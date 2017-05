Alain Delon a anunţat că va juca în ultimul său film: „Pentru ca publicul să te urmărească 60 de ani, trebuie să aibă ceva de câştigat“

Actorul a precizat că filmările vor începe în această toamnă, alături de regizorul Patrice Leconte. „Va fi ultimul meu film“, a declarat Delon, care nu a mai filmat din 2008, de la „Astérix aux Jeux Olympiques“. Actorul a explicat că-şi doreşte să se oprească după ce a jucat teatru alături de fiica sa.

„Am realizat cel mai frumos lucru din lume, am jucat alături de fiica mea şi am acceptat un turneu, ceea ce refuzasem mereu. Să-i dau replica într-un spectacol în care ea îşi domină propriul tată a fost cea mai mare bucurie a vieţii mele“, a declarat el la festivalul de la Liège.

Într-o apariţie televizată la RTBF, Alain Delon a subliniat că preferă să joace teatru „pentru că are contactul cu publicul“.

Laureat al unui premiu César pentru Cel mai bun actor în „Notre histoire“, de Bertrand Blier, în 1985, Alain Delon a explicat la televiziunea belgiană că pentru el trofeele nu au o importanţă prea mare: „Pentru ca publicul să te urmărească 50 sau 60 de ani, trebuie să te iubească cu adevărat şi să aibă ceva de câştigat“, a spus actorul.

Cu o carieră impresionantă şi peste 100 de interpretări memorabile, actorul, producătorul, scenaristul şi regizorul Alain Delon aniversează anul acesta 60 de ani de la debutul său în cinematografie. Şase decenii în care a strălucit pe marile ecrane în pelicule care au făcut istorie.

„Rocco şi fraţii săi“ (1960), „În plin soare“ (1960), „Eclipsa“ (1962), „Ghepardul“ (1963), „Laleaua neagră“ (1964), „Samuraiul“ (1967), „Borsalino“ (1970), „Notre histoire“ (1984) sau „Pe cuvânt de poliţist“ (1985) sunt doar câteva dintre filmele pentru care Alain Delon este considerat cel mai important actor francez al secolului XX.

S-a născut la data de 8 noiembrie 1935. Frumuseţea magnetică şi farmecul personal au făcut ca actorul să fie curtat încă de la începuturi de industria hollywoodiană, însă, deşi i s-a oferit şansa de a fi distribuit într-unul dintre filmele lui David O. Selznick, Delon decide să-şi înceapă cariera în Franţa, unde se lansează în 1957 în „Quand la femme s'en mêle“, în regia lui Yves Allégret. În 1958, în Christine, joacă pentru prima dată alături de Romy Schneider, fermecătoarea actriţă ce avea să-i devină logodnică.

După rolul din „Ghepardul“ (regia Luchino Visconti), în 1964, Alain Delon a fost nominalizat pentru prima dată la Globul de Aur. În 1977 a ajuns pe lista favoriţilor la Premiile César pentru rolul principal din ”Mr. Klein” (regia Joseph Losey), iar interpretarea din „Notre Histoire“, de Bertrand Blier, i-a adus în 1985 premiul pentru cel mai bun actor.

Festivalul de la Berlin i-a acordat Ursul de Aur onorific în 1995, iar în 2005 a fost numit Ofiţer al Legiunii de Onoare de către preşedintele Jacques Chirac, pentru contribuţia sa la arta cinematografică.

Rebelul enigmatic al cinematografiei franceze a colaborat, de-a lungul carierei sale, cu nume precum Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni şi Louis Malle, iar meritele i-au fost recunoscute, în nenumărate rânduri, de marile festivaluri.

Dintre toţi cineaştii iluştri alături de care a lucrat, Delon în consideră însă pe Jean-Pierre Melville cel mai bun regizor al tuturor timpurilor. „Cercul roşu/ Le cercle rouge“ (1970), în care actorul interpretează rolul unui criminal proaspăt eliberat din închisoare, gata să comită o nouă infracţiune, va avea o proiecţie specială la TIFF, în cadrul Retrospectivei Jean-Pierre Melville.

Alain Delon a devenit un simbol al masculinităţii şi a inspirat, de-a lungul timpului, nu numai industria de fashion & beauty, ci şi cultura pop. Are propria linie de accesorii şi parfumuri de lux şi apare pe coperta albumului „The Queen is Dead“ al celor de la The Smiths. „Beautiful Killer“, piesa Madonnei de pe albumul MDNA, e un tribut adus actorului.