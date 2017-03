Companiile de stat vor acorda tichete de vacanţă de cel mult 6 salarii minime pe economie. Ministrul Turismului: „Omul trebuie să se relaxeze”

Efortul bugetar al statului pentru acest program se va ridica la 300 milioane euro pentru un an, începând de la 1 iulie, de când vor fi acordate tichetele de vacanţă.





”Acest program va fi activ şi cetăţenii angajaţi în sistemul public vor beneficia de aceste vouchere de vacanţă începând cu data de 1 iulie. Este un program la care ţinem şi este un punct introdus în programul de guvernare al PSD şi ne vom ţine de cuvât în aşa fel încât ele vor fi active din luna iulie 2017”, a afirmat Dobre, pentru News.ro.





Ministerul Turismului va face o modificare la actul normativ, care prevede că aceste companii de stat vor acorda doar vouchere de vacanţă, în timp ce legislaţia actuală prevede că ”pot da”.





”Vom scoate noţiunea de 'pot' şi vom introduce că 'vor da' doar vouchere de vacanţă, în valoare de maximum şase salarii minime pe economie. Instituţiile de stat, instituţiile publice ale statului, vorbim de ministere, de unităţi administrativ-teritoriale, ele vor beneficia de un singur voucher în valoare de 1.450 de lei sau valoarea salariului minim pe economie”, a precizat ministrul.





În viitor, valoarea voucherului de vacanţă va creşte odată cu majorarea salariului minim pe economie, potrivit oficialului.





Managerul fiecărei companii de stat urmează să decidă câte vouchere le acordă salariaţilor.





”Ele (companiile de stat, n.r.) au alt buget, îşi permit, depinde de cât de profitabile sunt. Dacă managerii respectivi cred că pot acorda până la şase salarii minime pe economie, voucherele de vacanţă, atunci ele vor da şase salarii minime pe economie. Acesta este şi maximul care este prevăzut şi acum în lege (pentru companiile private, n.r.)”, a spus Dobre.





Ministrul Turismului estimează că efortul bugetar al statului pentru acest program se va ridica la 300 milioane euro, în următorul an.





”În primul rând, acest program va ajuta foarte mult turismul românesc şi chiar o dezvoltare mult mai accentuată a acestui domeniu de activitate. Aici trebuie să privim mai mult latura umană, pentru că foarte mulţi angajaţi din sistemul public nu se duc în vacanţe, în concedii. Omul trebuie să se relaxeze”, a afirmat Dobre, în interviul acordat News.ro.





Ministrul susţine că cel mai mulţi bugetari, dacă au concedii, rămân acasă şi uneori sunt chemaţi şi la muncă, din cauză că apar diverse probleme.





În programul gândit de Guvern, orice angajat ar trebui să meargă măcar într-o minivacanţă cu voucherul de 1.450 de lei.





”Pe noi ne-a interesat foarte mult latura umană. Omul trebuie să se relaxeze, să nu mai stea concentrat în localitatea în care îşi are domiciliul şi unde îşi desfăşoară activitatea. Cât se poate, cel puţin trei zile, că, totuşi, cu 1.450 de lei poţi să îşi faci o minivacanţă. Dar sunt mulţi care nu beneficiază de această minivacanţă”, a spus Dobre.





Tichetele de vacanţă sunt nominale şi vor putea fi folosite pe perioada unui an calendaristic, pentru vacanţe petrecute în România, pentru a plăti cazarea şi masa.





Pachetele turistice în România cumpărate anul trecut cu vouchere de vacanţă au totalizat aproximativ 10 milioane de euro, o sumă de aproape patru ori mai mare faţă de 2015 şi de şase ori mai mare faţă de 2014, potrivit datelor Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), care estimează o creştere de 38 de ori a valorii în 2017.





Anul trecut au fost acordate 1,1 milioane de vouchere de vacanţă, potrivit informaţiilor primite de ANAT de la Ministerul Finanţeor, un număr de 3,5 ori mai mare faţă de 2015 şi de 5,5 ori mai multe decât în urmă cu doi ani, când au fost date angajaţilor 207.000 de vouchere de vacanţă.





Suma de 10 milioane euro, aferentă vacanţelor cumpărate cu vouchere de vacanţă în 2016, a contribuit semnificativ la creşterea turismului intern, ANAT anunţând la finalul sezonului estival un plus de vânzări de 15% prin agenţiile de turism.





Tichetele de vacanţă au fost introduse pe piaţa din România în 2009, dar acordarea lor a fost oprită în sistemul public după un an, din cauza crizei economice, şi de atunci este restricţionată an de an prin acte normative.