ASF: Circa 720 de persoane constată toate daunele RCA din România

Numărul constatorilor a variat anul trecut de la un minim de 42 de persoane per companie la un maxim de 160 de persoane per firmă.



În funcţie de distribuţia geografică, cel mai mare număr de constatatori este în zona Bucureşti-Ilfov (119 constatatori), zonă în care există şi frecvenţa cea mai ridicată a constatărilor la nivel naţional şi cel mai ridicat grad de ocupare al unui constatator, 709 dosare în 2016.



La nivel naţional, gradul de ocupare al constatatorilor, reprezentat de raportul dintre numărul de dosare avizate şi numărul de constatatori, a fost, în medie, în cadrul firmelor de asigurare, de 257 de dosare per constatator în anul 2016.



ASF avertizează că alocarea unui număr insuficient de constatatori poate afecta consumatorii, firmele neputând instrumenta în mod eficient aceste dosare, în condiţiile în care asigurătorii ce au un nivel de expunere ridicat pe piaţa RCA înregistrează nivelurile cele mai mari ale gradului de ocupare. În plus, autoritatea a decoperit diferenţe foarte mari între firme în cazul costurile aferente constatărilor.



”Din punct de vedere al costurilor aferente procesului de constatare, au fost identificate variaţii destul de ridicate între societăţi, de la 40 de lei cheltuială directă şi indirectă/constatare la 1.240 de lei cheltuială directă şi indirectă/constatare”, se arată în raport.



Totodată, în cazul unei firme de asigurare, au fost avizate 12.739 de dosare de daune care nu au fost urmate de constatare sau constatările au fost facute în 2017. În ceea ce priveşte timpul mediu estimat alocat unei constatări, acesta a variat în 2016 de la 10-12 minute la 60 de minute per constatare.



Din statistica timpilor medii estimaţi, reiese că toate firmele au putut efectua activitatea de constatare fără să înregistreze suprasolicitări de program, potrivit ASF. Totalul dosarelor de daună avizate pe parcursul anului 2016 s-a ridicat la 186.579, cu un minim de 8.303 dosare avizate per firmă şi un maxim de 55.583 de dosare per companie.



”Aceste puncte de minim şi de maxim coincid cu societăţile care au un număr minim, respectiv un număr maxim de constatatori. Numărul de dosare de daună deschise în 2016 este de 278.093”, se arată în raport.



În ceea ce priveşte cel mai mare număr de reconstatări raportate la totalul dosarelor de daună avizate, acesta s-a ridicat la 5.303 în cazul unui asigurător, iar cea mai mare pondere a reconstatărilor în totalul dosarelor de daună avizate, în cazul unei firme, a fost de 32,18%.



Statistica realizată de ASF nu cuprinde dosarele de daună care nu au fost finalizate în anul trecut, dosarele de daună din activitatea Fondului de Garantare a Asiguraţilor (FGA), precum şi dosarele aferente activităţii unuia dintre asigurătorii ce desfăşoară activitate în prezent şi care nu a raportat această statistică.



Piaţa RCA a fost zguduită de scandaluri după declanşarea falimentului în cazul Astra şi Carpatica. În prezent, pe această piaţă activează nouă jucători: Euroins, City Insurance, Allianz-Ţiriac, Generali, Asirom, Omniasig, Groupama, Uniqa şi Grawe.



Primele cinci firme de asigurare din România deţineau, la finalul anului trecut, 63,7% din piaţă, compania Allianz-Ţiriac încheind anul ca lider, în timp ce primii cinci jucători din piaţa RCA deţineau o cotă de 74,1%, Euroins având cea mai mare cotă de piaţă, potrivit datelor ASF.



Alte două companii, Euro Insurance DAC şi DallBogg, au primit avizul ASF pentru a vinde asigurări pe piaţă, pe baza paşaportului european. Cele două companii nu au subsidiară în România şi, potrivit surselor News.ro, nu sunt încă active pe piaţă.



Volumul total al primelor brute subscrise pe segmentul asigurărilor de răspundere civilă auto RCA a atins anul trecut un total de 4,03 miliarde lei (897 milioane euro), cu 29% mai mult decât în anul anterior, în contextul creşterii primei medii