Carrie Fisher a murit. Actriţa avea 60 de ani

Carrie Fisher a suferit vineri un atac de cord la bordul unui avion ce efectua o cursă pe ruta Londra-Los Angeles. Vedeta în vârstă de 60 de ani a fost preluată de o echipa de intervenţie imediat după ce avionul a aterizat la Los Angeles şi a fost transportată la spital. Ulterior, s-a anunţat că starea ei medicală este stabilă, însă actriţa s-a stins astăzi din viaţă.





„Cu profundă tristeţe, Billie Lourd confirmă decesul mamei sale adorate în această dimineaţă la orele 08.55. A fost iubită de întreaga lume şi lipsa ei va fi simţită profund. Întreaga noastră familie vă mulţumeşte pentru gânduri şi rugăciuni“, a informat purtătorul de cuvânt, Simon Halls, într-un scurt comunicat.







Carrie Fisher, născută pe 21 octombrie 1956, este fiica actriţei Debbie Reynolds şi a cântăreţului Eddie Fisher. A devenit celebră cu rolul Prinţesei Leia din trilogia iniţială a francizei ”Star Wars” (1977-1983), pe care l-a reluat şi în cel mai recent film din această serie, ”Star Wars: Trezirea Forţei”. S-a remarcat şi în alte filme, precum ”Şampon/ Shampoo” (1975), ”Fraţii Blues/ The Blues Brothers” (1980), ”Hannah şi surorile ei/ Hannah and Her Sisters” (1986), ”Vecinii/ The Burbs” (1989) şi ”Când Harry a cunoscut-o pe Sally/ When Harry Met Sally” (1989).





Actriţa americană a scris patru romane şi trei volume de memorii şi a fost căsătorită cu muzicianul Paul Simon în perioada 1983-1984. Carrie Fisher a avut apoi o relaţie cu impresarul Bryan Lourd în perioada 1991 - 1994). Cei doi au împreună o fiică, Billie Catherine Lourd, născută pe 7 iulie 1992.