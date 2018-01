Premieră la Hollywood: un producător şi-a pus propriul film pe internet, la dispoziţia piraţilor VIDEO

Pentru a populariza proaspăt lansatul „The Man From Earth: Holocene“, un film cu buget mic, producătorul a decis să-l posteze pe The Pirate Bay şi alte trackere BitTorrent de pe care pot fi descărcate filme. Mişcarea este menită să atragă atenţia publicului asupra filmului care nu are un buget important pentru promovare, ca marile producţii de la Hollywood, şi are un precedent fericit pentru producător.

Filmul este urmarea lui „The Man From Earth“, din 2007, unul dintre cele mai apreciate filme cu buget redus din toate timpurile, dovadă şi nota 8 primită pe IMDB.com.

„The Man From Earth“ a devenit cunoscut după ce a ajuns pe trackerele de BitTorrent, pirateria fiind cea care a contribuit decisiv la popularitate filmului şi care a ajutat producătorii să obţină venituri din donaţii. Practic, un film fără buget de marketing a fost văzut de milioane de oameni fără să cheltuiască vreun dolar pentru promovare.

Cu noul film, „The Man From Earth: Holocene“, producătorul a decis să-l ofere gratuit spre vizionare în toată lumea şi l-a postat singur pe torrente. În descrierea care însoţeşte postarea de pe The Pirate Bay, producătorul mulţumeşte comunităţii şi întreabă utilizatorii dacă sunt dispuşi să doneze o sumă oarecare dacă le place filmul. Interesant este că producătorul a ales BitTorrent, una din tehnologiile acuzate de-a lungul timpului pentru înlesnirea pirateriei de marile studiouri de producţie, când ar fi putut să-l posteze, foarte simplu, pe YouTube.

„Man From Earth: Holocene“ continuă povestea lui John Oldman, un profesor de facultate care susţine că a trăit 14.000 de ani. În distribuţie pot fi recunoscuţi, printre alţii, Michael Dorn (clingonianul Worf din Star Trek: The Next Generation) şi Vanessa Williams.

Nu este prima oară când rolul de promovare al pirateriei online este recunoscut şi folosit. Chiar Bill Gates a recunoscut că răspândirea prin piratare a primelor versiuni de Windows au contribuit enorm la succesul sistemului de operare al Microsoft.