Jojo şi Paul Ipate au devenit părinţi: ce a spus actriţa la scurt timp după naştere

Zora Maria Ipate este o fetiţă de nota 10, are 3,150 kg şi 48 de cm, iar medicul care s-a ocupat de venirea ei pe lume le-a spus părinţilor că fetiţa lor merită chiar 10 cu felicitări.

„Zânuţa noastră a venit pe lume! Astăzi s-a născut Zora Maria Ipate şi lumea a zambit primind-o în braţele sale. Zora e delicată ca Degeţica şi cuminte aşa cum numai pruncii din poveşti sunt. Eu şi Paul ne simţim binecuvântaţi şi fericiţi că totul a fost bine şi lin şi că ne putem strânge în sfârşit în braţe minunea de fetiţa. Le mulţumim din toată inima tuturor celor ce ne-au fost alături în acest moment plin de emoţie“, a declarat plină de emoţie fericita mămică.

Jojo Cătălina Grama se consideră cea mai fericită mamică din lume acum că o are şi pe Zora, iar acasă o aşteaptă Achim, fiul ei de 5 ani şi jumătate: „Iubesc şi sunt iubită aşa cum nu am mai fost vreodată şi am cele mai frumoase comori din lume de la A la Z: pe Achim şi pe Zora“, mărturiseşte actriţa privindu-şi fetiţa cum „doarme liniştită cu obrajorii ei de petale“, asa cum descrie pe blogul personal, catalinagrama.com