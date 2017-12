Angajaţii Opel vor munci doar 35 de ore pe săptămână din ianuarie. Reducerea programului face parte din măsurile de restructurare

Opel, divizie a grupului PSA, va reduce programul de lucru al angajaţilor, în cadrul măsurilor de restructurare, în urma unui acord dintre conducere şi reprezentanţii ai salariaţilor, scrie Reuters, precizând că printre mădurile adoptate de producătorul auto german se numără reducerea programului de lucru pentru cel puţin 6 luni, de la 1 ianuarie, în departamentele de inginerie şi administraţie.

De la 1 aprilie, săptămâna de lucru va fi de asemenea scurtată la 35 de ore pentru angajaţii care au acorduri în derulare pentru un program mai lung.

Alte elemente importante ale acordului anunţat vineri sunt extinderea programelor part-time pentru angajaţii mai în vârstă şi posibilitatea pensionărilor anticipate.

Opel, care în Marea Britanie îşi desfăşoară activităţile sub numele de Vauxhall, nu a precizat câţi angajaţi vor fi afectaţi de măsuri. Compania, cumpărată de PSA de la grupul american General Motors, la începutul acestui an, are peste 37.000 de angajaţi, dintre care peste 19.000 în Germania.

Opel a precizat că organizarea comună a sistemului de achiziţii pentru Opel/Vauxhall şi celelalte mărci ale grupului PSA, Peugeot and Citroen, va creşte eficienţa. Pe termen lung, 30% din economiile obţinute din integrarea Opel în grupul PSA vor proveni din activităţile de achiziţii.

PSA a dat termen Opel până în 2020 să revină la profit, în cadrul unui plan de redresare care are ca obiectiv trecerea gamei de modele a mărcii germane la arhitectura PSA. Grupul francez vrea să genereze economii de 1,7 miliarde de euro în urma achiziţiei Opel.