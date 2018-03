Discuţia tensionată dintre Prinţul Charles şi Regina Elisabeta a II-a despre Camilla: „E o femeie perversă”

Ba chiar, a forţat căsătoria cu Diana Spencer, doar-doar va scăpa de tendenţioasa Camilla. Din păcate pentru ea, nici măcar acest lucru n-a ţinut-o la distanţă pe Camilla. Ea a fost prezentă în mariajul lui Charles cu Diana şi a reuşit, după divorţul acestora şi moartea prinţesei ”inimilor”, să ajungă acolo unde şi-a dorit întotdeauna: la braţul lui Charles şi, implicit, la balconul regal al Palatului Buckingham, alături de familia regală britanică.

O nouă carte despre viaţa Prinţului Charles, neautorizată, numită ”REBEL Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles”, scoate la iveală relaţia adevărată dintre moştenitorul tronului britanic şi mama sa, imediat după moartea Prinţesei Diana. În carte, se relatează o anume scenă tensionată, petrecută între cei doi imediat după ce Camilla îl presează pe Charles să-şi asume relaţia cu ea.

Iată ce i-a spus Regina Elisabeta lui Charles despre aleasa inimii sale!