Va exista „Wonder Woman 2“: creatorii au dezvăluit că au „o idee foarte bună“ şi au explicat de ce primul film a avut un asemenea succes VIDEO

„Wonder Woman“ va avea o continuare, după ce a generat de la începutul lunii încasări de peste 580 de milioane de dolari la nivel mondial. Anunţul a fost făcut de Geoff Johns, autor de benzi desenate pentru DC şi scenarist, într-un interviu acordat revistei „Variety“ şi citat de agenţia News.ro.

„Patty şi cu mine lucrăm la planul de abordare deja. Scopul este de a face un alt film măreţ «Wonder Woman». M-am distrat foarte bine cu Patty când am lucrat pentru primul şi avem o idee foarte bună pentru al doilea“, a declarat Johns.

Amuzamentul şi optimismul, armele cu care a luptat „Wonder Woman“

La interviu a participat şi producătorul Joe Berg, care a lucrat la filme precum „Elf“ şi „Out of Time“. Întrebat de ce „Wonder Woman“ a atras un număr atât de mare de spectatori, Berg a replicat că marile atuuri ale filmului sunt date de faptul că este amuzant, pozitiv şi optimist, precizând şi că primele filme au fost „cam întunecate pe alocuri“.

„Majoritatea Universului DC este cunoscut ca fiind un loc optimist şi plin de speranţă. Este celebru pentru personajele care sunt inspiraţionale şi aspiraţionale. «Wonder Woman» a celebrat personajul principal, nu trebuie să schimbăm nimic“, a adăugat şi Johns.

Se pregătesc mai multe filme cu actriţe în rol principal

De asemenea, cei doi au recunoscut că vor să dedice mai multe filme în care atenţia să fie îndreptată asupra personajelor de sex feminin, însă Johns spune că motivul nu este dat de succesul filmului „Wonder Woman“. „Avem multe planuri pentru personajele noastre feminine pentru că sunt caractere puternice. Sunt multe elemente frumoase în universul DC şi unul dintre acestea este că avem cele mai bune personaje feminine, eroi şi răufăcători din lume. Nimeni nu o să le bată pe Wonder Woman, Batgirl şi Harley Quinn“, crede Johns.

De ce „Suicide Squad“ şi „Batman vs. Superman“ au avut succes doar la încasări şi nu au reuşit să cucerească publicul

Cei doi nu au scăpat fără a explica de ce filme precum „Suicide Squad“ şi „Batman vs. Superman“ au avut încasări mari la box office însă criticii şi publicul le-au urât. „Sunt lecţii pe care le învăţăm din fiecare film. Ar fi prostesc dacă nu am analiza reacţiile – să vezi ce a mers bine şi ce a mers prost. «Suicide Squad» a fost icredibil din punct de vedere comercial, însă nu a funcţionat pe plan narativ. Am avut o distribuţie excepţională, personaje puternice, dar naraţiunea nu s-a ridicat la nivelul aştepătilor. Putem face o treabă mai bună. «Batman vs. Superman» a avut un ton întunecat, iar oamenii nu au fost receptivi“, a fost explicaţia oferită de Berg.

Chestionat dacă rolul Femeii Fantastice din „Justice League“ va fi îmbunătăţit, Berg a declarat: „Rolul ei nu se va schimba. Oamenii au fost impresionaţi de Gal Gadot în «Batman vs. Superman» şi de atunci am ştiut că avem ceva special.“

„Wonder Woman“ a doborât mai multe recorduri

Actriţa de origine israeliană Gal Gadot (31 de ani) a fost lăudată de criticii de specialitate pentru interpretarea din „Wonder Woman“, iar spectatorii pur şi simplu s-au îndrăgostit de ea. Filmul a reuşit să doboare mai multe recorduri, devenind cel mai bine vândut film regizat de o femeie şi depăşind lansările unor filme celebre cu supereroi.

Filmul distribuit de Warner Bros., care are la bază benzile desenate create de DC Comics, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 100,5 de milioane de dolari şi a generat în doar trei zile încasări de 223 milioane de dolari pe plan mondial, depăşind cu mult bugetul producţiei, de 150 de milioane de dolari – cel mai scump film regizat de o femeie. „Wonder Woman“ a debutat pe primul loc şi în box office-ul românesc, cu încasări de peste 1 milion de lei şi 44.550 de spectatori, în prezent având încasări de peste 3,25 de milioane de lei şi fiind vizionat de 146.772 de români.

„Wonder Woman“ este cel de-al 16-lea film cu super-eroi care a atins pragul de 100 milioane de dolari pe piaţa internă în weekendul de deschidere şi bate câteva mari lansări Marvel, printre care „Iron Man“ (98 milioane), „Logan“ (88 milioane), „Doctor Strange“ (85 milioane), „Thor“ (65 milioane) şi „The Amazing Spider-Man“ (62 de milioane) şi „Captain America“.

În universul DC Comics s-a clasat după producţii ca „Man of Steel“ (117 millioane de dolari), „Batman v Superman“ (166 millioane de dolari) şi „Suicide Squad“ (133 millioane de dolari). Diferenţa o face însă felul în care a fost primit de critici, unii spunând că este cel mai bun film cu super-eroi de la trilogia „The Dark Knight“, regizată de Christopher Nolan, în timp ce alţii l-au declarat chiar unul dintre cele mai bune filme cu super-eroi dintotdeauna.

Înainte de a deveni Wonder Woman, Diana era o prinţesă din Amazon, crescută într-un paradis izolat şi antrenată pentru a deveni invincibilă în luptă. În momentul în care un pilot american se prăbuşeşte pe ţărmul insulei sale şi o avertizează că urmează să izbucnească un război care va zdruncina lumea, Diana decide să renunţe la liniştea căminului său, convinsă că intervenţia ei poate opri ameninţarea. Luptând alături de omenire într-un război menit să oprească toate războaiele, Diana îşi va descoperi marile puteri şi adevăratul său destin, potrivit Cinemagia.