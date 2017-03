Un actor din „Vikingii“, „Game of Thrones“ şi „Tabu“ vine în premieră în România la Comic Con

Jefferson Hall este cunoscut pentru rolul lui Torstein din „Vikingii“ şi rolul cavalerului Hugh of the Vale din „Urzeala Tronurilor“ FOTO Pinterest

Jefferson Hall s-a mai făcut remarcat şi pentru rolul cavelerului Hugh of the Vale din „Urzeala Tronurilor/Game of Thrones“, slujitorul casei Arryn. Totodată, actorul de origine britanică îi dă viaţă lui Thorne Geary în aclamata serie HBO „Tabu/Taboo“, în care care joacă alături de actori ca Tom Hardy, Michael Kelly (House of Cards) sau Jonathan Pryce (Game of Thrones, Piratii din Caraibe).

În afară de seriale, Hall a făcut parte din distribuţiile unor blockbustere de succes precum „Sherlock Holmes“ sau „Star Wars: The Force Awakens“.

Biletele se găsesc online pe comic-con.ro/tickets şi pe eventim.ro , precum şi în magazinele Cărtureşti, Orange Shop, Germanos, Carrefour Băneasa şi Militari, Humanitas, Vodafone şi benzinăriile OMV.

East European Comic Con este cel mai mare eveniment din Europa de Est dedicat pasionaţilor de filme, seriale, benzi desenate, jocuri video şi nu numai, iar anul acesta se prefigurează a fi cea mai extinsă ediţie, întinzându-se pe o suprafaţă de peste 20.000 de metri pătraţi.

În afară de întâlnirile cu actori de la Hollywood, la East European Comic Con vă aşteaptă o zonă întreagă dedicată jocurilor video, precum şi concursuri de cosplay pentru toţi cei care doresc să se transforme într-un personaj preferat, dar şi surprize rezervate amatorilor de Pokemon GO. Vor exista si elemente de recuzită de pe platourile de filmare, interacţiuni cu expozanţii şi cu cei mai importanţi creatori de content din mediul online.