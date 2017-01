Spectacolele anului 2017. De la „Micul Prinţ“ la Teatrul de Comedie la „Lucia di  Lammermoor“ la Opera Naţională

Duminică, 8 ianuarie, de la ora 19.30, Teatrul Naţional „I.L.Caragiale“ anunţă premiera oficială a spectacolului „Angajare de clovn“ de Matei Vişniec, în regia şi conceptul scenic semnate de Ion Caramitru. Tot in ianuarie, la Teatrul Naţional, va avea loc premiera „Crima din strada Lourcine“, de Eugene Labiche, în regia lui Felix Alexa.

„Lucia di Lammermoor“, de Gaetano Donizetti, în regia lui Andrei Şerban, va avea premiera pe 13 şi pe 15 ianuarie la Opera Naţională Bucureşti. Spectacolul are libretul de Salvatore Cammarano, bazat pe romanul lui Walter Scott „The Bride of Lammermoor“. În rolul titular va fi soprana Venera Protasova din Rusia. Orchestra va fi condusă de Marcello Mottadelli, decorul este semnat de Octavian Neculai, iar costumele, de Lia Manţoc.

După ce a montat spectacolul la Opera Naţională din Iaşi (foto), regizorul Andrei Şerban scria în albumul dedicat operelor sale de la Editura Nemira: „Lucia face parte din categoria personajelor care rămân la periferia societăţii, cei ce nu reuşesc să se integreze. Ea simte, gândeşte, reacţionează altfel, e considerată incomodă, căci nu se adaptează, nu se supune şi în timp comportamentul ei atinge extreme. Are o sensibilitate care o face să vadă realitatea ascunsă a lucrurilor şi pentru asta cei din jur o declară nebună, e evident de ce, pentru că fratelui (Enrico) cât şi iubitului (Edgardo), tuturor le lipseşte această percepţie sensibilă de a vedea dincolo de aparenţe. Aceasta este a treia versiune a operei pe care o montez: la Opera Bastille, pentru a imagina un decor care să corespundă stării sufleteşti a Luciei, ne-am îndepărtat de soluţia unei alte Lucii făcute tot împreună la Opera din Chicago cu câţiva ani înainte, care reprezenta o Scoţie legendară şi primitivă (un decor hidraulic pe turnantă, cu un relief de stânci albe ce reproduceau impresionist natura însăşi). Dar acel decor, vizual spectaculos, deşi foarte pe placul fanilor operei, devenise cam prea spectaculos pentru mine şi la Paris am decis să facem o schimbare radicală. Un decor mult mai rece, mai impersonal, care să fie în contrast cu muzica, uneori dulceag sentimentală.

Acum am vrut să punem în lumină reacţiile fetei pierdute într-o lume masculină, o lume a intereselor militare şi politice, ea fiind o prizonieră a unei inflexibile rigidităţi ca zone. E de fapt povestea unei fete manipulate şi împinse la disperare de o lume militaristă şi arogantă.

Am plecat de la imaginea spitalului Salpetriere din Paris, combinată cu cazarma cadeţilor de Saumur. În secolul XIX Salpetriere era expresia unui infern feminin; femeile bolnave psihic erau expuse în faţa curiozităţii medicilor, a jurnaliştilor, a scriitorilor….toţi spectatori interesaţi de excentricităţi.Atmosfera noului decor era voit claustrofobică şi opresivă. Ce reiese clar într-o astfel de ambianţă e ideea principală a manipulării: manipulare din motive politice, de putere, de control“, a subliniat Andrei Şerban.

