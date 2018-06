Anthony Hopkins, în rolul Papei Benedict într-o nouă producţie Netflix. Ce mesaj a transmis actorul la încheierea filmărilor din Roma FOTO

Studiourile Netflix pregătesc un film original despre liderii Biserice Catolice, care îi are în prim-plan pe actorii Jonathan Pryce (71 de ani) şi Anthony Hopkins. Filmul „The Pope“ a fost scris de Anthony McCarten, este regizat de Fernando Meirelles şi spune povestea alegerii suveranului pontif în fruntea Bisericii Catolice în 2005 ca urmare a decesului predecesorului său, Papa Ioan Paul al II-lea.

Intriga va aborda perioada lui de activitate, precum şi momentul în care a decis să se retragă şi să predea responsabilităţile lui Francisc, actualul Papă.





Anthony Hopkins a filmat timp de două luni la Roma, după cum a anunţat într-un mesaj pe Instagram, mulţumind companiei. „La dolce vita, mulţumesc Netflix pentru două luni minunate de filmări!“, a scris Hopkins, care a postat şi o fotografie pe reţelele sociale, potrivit News.ro.

Anthony Hopkins, în rolul Papei Benedict FOTO MEGA





Data de lansare a filmului nu a fost încă anunţată, însă proiectul se anunţă a fi unul de succes având în vedere distribuţia şi tema abordată.



Anthony Hopkins, născut pe 31 decembrie 1937, este un actor britanic de film, teatru şi televiziune. Considerat unul dintre cei mai talentaţi artişti ai generaţiei sale, starul britanic a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal în 1992 pentru evoluţia sa din filmul ”Tăcerea mieilor/ The Silence of the Lambs”. Anthony Hopkins a primit alte trei nominalizări la Oscar pentru rolurile din filmele ”Rămăşiţele zilei/ The Remains of the Day”, ”Nixon” şi ”Amistad”.

Anthony Hopkins a fost înnobilat în 1993 de regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii pentru servicii deosebite aduse artei dramatice şi are, începând din 2003, o stea pe Walk of Fame din Hollywood.