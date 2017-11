Vedetele autohtone au luat parte la evenimentul OK! Designers on the red carpet

În cadrul acestui eveniment, organizat la Avenue 48, s-a celebrat spiritul creativ al designerilor autohtoni, care şi-au ales câte o muză vedetă, menită să îi înspire în crearea unei ţinute unicat, care să simbolizeze trendul ”New Romantic” . Astfel, 12 designeri şi 12 muze celebre ne-au prezentat, într-o locaţie superbă, Avenue 48, câte un outfit creat special cu acest prilej, outfit care a putut fi votat pe redcarpet.okmagazine.ro.

Aşa se face că, după o competiţie acerbă, în ringul fashion-ului, au fost desemnaţi trei mari câştigători ai serii. Designerul Alexandru Ciucu, reprezentat de Codin Maticiuc, şi-a adjudecat premiul cel mare, Andra Ţurcanu, designerul brandului LouLou, alături de Adelina Pestriţu, a ocupat locul doi, în timp ce brandul Marie Ollie, cu frumoasa Andreea Bănică, a completat podiumul.

Sponsorii şi partenerii acestui eveniment au fost: Rimmel London, Sally Hansen, Semana, Bijuteriile Soufeel, Honda, Aquatique, Sobranie, Avenue 48, Agenţia de turism Premio Travel, Brandul de accesorii DiAmanti, Via Viticola Sarica Niculiţel, Lichiorul de fructe SABER Elyzia, Himalaya, Fit For You, Cofetăria Palmiye. Invitaţii au putut vedea noile modele de automobile Honda Civic Type R.