Marius Chivu în rolul lui Macbeth

Pe 14 ianuarie, la Bulandra va avea loc premiera cu „Macbeth“, după Shakespeare, cu Marius Chivu în rolul principal. Lady Macbeth va fi interpretată de Andreea Bibiri, Macduff va fi întruchipat de Cornel Scripcaru, iar Banquo de Vlad Zamfirescu. Regia îi aparţine lui Michal Docekal. Probabil cea mai faimoasă piesă scrisă de William Shakespeare, „Macbeth“ prezintă fresca ascensiunii şi decăderii unui brav general care, deşi victorios pe câmpul de luptă, este în cele din urmă învins de remuşcări şi nebunie. Într-o viziune regizorală inedită, spectacolul ilustrează cursa de neoprit a lui Macbeth către coroană şi finalul tragic al aventurii sale pe acorduri muzicale atent orchestrate şi subliniate printr-o coregrafie de calitate. Un proiect care vine să îmbine teatrul, muzica şi dansul într-un caleidoscop de imagini şi sunete bine ajustate la ritmul nebunesc al unei poveşti tot atât de actuală astăzi ca şi atunci când a fost scrisă.

Tudor Chirilă va fi Coriolan

În februarie, „Coriolan“, o tragedie scrisă de William Shakespeare între 1605 şi 1608, inspirată din viaţa lui Gaius Marcius Coriolanus, un general roman care a trăit în secolul al V-lea î.Hr. Spectacolul va fi regizat de Alexandru Darie, cu Tudor Chirilă, în rol principal. Scenografia este semată de Octavian Neculai, iar costumele de Lia Manţoc.

Până la sfârşitul stagiunii, la Bulandra, va mai avea loc premiera spectacolului „Casa de pe iazul auriu“, după textul lui Ernest Thompson în regia lui Dinu Cernescu, cu Virgil Ogăşanu, în rol principal.

„Micul prinţ“ vine la Comedie

La Teatrul de Comedie, la Sala Radu Beligan, va avea loc premiera „Micul Prinţ“ de Antoine de Saint-Exupéry, în regia lui Alexandru Dabija. Scenografia şi video sunt semnate de Mircea Cantor, pe muzica Adei Milea.

La Sala Nouă de la Comedie va fi reprezentat „Reguli de viaţă“ de Sam Holcroft, în regia Ioanei Petre şi scenografia lui Vladimir Turturică. La Sala Radu Beligan va fi „Drumeţia sau sexualitatea azi“ de Martin Heckmanns. Regia va fi semnată de Vlad Massaci, iar scenografia de Vanda Maria Sturdza. La Sala Studio, va avea loc premiera „Don Juan“, adaptare după Moliere. Regia Andrei şi Andreea Grosu.

festCO – Festivalul Comediei Româneşti – ediţia a XV-a – ediţie aniversară se va desfăşura între 27 mai şi 4 iunie.

La Teatrul Odeon sunt pregătite următoarele premiere: în aprilie, „Pescăruşul“, de A.P. Cehov, regia Andrei şi Andreea Grosu, scenografia Vladimir Turturica, „Jurnalul lui Robinson Crusoe, după "Insula" de Gellu Naum, regia Mihai Măniuţiu. Muzica este semnată de Ada Milea, iar scenografia de Adrian Damian. Premiera va fi la Sala Majestic în luna iunie. „Constructorul Solness“, de Henrik Ibsen, va fi în regia Sânzianei Stoican şi scenografia lui Valentin Vârlan. Premiera la Sala Studio la finalul anului 2017.

Pentru anul 2017, la Teatrul de Artă sunt pregătite două premiere: "Să-i îmbrăcăm pe cei goi" de Luigi Pirandello, în regia lui Dan Lăcătuşu, (coproducţie Teatrul de Artă Bucureşti şi Teatrul Nottara) şi "Singularity" după Cornel Mihai Ungureanu, în regia Marianei Cămărăşan, (coproducţie Teatrul de Artă Bucureşti-Teatrul Mic)

