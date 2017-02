Natalie Imbruglia va concerta în România VIDEO

Natalie Imbruglia va susţine un concert acustic la Berăria H din Bucureşti, pe data de 29 aprilie, începând cu ora 22.30. Biletele vor fi disponibile de vineri, 10 februarie, de la ora 11.00 pe site-ul iabilet.ro şi la Berăria H, iar până pe 15 martie doritorii beneficiază de o reducere de 30%.

Biletele vor avea următoarele preţuri:

- Earlybird (până pe 15 martie): Categoria A – 135 de lei, Categoria B – 99 de lei, Categoria C – 70 de lei;

- Presale (până pe 29 aprilie): Categoria A – 150 de lei, Categoria B – 120 de lei, Categoria C – 90 de lei;

- La intrare: Categoria A – 170 de lei, Categoria B – 140 de lei, Categoria C – 100 de lei.

Natalie Jane Imbruglia este o cântăreaţă de origine australiană a cărei voce a devenit cunoscută în întreaga lume datorită melodiei „Torn“, o reinterpretare a piesei cântate de formaţia rock americană Ednaswap. „Torn“ a devenit una dintre cele mai iubite piese ale tuturor timpurilor şi i-a adus artistei numeroase premii importante precum MTV Video Music Award for Best New Artist, MTV Europe Music Award for Best Song, Brit Awards for International Newcomer & Female Solo Artist, dar şi trei nominalizări la premiile Grammy.

Actriţă, cântăreaţă şi fotomodel, Natalie Imbruglia face parte din triumviratul feminin pop-rock Natalie Imbruglia - Alanis Morissette - Sheryl Crow ce a dominat în anii '90 televiziunile şi radiourile din întreaga lume. Materialele sale au fost vândute în zeci de milioane de exemplare, iar albumul de debut „Left of the Middle“ deţine în continuare recordul pentru Best selling debut album by a pop/rock/alternative female artist. În 2004, Natalie a fost clasata pe locul şase în topul celor mai frumoase femei ale tuturor timpurilor, iar cariera sa cinematografica i-a adus roluri în filme de succes precum „Johnny English“ (2003), „Closed for Winter“ (2009) şi „Underdogs“ (2013).

Cel mai recent album al artistei, „Male“, a fost lansat în vara anului 2015 şi este o încercare inedită şi curajoasă de a reinterpreta într-o manieră feminină şi delicată nu mai puţin de 13 piese compuse şi cântate de voci bărbăteşti celebre.