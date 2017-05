Eurovision 2017: piesele împotriva cărora luptă România şi cum pot fi votaţi Ilinca şi Alex. Tinerii au povestit cum a decurs recitalul cu juriul de specialitate

Doar câteva ore ne mai despart de a doua semifinală Eurovision 2017, cea în care vor evolua şi reprezentanţii României, Ilinca Băcilă (18 ani) şi Alex Florea (25 de ani). TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+ transmit în direct evenimentul de pe scena Centrului Internaţional de Expoziţii din Kiev, începând cu ora 22.00, iar

„Intrăm în semifinală cu încredere în şansele noastre. Avem o piesa bună şi un show puternic, pentru care am primit feedback foarte bun din partea fanilor şi a jurnaliştilor“, au declarat Ilinca şi Alex Florea, reprezentanţii României la Eurovision 2017, cu puţin timp înainte de a doua semifinală.

România intră în competiţie de pe poziţia 5, în prima parte din cea de-a doua semifinală Eurovision 2017, alături de Serbia, Austria, Macedonia, Malta, Olanda, Ungaria, Danemarca, Irlanda, San Marino, Croaţia, Norvegia, Elveţia, Belarus, Bulgaria, Lituania, Estonia şi Israel.

Fanii din cele 18 ţări repartizate în a doua semifinală Eurovision 2017 şi cei din Ucraina, Franţa şi Germania decid, alături de juriile de specialitate, cine va merge în finala Eurovision 2017.

În această seară, fanii (cu excepţia celor care locuiesc în Romania) vor putea vota „Yodel It!“ de până la 20 de ori de pe acelaşi număr de telefon sau prin aplicaţia de pe siteul oficial al concursului – eurovision.tv.

Semifinala Eurovision va fi comentată, pentru telespectatorii TVR, de Liana Stanciu, Radu Andrei Tudor şi Sonia Argint Ionescu.

Ieri, reprezentanţii României şi cei ai celorlalte ţări care evoluează în a doua semifinală Eurovision 2017 au susţinut show-ul pentru juriu. Recitalul, chiar dacă nu a fost transmis în direct, contează la fel de mult pentru calificarea în finala Eurovision 2017 precum semifinala din această seară, întrucât spectacolul a fost votat de juriile de specialitate din 21 de ţări, votul lor contând în proporţie de 50%, la fel ca cel al publicului.

„La repetiţia de ieri am avut o intrare târzie pe tun şi, pe deasupra, mi-au căzut şi căştile. Aş fi putut să le fixez din nou în ureche, dar nu s-ar fi văzut bine pe scenă. Mă bucur însă că la show-ul unde juriul a punctat, a ieşit totul perfect“, a declarat Alex, după încheierea show-ului pentru juriu.

„M-am simţit foarte bine pe scenă. A fost primul contact cu sala plină la Eurovision Song Contest, dar presiunea publicului şi faptul că juriul ne urmărea fiecare mişcare m-a ajutat să îmi controlez toate emoţiile şi să susţin cea mai bună interpretare de până acum“, a mărturisit Ilinca.

Ediţia din acest an a concursurlui Eurovision va avea loc la Kiev, capitala Ucrainei, a cărei reprezentantă, Jamala, a câştigat ediţia din 2016 cu piesa „1944“. Finala Eurovision 2017 va avea loc pe data de 13 mai, primele ţări calificate fiind Moldova (Sunstroke Project – „Hey Mamma“), Armenia (Artsvik – „Fly With Me“), Australia (Isaiah – „Don’t Come Easy“), Azerbaijan (DiHaj – „Skeletons“), Belgia (Blanche – „City Lights“), Cipru (Hovig – „Gravity“), Grecia (Demy – „This Is love“), Polonia: Kasia Moś – „Flashlight“, Portugalia (Salvador Sobral – „Amar Pelos Dois“), Suedia (Robin Bengtsson – „I Can’t Go On“). Piesele le puteţi asculta aici.

În finala Eurovision 2017 de pe 13 mai sunt calificate direct Ucraina, statul ce a câştigat trofeul în 2016, şi cele cinci mari state finanţatoare ale concursului: Franţa, Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie. Melodiile pot fi ascultate aici.

Vă prezentăm în continuare piesele din a doua semifinală Eurovision 2017:

Austria: Nathan Trent – „Running On Air“

Belarus: Naviband – „Story of My Life“

Bulgaria: Kristian Kostov – „Beautiful Mess“



Croaţia: Jacques Houdek – „My Friend“ Danemarca: Anja – „Where I Am“



Estonia: Koit Toome and Laura – „Verona“



Macedonia: Jana Burčeska – „Dance Alone“ Ungaria: Joci Pápai – „Origo“ Irlanda: Brendan Murray – „Dying to Try“ Israel: IMRI – „I Feel Alive“ Lituania: Fusedmarc – „Rain Of Revolution“



Malta: Claudia Faniello – „Breathlessly“



Norvegia: Jowst – „Grab The Moment“





San Marino: Valentina Monetta and Jimmie Wilson „Spirit of thre Night“