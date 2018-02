O nouă gafă a Vioricăi Dăncilă. Premierul a majorat de 10 ori pensia minimă „din vorbe”: creşte de la 5.200 la 6.400 lei de la 1 iulie

Premierul a ţinut să dea asigurări că, prin noua lege a pensiilor, nu va scădea nicio pensie în România. În cazul pensiei minime, aceasta a greşit însă valoarea ei, punând un zero în plus, la final. Astfel, în loc de 520 de lei, Dăncilă a spus 5.200 de lei şi a promis că aceasta va creşte de la 1 iulie la 6.400 lei, în loc de 640 de lei.

„Ce vă pot spune este că niciunui pensionar nu îi va scădea pensia, niciunui pensionar din sistemul public. Pot să vă spun că pensia minimă va creşte de la 5.200 la 6.400, la 1 iulie, anul acesta, că punctul de pensie va creşte de la 1.000 la 1.100 la 1 iulie, în 2019, la 1.265 şi la 1.775 în anul 2020. Vom aplica acelaşi principiu ca la muncă egală să avem pensie egală”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Premierul a precizat că prin legea pensiilor se încarcă reglarea nedreptăţilor din sistem. „O persoană care a muncit acelaşi număr de ani în acelaşi domeniu, dar a ieşit la pensie într-un an diferit de o altă persoană care a muncit similar, are o pensie diferită. Ei bine, trebuie să încercăm - şi am dat un singur exemplu - trebuie să încercăm să reglăm aceste nedreptăţi din sistem. Vă mărturisesc că avem trei legi ale pensiilor, trei modele, trei moduri în care s-a lucrat pe legea pensiilor. Avem o variantă, însă avem dificultăţi din punct de vedere tehnic. Sunt 5,1 milioane pensionari, avem 1.200 de oameni care lucrează în acest domeniu şi care trebuie, pentru a aplica legea pensiilor, să ia fiecare dosar în parte. (...) Ei bine, aceasta presupune o suplimentare a numărului de persoane care lucrează pentru legea pensiilor, iar pentru mine este important, ca prim-ministru, cum este important şi pentru ministrul Muncii şi pentru cei care aşteaptă un rezultat bun pe legea pensiilor, să vedem cum putem aplica din punct de vedere tehnic această lege a pensiilor. Nu mai vreau să fim în situaţia în care vine o lege şi pe urmă vedem că avem disfuncţionalităţi şi căutăm atunci posibilităţi de a regla acest lucru. Vrem să venim cu o lege care să se plieze pe realitate, să rezolve problemele din sistemul de pensii şi în acelaşi timp, să fie îmbrăţişată de către pensionarii din România. Ceea ce vă pot spune este că nimănui nu-i va scădea pensia, niciunui pensionar din sistemul public nu-i va scădea pensia”, a menţionat Viorica Dăncilă.

Aceasta nu este prima greşeală a noului premier. În urmă cu o săptămână, Viorica Dăncilă i-a caracterizat pe eurodeputaţii din Opoziţie „autişti”, provocând critici dure din partea asociaţiilor non-guvernamentale care se ocupă de copiii cu astfel de probleme.