Regizorului filmului biografic despre Freddie Mercury a fost concediat: care sunt motivele

Regizorul filmului biografic „Bohemian Rhapsody“, Bryan Singer, ar fi fost concediat din cauza comportamentului său „inconstant“ pe platourile de filmare, a declarat o sursă pentru BBC , potrivit News.ro.

Potrivit The Hollywood Reporter , regizorul american a lipsit de pe platou mai multe zile, iar această „indisponibilitate neaşteptată“ a dus la o oprire a producţiei săptămâna trecută. Studioul 20th Century Fox a anunţat recent că producţia filmului a fost suspendată pentru ca cineastul să se ocupe de „o problemă personală de sănătate“.

Pe de altă parte, Bryan Singer - care a regizat „The Usual Suspects“, patru filme din franciza „X-Men“ şi „Superman Returns“ - a spus că a fost concediat în timp ce era bolnav, studioul refuzând să îl susţină în această perioadă, însă The Hollywood Reporter scrie că Singer a avut un conflict cu protagonistul Rami Malek şi nu s-a prezentat la filmări de mai multe ori.

Regizorul Bryan Singer FOTO Getty Images

Într-o declaraţie trimisă BBC prin intermediul avocatului său, Singer a spus că este dezamăgit pentru că nu poate finaliza filmul, pe care l-a descris drept „un proiect care îl pasionează“.

„Cu mai puţin de trei săptămâni de filmare rămase, am cerut Fox puţin timp liber pentru a mă putea întoarce în SUA cu scopul de a rezolva probleme de sănătate urgente ale unuia dintre părinţii mei. Aceasta a fost o experienţă foarte dificilă, care a dus la deteriorarea propriei mele sănătăţi. Din păcate, studioul a refuzat să mă susţină şi a încetat colaborarea cu mine. Aceasta nu a fost decizia mea”, a mai spus regizorul“, a transmis Singer.

El a adăugat că zvonurile în privinţa conflictului său cu Malek sunt false.

„Deşi uneori am avut diferenţe creative pe platourile de filmare, eu şi Rami am continuat să lucrăm împreună la acest film până aproape de Ziua Recunoştinţei”, a spus regizorul, care a fost şi coproducător al acestui film.

Prima fotografie cu Rami Malek imitând look-ul lui Mercury din faimosul concert caritabil, numit „tonomat mondial“, ce avea ca scop strângerea de fonduri pentru combaterea foametei din Etiopia

Fimul biografic „Bohemian Rhapsody“ are la bază un scenariu scris de Anthony McCarten şi îi mai are în distribuţie pe actorii Ben Hardy, Joe Mazzello şi Gwilym Lee. Brian May şi Roger Taylor sunt producători muzicali executivi ai filmului care se axează pe viaţa solistului Freddie Mercury.

Biopicul îl urmăreşte pe Freddie Mercury de când ajuge să facă echipă cu chitaristul Brian May şi toboşarul Roger Taylor, în 1970, până la concertul trupei de la Live Aid din 1985, însă reprezintă mai degrabă o celebrare a muzicii trupei Queen şi se concentrează mai puţin pe partea întunecată a poveştii lui Mercury, care a murit de SIDA în 1991.

Filmările pentru „Bohemian Rhapsody“ începuseră în Marea Britanie. Este aşteptat ca filmul să fie lansat în decembrie 2018.