Viralele care au făcut anul 2016 mai suportabil: de la omagii pentru Harambe la poznele lui Biden şi Obama

De la glumele cu Joe Biden şi Barack Obama la omagii pentru maimuţa Harambe, cele mai populare meme-uri din acest an nu au fost toate pozitive sau amuzante, dar ne-au distras în oarecare măsură de la problemele reale, arată The Guardian.

Mannequin challenge

În sfârşit, o provocare care nu a implicat că o cunoştinţă obscură de pe Facebook ţi-a spus să faci ceva ce nu vrei să faci. (A se vedea: ice bucket challenge, push-up challenge).

Mannequin challenge a fost o provocare devenită virală în a doua jumătate a anului 2016. Implică un grup de oameni stând nemişcaţi - aproape ca şi cum ar fi manechine - în timp ce o altă persoană le filmează.

Un grup de elevi de liceu din Jacksonville, Florida, ar fi dat startul acestei tendinţe. Unele dintre cele mai populare videoclipuri includ echipa de basket Pittsburgh Steelers în vestiar şi duo-ul hip-hop Rae Sremmurd efectuând Mannequin challenge în mijlocul spectacolului.

Nici măcar cei din închisoare nu au scăpat de provocarea „manechin”: un grup de deţinuţi a efectuat provocarea într-o închisoare din Alabama.

În retrospectivă, cea mai criticată interpretare a provocării este cea realizată de Hillary Clinton şi personalul ei de campanie în ziua alegerilor din Statele Unite. Ea a pierdut alegerile câteva ore mai târziu.

Harambe

Cine poate uita de Harambe, gorila împuşcată mortal de către personalul de la grădina zoologică Cincinnati, după ce un băiat în vârstă de trei ani a căzut în cuşca sa. Gorila a stârnit, după ucidere, o mişcare internaţională de susţinere, prin milioane de meme-uri.

„Bush did Harambe” a fost un meme popular. De asemenea, Harambe conducând lângă Vin Diesel în Furious 7, dar şi Harambe imaginat ca soldatul Ryan au stârnit reacţii. Au existat, de asemenea, cântece, deşi multe nu au fost foarte bune:

„His name was harambe

from a zoo in cincinnati

slaughtered by the city

they had to discipline his body”

Instituţia Public Policy Polling l-a inclus pe Harambe drept candidat la preşedinţie în unele dintre sondajele lor, gorila decedată privind sprijin de 5% în iulie şi 2% în luna august.

În ziua alegerilor din SUA, unii oameni ar fi scris numele lui Harambe pe buletinele de vot, dar în cele din urmă gorila nu a câştigat suficiente voturi pentru a servi drept comandant-şef.

Michael Phelps şi faţa lui furioasă

Michael Phelps, un înotător din Statele Unite ale Americii, a devenit faimos când a fost fotografiat uitându-se extrem de supărat către rivalul său sud-african, Ciad Le Clos, care dansa în faţa lui, înainte semi-finala olimpică a probei de înot 100 m fluture.

Dansul a fost o încercare aparentă de a-l descuraja pe Phelps, dar nu a funcţionat. Phelps a terminat înaintea lui Le Clos în semi-finală, apoi a câştigat aurul în finală. Le Clos a ieşit pe locul patru.

Meme-urile - care prezintă o imagine a feţei furioase a lui Phelps – au devenit rapid virale. „Acel sentiment când voiai la Gryffindor, dar ai fost ales la Hufflepuff”, a glumit un utilizator Twitter.

„Când ai aflat că numele real al Vanilla Ice este Robert Van Winkle”, a scris un alt utilizator, o referire la cântăreţul hit-ului din 1990 „Ice Ice Baby”.

Unii au fost mai succinţi: „Pantaloni Cargo”, a scris un alt utilizator, cu referire la o pereche de pantaloni care nu mai sunt la modă.

Bromance Obama-Biden

În retrospectivă, relaţia specială dintre Barack Obama şi Joe Biden ar putea să fi fost principalul punct forte pentru democraţi în 2016.

Prietenia apropiată a celor doi era cunoscută dinainte de 2016 – dovadă o fac numeroasele fotografii care arată schimbul de momente intime dintre cei doi -, dar după ce Trump a fost ales preşedinte, meme-urile Obama-Biden au cunoscut faimă.

Obama: "Joe, why are you still holding my hand?"

Biden: "I wanna freak Mike Pence out"

Obama: "But why?"

Biden: "Just roll with it" pic.twitter.com/o5KZZ0Ysgz — thomas moore (@Thomas_A_Moore) November 12, 2016

Joe: I hid all the pens from Trump

Obama: Why?

Joe: Because he bringing his own.

Obama: ???

Joe: HE'S BRINGING HIS OWN PENCE pic.twitter.com/uni3WUd4X3 — The Hashtagonist (@TheHashtag0nist) November 12, 2016

Cele mai multe îl portretizează pe Biden în rolul său cunoscut de farsor distractiv şi iubitor al preşedintelui.

Pepe the frog

Mult mai puţin emotionantă a fost ascensiunea lui Pepe the frog. Pepe a apărut mai întâi într-un comic numit Boy’s Club, potrivit LA Times, dar broasca a început să fie însuşită de către anumiţi utilizatori 4chan şi Reddit drept un simbol rasist în jurul anului 2015.

Anti-Defamation League a constatat că Pepe este un simbol al urii, în septembrie 2016, după utilizarea broaştei alături de mesaje rasiste atribuite către „alt-dreapta”.

Pepe a fost desenat purtând yarmulke (tichie cu care evreii îşi acoperă capul) şi râzând în faţa unei imagini a turnurilor gemene arzând. El a fost văzut ilustrat cu o mustaţă ca a lui Adolf Hitler.

În timpul campaniei prezidenţiale, Pepe a atras atenţia lui Donald Trump Jr., care a postat o fotografie pe Instagram ilustrând susţinători înfocaţi ai lui Trump. Pepe era unul din ei. Trump Jr. a insistat mai târziu că „nici măcar nu a auzit de Pepe the frog”.

Pokémon Go

Fie că ţi-a plăcut Pokémon Go sau nu - şi mulţi oameni s-au regăsit în cea de-a doua tabără -, jocul a fost cu siguranţă o afacere de succes în 2016. S-a regăsit în topul căutărilor Google pentru anul 2016, fiind aparent singurul lucru capabil să-l depăşească pe Donald Trump.

Meme-urile Pokémon Go includ oameni care compară aplicaţia cu aventurierul Bear Grylls. Imaginile rezultate îl arată pe Grylls parcurgând distanţe lungi pentru a captura un Pokemon, de multe ori bându-şi propria urină în proces.

Alte meme l-au ilustrat pe Forest Gump alergând după ce a aflat locaţia unui Pokémon - în mod specific, un Charizard - sau pe Heisenberg din Breaking Bad, care îi avertiza pe ceilalţi să stea departe de terenul lui de vânătoare din Pokémon.