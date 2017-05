Sharon şi Ozzy Osbourne şi-au reînnoit jurămintele de căsătorie, după scandalul infidelităţii artistului: prima fotografie cu cuplul de la reconciliere

Ozzy Osbourne (68 de ani), celebrul solist al trupei heavy metal Black Sabbath, a precizat că ideea reînndoiri jurămintelor, care a avut loc într-un hotel din Las Vegas, luna aceasta, a fost ideea lui. În noul număr al revistei „Hello Magazine“ , cuplul a făcut publice şi câteva poze de la ceremonie.

„Este un nou început. Cred că toată lumea ar trebui să-şi reafirme căsătoria. Am plecat de la ceremonie simţindu-mă împrospătat. Ştiu că soţia mea mă iubeşte şi ştie cât de mult o iubesc. Sunt încântat de ceea ce ne rezervă viitorul“, a declarat Ozzy, arată Daily Mail

Mariajul celebrului cuplu părea să se destrame anul trecut, după ce rockerul a fost implicat într-un scandal de infidelitate.

Sharon, în vârstă de 64 de ani, spus anterior că-şi doreşte să-şi reînnoiască jurămintele după dezvăluirile relaţiei extraconjugale ale soţului ei cu coafeza Michelle Pugh . Ea a mărturisit: „M-am simţit ca o fraieră. Era ca şi cum oricine altcineva ştia şi toată lumea rândea de mine“.

Dar Sharon şi-a găsit puterea să-şi ierte soţul, spunând: „Ozzy şi cu mine suntem strâns legaţi unul de altul“.

Cei doi s-au despărţit pentru o scurtă perioadă în mai 2016, dar au decis să-i mai dea o şansă căsniciei, în ciuda infidelităţii lui. Sharon şi-a apărat decizia de a rămâne lângă soţul ei, insistând că este „prea multă iubire“ între ei pentru a fi lăsată în urmă.

„Ne-am creat micul nostrum imperiu împreună şi am făcut lucruri fantastice împreună. El îmi datorează multe lucruri şi eu îi datorez lui“.

Se pare că Ozzy se confruntă cu o dependenţă de sex, iar Sharon a fost determinată să nu-i întoarcă spatele, spunând: „Dacă cineva are o problemă, îl ajuţi să o depăşească“.

Sharon şi Ozzy Osbourne, în ziua nunţii, în 1982 FOTO Daily Mail

Sharon a recunoscut recent că a trebuit să se reîndrăgostească de soţul ei, în urma greşelii lui care i-a zguduit încrederea, iar Ozzy a încercat din răsputeri din acel moment să se schimbe.

„Cred că mi-am pierdut iubirea faţă de soţul meu şi apoi am regăsit-o. Am iertat. Va dura mult timp pentru până voi ajunge să am din nou încredere, dar am fost împreună 36 de ani, din care 34 de căsnicie. Pur şi simplu nu-mi pot imagina viaţa fără el“, a spus ea.

„Probabil m-am îndrăgostit din nou de el cu câteva luni în urmă, pentru că a încercat din răsputeri, cu disperare, să devină o persoană mai bună, mergând la terapeut în fiecare zi.“

Fiica lor, cântăreaţa Kelly Osbourne, a declarat luna trecută pentru Entertainment Tonight cât de îndrăgostită este Sharon de Ozzy: „Niciodată nu am văzut doi oameni care să se iubească mai mult decât ei, care să fie mai făcuţi unul pentru altul ca părinţii mei“.

Sharon l-a întâlnit pe Ozzy pe când avea 18 ani, iar tatăl ei era managerul trupei Black Sabbath. Ozzy a fost ulterior înlăturat din trupa heavy metal în 1979, moment în care Sharon a început să-i managerieze cariera solo, iar între ei s-a legat o relaţie. S-au căsătorit doi ani mai târziu, în Hawaii, şi au împreună trei copii: Aimee (33 de ani), Kelly (32 de ani) şi Jack (31 de ani)





Ozzy Osbourne, alături de fiica lui Kelly FOTO Reuters