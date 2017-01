Ministerul Educaţiei pune semn de egalitate între respinşi şi promovaţi

Peste 600 de directori şi directori adjuncţi de şcoală care nu au participat la concurs sau au picat examenul organizat anul trecut de Ministerul Educaţiei pentru ocuparea acestor funcţii au fost repuşi, luni, în funcţie de către ministrul Educaţiei, Pavel Năstase, prin detaşare. Asta, după ce vineri Năstase a transmis inspectoratelor şcolare judeţene o derogare de la metodologia de concurs.



„Au rămas foarte multe locuri vacante în urma acestui concurs, conform metodologiei, aceste locuri au fost ocupate de persoane care au fost propuse de către consiliile profesorale împreună cu inspectorul general şi consiliul de administraţie. Dar erau excluşi de aici foştii directori şi directorii adjuncţi. S-a ajuns într-o situaţie de blocaj săptămâna trecută, în care, chiar în urma acestor numiri făcute pe locurile vacante, un număr de vreo 380 de posturi de directori şi vreo 300 de posturi de directori adjuncţi nu puteau fi ocupate pentru că nu dorea nimeni să ocupe aceste posturi. Inspectorii generali care aveau misiunea de a rezolva această chestiune nu găseau persoane care să ocupe aceste posturi. În acest context, am considerat necesar, în urma consultării şi cu sindicatele şi cu ceilalţi colegi din minister, să luăm decizia aceasta, să nu lăsăm şcoala, începând de astăzi, fără conducere”, a explicat ministrul care susţine că pe data de 14 august, va fi un nou concurs pentru ca la 1 septembrie 2017 toate posturile de directori generali şi de directori adjuncţi din învăţământul preuniversitar să fie ocupate prin concurs.



„Situaţia este penibilă”



„Prin această derogare în bloc, practic inspectorii pot delega aceiaşi directori pe post, chiar dacă ei nu au luat concursul sau nu s-au prezentat. De ce nu este bine ce se întâmplă: persoanele care nu au promovat concursul sunt dovedit nepotrivite pentru funcţia respectivă şi în România discutăm mult despre calitatea educaţiei, despre cât de nepotrivită este pe alocuri infrastructura şcolară. Cred că este absolut necesar să avem directori competenţi şi independenţi", a explicat şeful Departamentului Educaţie din Administraţia Prezidenţială, consilierul de stat Ligia Deca pentru news.ro.



În Capitală există cel puţin două cazuri notabile în care un director picat şi unul care nu a candidat rămân pe post. Mai exact, directorul Colegiului Naţional „Spiru Haret”, Alexandru Constantinescu, nu a vrut să candideze pentru un nou mandat şi nici nu a candidat, dar s-a trezit, odată cu decizia noului ministru al Educaţiei, şef al Colegiului în continuare.



„Situaţia este penibilă. Eu nu am dat concurs, pentru că nu am vrut şi nu vreau în continuare să fiu director. Am trimis pe altcineva. Nu s-a vrut candidatul propus de mine, dar nici celălalt nu a câştigat, astfel încât am rămas tot eu. Nu mă simt bine în postura asta. Ei trebuiau să aplice varianta descrisă în metodologie, ori să organizeze un nou concurs. Eu am acceptat acum să rămân în funcţie în speranţa că se va organiza cât mai repede din nou un concurs”, a declarat pentru „Adevărul” directorul Colegiului „Spiru Haret”.



La Colegiul Naţional Bilingv „George Coşbuc”, în schimb, directorul în funcţie, Raluca Ivănuş, a candidat, dar a picat concursul. Cu toate acestea, ea va rămâne în continuare în funcţie.



Ordin semnat, dar vizibilă numai nota



Toate cele 666 de posturi rămase vacante, la nivel de ţară, în urma concursului pentru directori şi directori adjuncţi au fost ocupate luni, potrivit secretarului de stat Liviu Pop. Totodată, Pop a subliniat că nota ministrului Educaţiei, Pavel Năstase, care permite foştilor directori să fie numiţi prin detaşare din nou pe funcţii, chiar dacă au picat concursul, ar fi fost dublată de un ordin de ministru încă de la finele săptămânii trecute, doar că nu a fost publicat în Monitorul Oficial.



„Astăzi (luni, n.r.) nu mai sunt probleme în care să nu avem directori pentru unităţile de învăţământ, cu excepţia a două-trei cazuri pe care le clarificăm astăzi, dar nu e nimic ce nu poate fi rezolvat. Nota a fost dată inspectoratelor, pentru că nu a fost publicat ordinul de derogare în Monitorul oficial. Nu pot pune în notă un ordin care nu a fost publicat în Monitorul Oficial. A fost semnat vineri un ordin care a fost transmis către Monitor, dar nu a fost publicat până acum”, a spus pentru „Adevărul” secretarul de stat în Educaţie, Liviu Pop. Potrivit secretarului de stat, în acest an, concursul pentru directori va fi organizat în vacanţa de vară. „Noi vrem în august pentru că este normal să aibă loc concursul în timpul vacanţei, să nu afectăm procesul educativ”, a mai explicat Liviu Pop.

Un nou concurs, organizat până pe 14 august

Cele 2.346 de posturi de director şi cele de 1.136 de director adjunct rămase vacante în urma concursului vor fi ocupate temporar, pentru câteva luni, de persoane detaşate în interesul învăţământului, iar până la data de 14 august 2017,va fi organizat un nou concurs, potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale.



După validarea rezultatelor concursului, din cele 6.404 funcţii de director, au fost ocupate prin concurs 4.058, restul de 2.346 rămânând vacante. De asemenea, din cele 2.480 funcţii de director adjunct, au fost ocupate prin concurs 1.344, restul de 1.136 rămânând vacante.



Din cele 4.058 de funcţii de director, 87,35% sunt ocupate prin concurs de persoane care anterior organizării concursului exercitau funcţia de director. Sursa citată arată că din cele 1.344 de funcţii de director adjunct, 80,58 % sunt ocupate prin concurs de persoane care, anterior organizării acestuia, exercitau funcţia de director adjunct, potrivit Ministerului Educaţiei.



Astfel, din cele 5.402 funcţii de conducere ocupate prin concurs, 85,67 % sunt ocupate de persoane care anterior organizării concursului ocupau funcţia de director/director adjunct. Ministerul mai anunţă că va organiza un nou concurs, până la 14 august, în funcţie de calendarul activităţilor pentru învăţământul preuniversitar, astfel încât, începând de la 1 septembrie, toate posturile de director şi director adjunct vacante să fie ocupate prin concurs.