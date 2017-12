Grigore Leşe: „Noi suntem români“ este cea mai penibilă melodie pe care am auzit-o vreodată în România. E ca şi când ar cânta turcii „noi suntem turci“

„Vai de mine ce fac oamenii ăştia cu tradiţia! Mi-am făcut ordine prin casă de sărbători şi am găsit pe acolo tricolorul, pe care îl mai primesc când merg la spectacole şi mi-l pun în piept. Am stat aşa şi m-am gândit: unde găsesc loc tricolorului în casă, unde trebuie să fie? În inimă. Şi să nu-l arăt, e trăirea mea“, a spus Grigore Leşe, într-un interviu pentru „Adevărul“.



Întrebat dacă nu-i place să cânte celebra melodie „Noi suntem români“, artistul a răspuns: „Este cea mai penibilă melodie pe care am auzit-o vreodată în România. E ca şi când ar cânta turcii «noi suntem turci». Aveţi în faţă omul care a dirijat un cor de 108 bărbaţi, cu cântece patriotice adevărate. Ştie România asta? Oamenii în România cântă după mintea mea. Punct. Oricând demonstrez. Ei nu mai ştiu să schimbe. Toate schimbările pe care le faci în viaţă, trebuie să fie schimbarea înălţătoare, să ai intuiţie, să ai sensibilitate, să ai idei. Oamenii sunt imitatori. Când imiţi, nu poţi fi mare. Când cineva se îmbracă după mine, eu nu mai port haina aia. Îmi place să nu mă repet. Încerc să fiu altfel, să spun o poveste dar cu alte cuvinte“.

Grigore Leşe susţine că, uneori, prin încercarea de a promova cultura naţională, omorâm, de fapt tradiţiile. „Ştiţi când s-a distrus căluşul? Când s-a dus la Londra şi l-a prezentat Constantin Brăiloiu. Când vreau să văd Himalaya, mă duc acolo, când vreau să văd cascada Niagara, mă duc s-o văd, nu dau drumul la televizor. Când vreau să cunosc Căluşul, trebuie să vin de Rusalii în comunitate“, a spus Leşe.

„Dar englezii poate nu ştiu despre Căluş“, au replicat jurnaliştii „Adevărul“. „Ba ştiu, sunt informaţi. Mai ales în ziua de astăzi. Avem tehnologia, trăim în altă lume, aveam un alt ritm. Eu când vreau să-i văd pe toţi cum cântă dau pe Youtube şi văd toate inepţiile lor. Stau cu creionul, studiez şi fac un comentariu“, a răspuns Leşe.