Ca să nu mai întârzie, manualele ar putea fi scoase de sub incidenţa legii achiziţiilor publice

Achiziţia manualelor şcolare ar putea să fie scoasă de sub reglementarea Legii achiziilor publice, pentru a diminua procedura greoaie şi uneori de durată prin care sunt cumpărate acestea, a anunţat ministrul Educaţiei, Pavel Năstase. Potrivit reprezentantului Guvernului, Ministerul lucrează la o lege care să dizolve întârzierile cu care uneori ajung manualele la elevi. Legea ar cuprinde toată procedura de realizare a unui manual, pornind de la curriculă, conţinut, realizare, achiziţie şi încheind cu interacţiunea cu furnizorii de manual.



„Această lege încearcă să rezolve problema spinoasă a manualelor şcolare, pentru că în fiecare an ne lovim de aceeaşi problemă: nu reuşim să producem şi să dăm elevilor manuale la momentul protrivit. Asta şi din cauza acestei proceduri foarte birocratice şi lungi de achiziţie, pentru că achiziţia manualelor este reglementată în continuare de Legea achiziţiilor publice. Atunci se doreşte ca, plecând de la curriculă, trecând prin evaluarea acesteia, achiziţie, producţie şi distribuţie, totul să intre într-o procedură de aprobare şi procesare astfel încât să scoatem manualele la momentul potrivit. Deocamdată suntem în lucru, încă nu am stabilit nimic, dar când vom avea un draft, vom face o dezbatere publică”, a spus pentru „Adevărul” ministrul Educaţiei, Pavel Năstase.



„Manualele nu sunt cartofi”



Preşedintele Consiliului Rectorilor din România, Sorin Cîmpeanu, susţine că această lege este absolut necesară întrucât manualele nu ar trebui să aibă acelaşi statut cu orice alte produse.

„Am susţinut mereu această lege a manualului şcolar, pentru că nu poţi privi licitaţia manualelor ca pe o licitaţie la cartofi. Manualul şcolar este privit ca orice bun acum, ca o pungă de detergent. Manualul trebuie scos de sub incidenţa Legii achiziţiilor publice. Până când nu vom avea o lege a manualului şcolar care să facă din manualul şcolar un bun deosebit de bunurile comune, nu va putea fi rezolvată problema manualelor. Este esenţială legea. Ea va regla asperităţile existente cu furnizarea, dar şi modul în care seşecţionezi cele mai bune oferte”, a declarat Sorin Cîmpeanu.



Şi editorii consideră că o lege a manualelor este necesară astfel încât procedura de achiziţie să difere de cea a celorlalte produse, doar că legea trebuie să fie echidistantă, să nu favorizeze mai mult Ministerul în detrimentul celorlalţi actrori implicaţi în procedura de achiziţie.



„Suntem absolut de acord, dar mi-e să nu fie tratată achiziţia în mod discreţionar. Depinde în folosul cui sunt scoase manualele de sub Legea achiziţiilor publice. Într-adevăr, nu este o licitaţie pentru cuie, manualul este un produs intelectual şi trebuie tratat altfel, dar echidistant, nu să ofere Ministerului o putere nelimitată. Ministerul a dat de multe ori în bară, profesorii au venit cu greşeli în ultimii ani”, a spus preşedintele Uniunii Editorilor din România, Cristian Greşanu.

Manuale învechite



Preşedintele Uniunii Editorilor, Cristian Greşanu, că manualele nu s-au schimbat de 20 de ani, iar Ministerul trebuie să fie mai deschis în a asculta opiniile.



„Manualul este extrem de important în opinia noastră, mai ales unde copiii şi cadrele didactice nu au prea multe instrumente didactice moderne, aici manualul este practic literă de lege, iar dacă acesta este prost alcătuit şi are multe imperfecţiuni atunci rezultatele sunt şi ele defectuoase. Manualele nu trebuie să fie o chestiune învechită, perimată, cum avem acum manuale neschimbate de peste 20 de ani. Mulţi nu ştiu că nu editorii sunt decidenţii. Editorii au făcut acum 20 de ani un manual, nu au mai fost consultaţi, nu au avut voie să îşi actualizeze informaţiile. Este un sistem închis, rigid al Ministerului, pe care noi îl perpetuăm împreună cu ei, pentru că nu am avut niciodată un cuvânt de spus”, a comentat Greşanu.