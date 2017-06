Kim Kardashian şi Kanye West apelează la o mamă-surogat pentru cel de-al treilea copil: care este motivul

Kim Kardashian (36 de ani) şi Kanye West (40 de ani) au deja doi copii - fiica North West (4 ani) şi fiul Saint West (18 luni), dar doresc să-şi mărească familia cu un nou membru. Kim, care are placenta accrete (n.r.- o problema serioasa a sarcinii, care apare atunci cand vasele de sange si alte parti ale placentei cresc prea adanc in peretele uterin) a fost sfătuită de medici să evite o a treia sarcină pentru siguranţa sănătăţii sale. Potrivit presei striăne, cuplul a a angajat deja o mamă surogat, pe care ar urma să o plătescă cu 113.000 de dolari, potrivit TMZ.

Kim Kardashian a publicat numeroase detalii pe blogul ei despre dificultăţile prin care a trecut în timpul celor două naşteri şi a vorbit despre posibilitatea surogatului în cadrul reality show-ului „Keeping Up with the Kardashians“ de la postul de televiziune E!.

În episodul din 12 noiembrie 2016, vedeta a spus că şi-ar dori să aibă poate un al treilea copil şi a vorbit cu ginecologul Paul Crane despre opţiunile pe care le are, având în vedere sarcinile şi naşterile complicate de care a avut parte. Deoarece s-a confruntat cu toxemie şi cu placentă reţinută, care au avut efecte fost traumatice asupra corpului ei, şansele de trece printr-o o altă sarcină dificilă sunt mai mari, a explicat Dr. Crane.

„Bănuiesc că am ştiut dintotdeauna că sarcina-surogat este o opţiune, dar nu m-am gândit că ar fi o opţiune chiar atât de realistă, dar acum simt că aceasta va fi realitatea mea. Simt că este singura opţiune pentru mine“, a spus Kim Kardashian într-un episod al emisiunii „Keeping Up With The Kardashians“, difuzat în luna aprilie.

Informaţia despre sarcina-surogat nu a fost comentată de cuplul Kardashian-West.