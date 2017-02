Creditele acordate populaţiei şi firmelor au scăzut cu 0,9% în ianuarie

Faţă de ianuarie 2016, creditul neguvernamental a înregistrat la 31 ianuarie 2017 o creştere de 0,9 la sută (0,8 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2016, pe seama majorării cu 13,8 la sută a componentei în lei (13,7 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 12,5 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 11,9 la sută).

Creditul în lei s-a redus în ianuarie 2017 cu 0,6 la sută faţă de luna precedentă, dar a urcat cu 13,8% faţă de ianuarie 2016. Pentru populaţie, creditele în lei s-au majorat cu 0,4% în ianuarie faţă de decembrie, iar creşterea de la an la an a fost de peste 25%. Pentru persoanele juridice, creditele acordate în lei s-au diminuat cu 1,7% în ianuarie faţă de decembrie, iar de la an la an ele au crescut cu aproape 3%.

Creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 1,4 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,5 la sută), în ianuarie 2017 faţă de decembrie, iar scăderea a fost mai accentuată de la an la an, în ianuarie 2017 scăzând cu 12,5% faţă de ianuarie 2016.

Scăderea a fost condusă de creditele în valută acordate populaţiei, care au coborât cu 1,5% în ianuarie faţă de decembrie şi cu 15,6% în ianuarie 2017 faţă de ianuarie 2016. Pentru persoanele juridice, scăderea a fost de 1,2% în ianuarie faţă de decembrie şi de 9,2% de la an la an, pentru luna ianuarie..

Creditul guvernamental a crescut în luna ianuarie 2017 cu 1,3 la sută faţă de luna decembrie 2016, până la 94485,9 milioane lei. La 31 ianuarie 2017, creditul guvernamental a crescut cu 6,6 la sută (6,6 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2016.