Profesor de istorie: Îi cer iertare Regelui că am predat lecţii mincinoase copiilor mei

Într-un interviu pentru Digi24, profesorul de istorie, cu lacrimi în ochi: „Am venit ca să-mi... să rog de iertare la Majestatea Sa, că până prin anii '80 am predat lecţii mincinoase de istorie la copiii mei, la elevii mei. Am venit să le cer iertare elevilor, care acum sunt mari, că i-am minţit. Ar trebui să facem mai mult şi ar trebui ca toate televiziunile să facă un pact şi de acum încolo, să vorbim cu adevărat despre monarhie şi virtuţile monarhiei.

Le-am spus copiilor că Regele Mihai a vândut, că a plecat cu vagoane de aur şi sărăcul nu a plecat. Dar aşa am fost învăţaţi. Şi, din păcate, cum am căzut eu în plasă au căzut mulţi. Şi astăzi sunt rătăciţi. Şi din cauza aceasta, noi nu l-am apărat atunci când a fost alungat, după Revoluţie. Şi regret enorm că dacă s-ar fi aşezat lucrurile aşa cum trebuia, pentru că abdicarea lui a fost ilegală, şi Constituţia din 1923 ar trebui să fie astăzi în viaţă, sigur, cu mici adăugiri şi cu rectificări pentru prezentul pe care îl trăim, dacă acest lucru ar fi fost posibil, eu vă garantez că aveam altă clasă politică. Am avut preşedinţi derbedei, care ei au dezbinat şi ne dezbină. Or, Regele ne învăţa un lucru enorm şi îi învăţa pe oamenii politici ce înseamnă demnitatea şi ce înseamnă să fii în slujba poporului. Dumnezeu să-l odihnească şi să ne vegheze de acolo. Iar eu vă spun aşa: Patriarhul Teoctist a spus despre rege că este cel mai apropiat român de Dumnezeu. Regele s-a dus acolo la El şi de acolo, Dumnezeu îi va auzi rugăciunile pentru poporul său. Eu mă simt ca un om din popor pe care m-a iubit fără să mă cunoască. Acest Mare Om!”