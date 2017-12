„Star Wars: The Last Jedi“, al doilea cel mai profitabil debut din istorie: ce încasări a avut în România şi la nivel mondial VIDEO

„Star Wars: Ultimii Jedi/The Last Jedi“, care a avut premiera pe 15 decembrie, a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, cu încasări de peste 3 milioane de lei, după ce a beneficiat de 187 de proiecţii, potrivit Cinemagia.

Cel de-al optulea episod „Star Wars“, regizat de Rian Johnson şi considerat de critici „cel mai bun film al serieii“ , a debutat pe primul loc şi în, după ce a generat încasări de peste 220 de milioane de dolari de vineri până duminică, ceea ce plasează filmul pe locul doi în topul SUA al tuturor timpurilor, după „Star Wars: The Force Awakens“ (ce a obţinut 247,9 milioane de dolari la debut). „Star Wars: The Last Jedi“ a intrat astfel pe lista scurtă a filmelor care au trecut de 200 milioane de dolari la debut, celelalte titluri fiind „The Force Awakens“, „Jurassic World“ şi „The Avengers“.