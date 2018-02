Câştigătorul Eurovision România 2018: Trupa The Humans va reprezenta România la Lisabona VIDEO

The Humans a câştigat finala Eurovision România 2018 FOTO Facebook

Trupa The Humans, compusă din Cristina Caramarcu (voce), Adi Tetrade (tobe), Alin Neagoe (bass), Alexandru Matei (clape), Alex Cismaru (chitară), Adrian Tănase (voce), s-a aflat pe primul loc în preferinţele publicului, cu 3277 de voturi. Piesa „Goodbye“, care se va auzi pe scena de la Lisabona, este compusă de Alin Neagoe, Cristina Caramarcu şi Alexandru Matei.

„Vreau să mulţumesc tuturor celor care ne-au votat. Într-un an de zile, am făcut atât de multe lucruri şi iată că am câştigat finala Eurovision România. Această formaţia abia împlineşte un an”, au zis membrii trupei pe scena Sălii Polivalente din Bucureşti.



„Aproape că nu ne vine să credem. Ne-am dorit foarte mult, dar până nu ajungi să-ţi auzi numele, nu crezi. Acum am prins încredere, o să mergem la Lisabona şi o să câştigăm Eurovisionul de la Lisabona“, a spus solista trupei la conferinţa de presă de după concurs.

Clasamentul în urma voturilor publicului:

Locul 15 - Vyros (133 de voturi)

Locul 14 - Edward Santha (293 de voturi)

Locul 13 - Erminio & Tiziana (303 voturi)

Locul 12 - Tiri (312 voturi)

Locul 11 - Echos (325 voturi)

Locul 10 - Teodora Dinu (336 voturi)

Locul 9 - Xandra (686 voturi)

Locul 8 - Claudia Andas (974 de voturi)

Locul 7 - Mihai Trăistariu (1165 de voturi)

Locul 6 - Dora Gaitanovic (1415 voturi)

Locul 5 - Rafael & Friends (1446 voturi)

Locul 4: Jukebox & Bella Santiago

Locul 3: Feli

Locul 2: Alexia & Matei

Locul 1: The Humans (3277 de voturi)

Numărul de voturi pentru locurile 2,3 şi 4 nu au fost anunţate.

În finala Eurovision România 2018 telespectatorii au cunoscut şi reprezentantul Moldovei la Eurovision, trupa DoReDos, care a interpretat, în premieră, melodia „My lucky day“, care va reprezenta ţara vecină pe scena din capitala Portugaliei.





Eurovision Song Contest 2018 va avea loc la Lisabona, cu semifinalele pe 8 şi 10 mai şi finala pe 12 mai. România face parte dintre cele 18 ţări care vor concura în cea de-a doua semifinală a competiţiei Eurovision 2018, în prima semifinală fiind înscrise 19 candidate.