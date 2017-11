Kevin Spacey are un aliat în scandalul sexual: Victimele ar trebui „să-şi mai ţină gura din când în când“, spune un apreciat jurnalist şi scriitor

Căzut în dizgraţie la Hollywood, starul Kevin Spacey şi-a găsit un aliat în Gay Talese, considerat unul dintre pionierii jurnalismului narativ. Fostul ziarist şi scriitor a precizat că îl urăşte pe cel care i-a distrus cariera lui Spacey, referindu-se la actorul Anthony Rapp, primul care a dezvăluit că a fost agresat de starul american, dând astfel startul unui şir lung de acuzaţii la adresa lui Kevin Spacey.

Mai mult, Talese, vizibil iritat, a adăugat că vrea să ia legătura cu Kevin Spacey: „Mi-ar plăcea să-l întreb cum se simte că şi-a pierdut o carieră de succes, construită cu mult efort, din cauza a doar zece minute de indiscreţie petrecute în urmă cu zeci de ani în urmă.“

„Ştiţi ceva? Noi toţi la un moment dat am făcut lucruri de care acum ne este ruşine. Şi Dalai Lama a făcut ceva ruşinos. Dalai Lama ar trebui să mărturisească...scrieţi despre asta în publicaţiile voastre“, a mai spus scriitorul.

Gay Talese este autorul a 13 cărţi şi a lucrat pentru publicaţii precum „The New York Times“ şi „Esquire“, fiind celebru pentru profilele unor personalităţi precum Frank Sinatra şi Joe DiMaggio. Totodată, Talese este considerat unul dintre oamenii care au contribuit la apariţia jurnalismului narativ.

Derapajele comportamentale ale lui Kevin Spacey au intrat în atenţia presei după ce Anthony Rapp, cunoscut din serialul „Star Trek: Discovery“, l-a acuzat că i-a făcut avansuri sexuale în anul 1986, pe când avea doar 14 ani. La scurt timp, Spacey a publicat un mesaj pe Twitter în care îi cere iertare, precizând însă că nu-şi aminteşte cu exactitate ce s-a întâmplat în acea noapte, având în vedere că era sub influenţa alcoolului şi că au trecut 30 de ani de atunci.

După dezvăluirile lui Rapp, numeroase acuzaţii de hărţuire sexuală l-au vizat pe Spacey, inclusiv venite din partea fiului actorului Richard Dreyfuss şi a mai multor membri ai echipei serialului Netflix „House of Cards“.

În urma valului de acuze, Kevin Spacey a fost concediat de Netflix şi, într-o decizie fără precedent la Hollywood , a fost înlocuit de regizorul Ridley Scott în drama „All the Money in the World“, producţie deja finalizată şi care va avea premiera în luna decembrie. Rolul lui Spacey va fi făcut de Christopher Plummer (87 de ani), care a început deja filmările.