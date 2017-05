Topul ţărilor favorite la câştigarea Eurovision 2017: România, poziţie bună în clasament. Cine are cele mai mici şanse VIDEO

România este clasată pe locul 7 în topul ţărilor favorite la câştigarea Eurovision 2017, potrivit site-ului eurovisionworld.com care adună cotele mai multor case de pariuri. Înainte de cele două semifinale piesa „Yodel It!“ se afla pe poziţia 6 în clasament.

Portugalia şi Italia, principalele favorite la Eurovision 2017

În ceea ce priveşte câştigătorul Eurovision 2017, pe ultima sută de metri reprezentantul Portugaliei, Salvador Sobral, cu piesa „Amar Pelos Dois“, a reuşit să-l devanseze pe principalul favorit de până acum, italianul Francesco Gabbani, care mizează pe melodia „Occidentali’s Karma“. Totuşi lupta rămâne foarte strânsă între cei doi.

Salvador Sobral, în vârstă de 27 de ani, a devenit cunoscut după ce s-a clasat pe locul şapte în concursul „Idolos“, versiunea portugheză a formatului „Pop Idol“, iar anul trecut şi-a lansat albumul de debut „Excuse Me“. Tânărul suferă de o boală de inimă din pricina căreia nu a putut veni la Kiev pentru repetiţiile tehnice, fiind înlocuit de sora sa. În cele din urmă, cântăreţul a reuşit să ajungă la timp pentru a concura în prima semifinală.

Francesco Gabbani, în vârstă de 34 de ani, a devenit cunoscut în 2016, după ce a ieşit învingător la categoria debutanţilor din cadrul Festivalului Sanremo, iar anul acesta s-a impus la principala categorie, câştigându-şi astfel dreptul de a-şi reprezenta ţara la Eurovision 2017, Italia fiind calificată direct în finală întrucât este unul dintre cei cinci finanţatori ai evenimentului.

Podiumul favoriţilor din finala Eurovision 2017 este completat de tânărul Kristian Kostov din Bulgaria, cu melodia „Beautiful Mess“.

Înaintea României la casele de pariuri se mai află Belgia, reprezentată de Blanche cu „City Lights“, Suedia, prin Robin Bengtsson şi melodia „I can't go on“, şi Marea Britanie, cu piesa „Never Give Up on You“, interpretată de Lucie Jones.

În top 10 favoriţi la câştigarea trofeului Eurovision 2017, România este urmată la o distanţă considerabilă de Croaţia (Jacques Houdek – „My Friend“), Armenia (Artsvik – „Fly With Me“) şi Franţa (Alma – „Requiem“).

Şi reprezentanţii Moldovei, SunStroke Project, cu piesa „Hey, Mamma!“, se bucură de o poziţie destul de bună la casele de pariuri, ocupând locul 11.

Spania şi Ucraina, cele mai mici şanse să câştige Eurovision 2017

La polul opus, reprezentantul Spaniei, Manel Navarro, cu piesa „Do It For Your Lover“, are cele mai mici şanse la câştigarea Eurovision 2017. Nici ţara-gazdă nu stă mai bine, ucraineanul O. Torvald nu a reuşit să cucerească publicul cu „Time“. De asemenea, Cipru (Hovig – „Gravity“), Polonia (Kasia Mos – „Flashlight“), Grecia (Demy – „This is Love“) şi Belarus (NaviBand – „Historyja Majho Zyccia“) se situează tot la coada clasamentului.

În finala Eurovision 2017 vor evolua reprezentanţi din 26 de ţări: cele cinci mari state finanţatoare ale concursului (Franţa, Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie), ţara-gazdă Ucraina şi cele 20 de acte calificate în urma celor două semifinale. Reprezentanţii României vor urca pe scenă în a doua jumătate a finalei Eurovision 2017, de pe poziţia 20.

Topul melodiilor favorite în finala Eurovision 2017

1. Portugalia: Salvador Sobral – „Amar Pelos Dois“





2. Italia: Francesco Gabbani - „Occidentali's Karma“