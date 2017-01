Guvernul majorează salariul minim la 1.450 de lei. Ce alte măsuri adoptă vineri Executivul şi care este impactul acestora asupra bugetului, populaţiei şi firmelor

"Adevărul" vă prezintă măsurile pe care Guvernul Grindeanu urmează să le adopte în şedinţa de vineri, programată de la ora 14.00, şi care este impactul acestora asupra bugetului statului, asupra populaţiei şi a firmelor.

Pe site-ul Guvernului nu a fost publicată deocamdată ordinea de zi a şedinţei de vineri a Guvernului, însă liderul PSD, Liviu Dragnea, a scris încă de joi pe Facebook care sunt măsurile pe care Executivul urmează să le adopte astăzi.

Astfel, principala decizie pe care Guvernul Grindeanu o va lua vineri este majorarea salariului minim brut pe economie cu 200de lei, de la 1.250 de lei la 1.450 de lei, începând cu 1 februarie 2017. Proiectul de Hotărâre de Guvern a fost pus joi în dezbatere publică de Ministerul Muncii. Conform proiectului de hotărâre, primul emis după preluarea mandatului Ministerului Muncii de către Olguţa Vasilescu, „începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.450 de lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,000 ore, în medie, pe lună, în anul 2017, reprezentând 8,735 lei/oră”. Stabilirea salariului de bază sub 1.450 de lei de la 1 februarie va constitui contravenţie şi va sancţiona cu amendă de la 300 lei la 2.000 de lei.

Iniţiatorii proiectului estimează, în nota de fundamentare, că majorarea propusă va avea efecte pozitive asupra creşterii economice, stimularea ocupării şi reducerii muncii la negru. „Proiectul de hotărâre are un impact social important, asigurând creşterea nivelului de trai şi reducerea decalajelor sociale, astfel salariul lunar net al unui salariat care nu are persoane în întreţinere va fi de 1065 lei”, se mai arată în Nota de fundamentare a proiectului. Documentul nu prezintă o cifră privind impactul acestei măsuri asupra bugetului de stat.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, declara, în 30 decembrie, că o serie de măsuri care ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2017 vor fi aplicate de la 1 februarie, printre acestea fiind şi majorarea salariului minim la 1.450 de lei.

Blocul Naţional Sindical (BNS) susţine valoarea salariului minim în plată la 1.450 de lei, argumentând că marii câştigători ai acestei creşteri de salarii sunt bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale.

"Am discutat la Comisia de dialog social a Ministerului Muncii pe tema salariului minim, pe proiectul de Hotărâre de Guvern. (...) BNS susţine valoarea de 1.450 de lei. Am propus să se ia în calcul şi indexarea deducerii, pentru că, la 200 de lei brut, pe actualul sistem de impozitare şi cu nivelul actual al deducerilor, individul mai rămâne cu 140 de lei brut. Marele câştigător al acestei creşteri de salarii îl reprezintă bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale. Ei sunt mai câştigători. Numai bugetul de stat are un impact pozitiv de aproape 1,2 miliarde de lei, venituri în plus, care pot să mai astupe un pic găurile generate de alte reduceri de taxe şi impozite", a declarat, pentru Agerpres, preşedintele BNS, Dumitru Costin, la finalul discuţiilor de la Ministerul Muncii.

Acesta a reamintit că, deşi unii dintre angajatori s-au plâns de această posibilă creştere cu 200 de lei a salariului minim, mediul de afaceri a rămas cu circa 10 miliarde de lei în urma modificărilor aduse Codului fiscal în decembrie 2015.

Majorarea salariilor din administraţia locală

Guvernul urmează să decidă în şedinţa de astăzi şi majorarea salariilor din administraţia locală cu 20%, dar şi a actorilor şi a altor categorii de artişti cu 50%. “Salariile în administraţia publică locală prevăzute să intre în prima fază de creştere cu 20% vor intra în vigoare de la 1 februarie. Salariile actorilor care sunt prevăzute să crească cu 50% de la 1 ianuarie vor avea aplicată această creştere de la 1 februarie", a declarat Liviu Dragnea, la 30 decembrie.

Transport gratuit pentru studenţi

Guvernul va decide astăzi şi introducerea transportului gratuit pe calea ferată pentru studenţi, dar şi majorarea burselor de la 83 de lei la 201 lei per student. În România, sunt aproximativ 500.000 de studenţi.

Creşte punctul de pensie

Tot în şedinţa de vineri, Executivul condus de Sorin Grindeanu va aproba majorarea punctului de pensie de la 917,7 lei la 1.000 de lei, dar şi creşterea pensiei minime de la 400 de lei la 520 de lei. Camera Deputaţilor, for decizional, a decis ieri scutirea de plata CASS a tuturor pensiilor şi plata impoztului de 16% doar pentru diferenţele din pensie ce depăşesc pragul de 2.000 de lei.

O altă măsură aflată pe ordinea de zi a Guvernului este reducerea impozitului la 1% din cifra de afaceri pentru microîntreprinderile care sunt sub plafonul de 500.000 de euro.