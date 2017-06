Trupa Golan cântă în deschiderea concertului Kings of Leon: ce bilete mai puteţi achiziţiona

Ascensiune până în deschiderea concertului Kings of Leon

Golan reprezintă România pe 17 iunie, la Arena Naţională, când Kings of Leon cântă în premieră la Bucureşti, în cadrul turneului Walls. Evenimentul este organizat de Alive în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti. Porţile stadionului se deschid de la ora 17.30. În ordinea programului, Golan intră primii pe scenă, urmaţi de LP şi Kings of Leon.

Lansată în 2013, trupa Golan are una din cele mai uluitoare ascensiuni din muzica electronică românească. După doar un an de activitate, primeşte premiul revistei „Sunete“ la categoria „Best Electro“, iar debutul internaţional are loc în 2015, la festivalul Open'er din Polonia. În prezent numele lor apare pe afişele festivalurilor din ţară, dar şi din toată Europa. 2017 este un an maraton pentru trupă. Pe 7 aprilie şi-au lansat primul album, „Intro“, la Arenele Romane. Iar agenda lor de concerte e plină cu date din Moscova până la Paris.

Alexandru Burcea, Mihai Ristea şi Ernesto aduc o vibraţie proaspătă şi o altă abordare în muzica electronică de astăzi. Compoziţiile lui Mihai, percuţiile exotice ale lui Ernesto şi influenţele clasice şi jazz ale lui Alex se combină într-o armonie deplină. Sunetul este oniric, venit parcă dintr-o altă galaxie, te atrage în lumea lui şi vrei să experimentezi, nu rezişti să nu dansezi pe ritmurile lui.

„Românii sunt, cu siguranţă, printre preferaţii noştri, iar mixul de house şi voce, de muzică electronică şi organică, de jazz şi pop, de frumuseţe şi mesaj, te cuprinde ca o vrajă, fie că eşti prins în atmosfera fierbinte a unui concert de-al lor, fie că le asculţi înregistrările din confortul canapelei de acasă“, scria despre ei europavox.com.





Bilete.ro este vânzător oficial şi exclusiv de bilete la concertul Kings Of Leon. Fanii Kings of Leon şi LP sunt sfătuiţi să-şi achiziţioneze bilete doar de pe site-ul www.bilete.ro şi din reţeaua Bilete.ro (în magazinele Inmedio semnalizate „Bilete.ro“, în magazinele Germanos, în oficiile Poştei Române şi în casieria din incinta Hotel Ibis, Calea Griviţei, nr. 143, parter). Bilete.ro nu garantează valabilitatea biletelor achizitionate prin intermediul altor comercianţi. Bilete.ro nu îşi asumă sub nicio formă şi în niciun sens răspunderea pentru eventualele tentative de revânzare a biletelor cumpărate prin intermediul www.bilete.ro. Orice încercare de revânzare a biletelor la suprapreţ sau prin intermediul altor site-uri de profil, este considerată fraudă şi va fi pedepsită conform legislaţiei în vigoare.

Alive a luat naştere din aceeaşi echipă care a creat şi promovat scena muzicii electronice în România: The Mission. Dragostea pentru muzică şi diversitate au fost bazele pentru Alive, un brand care se poarte mândri azi cu o echipă ce însumează 16 ani de experienţă în organizarea showurilor de amploare, peste 200 de evenimente (concerte / festivaluri / evenimente corporate) şi reprezentaţii cu nume precum Morcheeba, Moby, Gorillaz, The Chemical Brothers, Parov Stelar, Télépopmusik, Booka Shade, Fatboy Slim, Placebo, Jamie Woon, Jessie Ware, Rixton, Peter Bjorn, John, Sono sau Buena Vista Social Club.





