Artişti country vor cânta la Washington în ajunul ceremoniei de învestire a lui Donald Trump

Donald Trump va vorbi în cadrul evenimentului, în acelaşi loc în care Martin Luther King şi-a susţinut celebrul discurs ”I Had A Dream”, în anul 1963, în faţa unui public de 250.000 de persoane.

Republicanul Donald Trump va deveni cel de-al 45-lea preşedinte american pe 20 ianuarie.

Seara care precede ceremonia de învestitură a fost denumită ”The Make America Great Again! Welcome Celebration”, iar evenimentul va fi prezentat de actorul Jon Voight, cunoscut pentru simpatiile sale republicane.

Toby Keith este unul dintre cei mai cunoscuţi cântăreţi de muzică country din ultimele două decenii. Melodia lui ”Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American)” a fost considerată un apel ”patriotic” de luptă, după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001.