Viaţa fabuloasă a fiului de 26 de ani al lui Hugh Hefner: logodnica sa e o actriţă din „Harry Potter“ care a pozat în Playboy. Cum a fost copilăria la faimosul conac

La numai 26 de ani, Cooper, fiul cel mic al lui Hugh Hefner, este director creativ la Playboy Enterprises, fondatorul şi fost CEO al companiei media HOP (Hefner Operations & Productions) şi membru al Rezervei Militare a statului California. Acum, el va moşteni o parte din averea estimată la 50 de milioane de dolari, arată Business Insider

Cooper Hefner s-a născut pe 4 septembrie 1991. Mama sa, Kimberly Conrad, este o fostă „Playmate a Anului“, care a divorţat de Hugh Hefner în 2010 – acelaşi an în care mogulul a anunţat logodna sa cu Crystal Harris, cea cu care a fost căsătorit până la moartea sa. Cooper are un frate mai mare cu un an, Marston, alături de care a crescut în Conacul Playboy.

„Când părinţii mei locuiau împreună totul era liniştit. Petrecerile s-au transformat în evenimente selecte, presupun că la cererea mamei mele“, povestea Cooper pentru New York Post.

După ce părinţii săi s-au despărţit în 1998 – chiar dacă nu au divorţat oficial până în 2010 – Hugh a construit o casă învecinată pentru Kimberley, iar Cooper şi Marston au trăit între cele două case.

„Când tata avea petreceri mai speciale vara sau de Halloween, echipa de pază avea sarcina de a veghea asupra noastră, pentru a se asigura că eu şi fratele meu rămâneam în interiorul casei“, a mai spus fiul cel mic al fondatorului Playboy.

Cooper mai are o soră vitregă – Christie Hefner (foto jos), în vârstă de 64 de ani, care a ocupat o vreme funcţia de CEO la Playboy - şi un frate vitreg - David Hefner, în vârstă de 62 de ani -, ambii proveniţi din căsătoria lui Hugh cu Millie Williams. Fiul lui Hugh Hefner s-a alăturat companiei Playboy la vârsta de 21 de ani, dar a părăsit-o pentru o scurtă perioadă în 2016. Legat de această decizie, el a spus pentru Entertainment Tonight: „Mi-am dorit să iau parte la construirea unei strategii de branding relevante, una pe care Playboy o poate prezenta generaţiei mele. Era clar pentru mine... asta nu va fi niciodată posibil fiind aflat la conducerea Playboy, aşa că am protestat.“ În timpul absenţei sale, revista a decis să înceteze să mai publice fotografii nud, moment în care numărul de abonaţi a scăzut. Când Hugh s-a retras din afacere, Cooper a făcut un pas în faţă, devenind Directorul Creativ al companiei în iulie 2016. Una dintre priorităţile sale a fost să reintroducă nuditatea astfel încât „ceaa ce a construit tatăl său să fie autentic.“ Cooper Hefner este logodit din 2015 cu Scarlett Byrne (foto jos), o actriţă cunoscută din filmele „Harry Potter“, unde a interpretat-o pe Pansy Parkinson. Cooper Hefner, alături de logodnica lui, o actriţă din „Harry Potter“ Cea pe care a ales-o să-I devină soţie a pozat şi ea pentru revista Playboy anul acesta, în numărul din martie/aprilie, iar pictorialul său a fost însoţit de un eseu despre feminism. Actriţa a postat una dintre fotografiile nud pe Instagram, alături de tag-ul „Naked is normal“ (trad. – nuditatea este normală). La rândul lui, Cooper a declarat pentru New York Post: „Vorbiţi cu cineva a cărui mamă a apărut în revistă. Percepţia mea asupra faptului de a fi confortabil cu sexul este diferită de a majorităţii oamenilor. Eu chiar nu cred că sexul este ciudat până când oamenii îl fac ciudat“. Această atitudine o va aduce şi în viitorul revistei Playboy. „Majoritatea filmelor bune au o continuare. Acelaşi lucru se poate spune şi despre brandurile mari.“

Într-o declaraţie de presă asupra morţii tatălui său, Cooper a spus: „Tatăl meu a trăit o viaţă excepţională şi de impact ca pionier al culturii media şi ca vocea de bază din spatele unora dintre cele mai semnificative mişcări sociale şi culturale ale timpului nostru în promovarea libertăţii de exprimare, a drepturilor civile şi a libertăţii sexuale. El a definit un stil de viaţă şi un etos care se află în centrul brandului Playboy, unul dintre cele mai recunoscute şi durabile din istorie.“ Printre petreceri cu „iepuraşi“, lux şi lumina reflectoarelor, Cooper are o viaţă nebunească, la care mulţi visează. Pe contul său de Instagram, unde are 71.000 de followers, Cooper postează periodic imagini care reflectă viaţa sa de zi cu zi: de la vacanţe exotice, maşini luxoase, partide de poker cu „iepuraşii“ Playboy, întâlniri cu celebrităţi sau momente cu iubita sa, până la ipostaza profesională pe care şi-o ia în serios.

Cooper spune că-şi iubeşte ţara şi, de aceea, face parte şi din Rezerva Militare a statului California

Viaţa îl poartă prin toate colţurile lumii, în fotografia de mai jos aflându-se în Shanghai

Viaţa în lumina reflectoarelor îl pune deseori faţă în faţă cu celebrităţi ca Paris Hilton şi Pamela Anderson (foto jos)

Bineînţeles, nu duce lipsa de maşini scumpe

Cooper este un mare fan al echipei de baschet Lakers din Los Angeles şi merge frecvent la meciurile lor





Cooper, în copilărie, alături de tatăl său FOTO Intagram