolul cu opt ţevi.

Sâmbătă, 15 aprilie, în seara de Paşte, de la ora 20.30, Prima TV pregăteşte telespectatorilor o super ediţie a emisiunii „Super Cireaşa de pe tort“, cu Pacha Man şi Valentin Sanfira vs Margherita de la Clejani şi Claudia Ghiţulescu. Maestrul Horia Vîrlan va intra în casele românilor cu un show vesel, cu vedete de marcă şi mai ales cu ponturi culinare pe care nu trebuie să le ratezi. Valentin Sanfira s-a împrietenit cu Pacha Man: „M-am simţit foarte bine la emisiune. Pacha e un băiat extraordinar şi ne-am înţeles foarte bine. Ne-am împărţit sarcinile: eu am luat pe gratis de la piaţă iar el a gătit drobul de miel. El s-a ocupat de asta şi eu am făcut o mâncare tradiţională gorjeană – tocanul de Novaci. O mâncare tradiţională, simplu de făcut şi foarte gustoasă“.

În prima zi de Paşte, competiţia se încinge la „Mama mea găteşte mai bine“ unde Catinca Roman şi fiica sa, Calina vor găti pulpă de miel la cuptor cu legume şi salată de baby spanac, rucola şi muguri de pin. Echipa adversă, formată din cântăreaţa de muzică populară Mariana Ionescu - Căpitănescu şi fiul acesteia Anthony, va găti stufat de miel cu salată de ridichi şi gulii.

Sărbătoreşte alături de Prima TV şi asistă duminică seara la un „Schimb de mame“ spectaculos din care nu vor lipsi incantaţiile şi aura de misticism. O mamă de schimb va reuşi să scoată din minţi familia gazdă iar telespectatorii se vor delecta cu un adevărat spectacol, un dialog de zile mari şi umor cât cuprinde, toate asezonate cu stupoare autentică şi mult haz de necaz.

Crede în bine de aceste sărbători şi fii alături de Ştirile Focus Prima TV în campania „Stop indiferenţei! Fii tu schimbarea!“. În România anului 2017, câteva sute de animale nevinovate se transformă în victimele omului. La Focus 18 au fost prezentate cazuri dureroase, greu de privit, sau chiar de imaginat, în care omul atacă fiinţe fără apărare mai ceva ca un prădător, pentru că nu există o lege sau autoritate care să-l pedepsească. E timpul pentru o schimbare! E timpul ca tu să fii schimbarea! Susţine o lege mai aspră pentru cei care maltratează animalele! Cei care vor să susţină campania, pot semna petiţia pe focusprimatv.ro.

Prima TV sărbătoreşte Paştele cu show-uri culinare, vedete, poveşti pline de haz al schimbului de mame sau poveşti triste cu final fericit al animalelor maltratate. Odată cu sărbătorile pascale, Prima TV ţi-a pregătit un adevărat regal de divertisment românesc pentru toate gusturile.