Spectacolele lunii ianuarie la TEATRUL NATIONAL „RADU STANCA“ SIBIU



Semne bune teatrale anul are şi la Sibiu: unul dintre cele mai îndrăgite spectacole ale repertoriului TNRS împlineşte 10 ani de la premieră, iar luna ianuarie debutează cu acesta. Este vorba de „Balul“, în regia lui Radu- Alexandru Nica. Urmează „Mozart steps”, joi, 12 ianuarie - un spectacol de Gigi Căciuleanu, iar sâmbătă, 14 ianuarie, un spectacol de actualitate, cu un aer comic - „Fantoma e aici“, în regia lui Kushida Kazuyoshi. Secţia germană a TNRS prezintă la început de an următoarele spectacole: „Am angajat un ucigaş profesionist“ / „Wie Feuere Ich Meinen Morder“, în regia lui Radu-Alexandru Nica - un spectacol ce pune accent pe micile bucurii ale vieţii care ne fac traiul mai bun; „Contra progresului“ / „Gegen Den Firtschritt”; „Tattoo”. Încheiem luna cu una dintre cele mai recente premiere ale TNRS, „Martiri“ / „Märtyrer“.

TEATRUL NATIONAL CLUJ-NAPOCA

PLAYLIST

de C.C. Buricea-Mlinarcic

regia Tudor Lucanu

Data premierei: 7 ianuarie 2017



PORTOCALA MECANICĂ

de Anthony Burgess, traducere şi adaptare de Diana David

regia Răzvan Mureşan

Data premierei: 15 ianuarie 2017



PROCESUL

după Franz Kafka, dramatizare de Daniel Ilea

regia Mihaela Panainte

Data premierei: sfârşitul lunii aprilie 2017



ŞVEJK ÎN RĂZBOI

după Jaroslav Hašek, dramatizare de Alexandru Dabija

regia Alexandru Dabija

Data premierei: sfârşitul lunii iunie 2017



OAMENI ŞI ŞOARECI

de John Steinbeck

regia Florin Piersic Jr.

Data premierei: sfârşitul lunii septembrie 2017



ÎNTÂLNIRILE INTERNAŢIONALE DE LA CLUJ

ediţia a VII-a

2 – 8 octombrie sau 9 – 15 octombrie 2017



RICHAND AL III-LEA

de William Shakespeare

regia Bocsárdi László

Data premierei: decembrie 2017

TEATRUL MAGHIAR DE STAT DIN CLUJ

Sigmond Móricz– Tibor Kocsák– Tibor Miklós: Fii bun până la moarte

musical

R: László Béres

ianuarie 2016

Sala Mare



Henrik Ibsen: Rosmersholm

R: Andriy Zholdak

martie 2017

Sala Mare



Hormon

R: Ferenc Sinkó

mai 2017

Sala Studio



Maurice Maeterlinck: Orbii

R: Botond Nagy

mai 2017

Sala Studio

Tennesse Williams: Un tramvai numit dorinţă

R: Tom Dugdale

iunie 2017

Sala Studio



Bazat pe texte de F.G. Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel: Los putrefactos

R: Gábor Tompa

octombrie 2017

Sala Mare, format studio

TEATRUL GERMAN DIN TIMISOARA

1.Cartea junglei - regia si coregrafia Razvan Mazilu

2. Antigone de Bertolt Brecht - regia Bernhard Eusterschulte, coproductie

3. Razboi de Lars Noren - regia Andrei Majeri

4. Yuri Kordonski

TEATRUL NATIONAL MARIN SORESCU CRAIOVA

1. Nunta însîngerată , F.G. Lorca. Regia Andrei Măjeri, februarie 2017

2. Bătrînul şi eutanasierul , de Ionel Buşe, regia Bogdan Drăgan

4. Piesă , S. Beckett – în toamnă, regia Bobi Pricop

5. Gaiţele , de Al. Kiriţescu, regia Alexandru Boureanu,

Două spectacole (nu s-a comunicat piesa) regizate de Radu Afrim si Alexander Hausvater.

Piesa cîştigătoare a concursului de proiecte regizorale organizat de TNC, ediţia a VII-a (anunţul va fi făcut în 22 ianuarie)

Întîlnirile SpectActor 2017 – 9 ediţii, prima întânire pe 15 ianuarie de Ziua Culturii Române, invitat Grigore Leşe.

Colocviile Nationale Ion D. Sîrbu, editia a VII-a, iunie 2017

TEATRUL NATIONAL VASILE ALECSANDRI IASI

în 2017 vor fi următoarele premiere semnate de regizorii: Radu Afrim - Macelaria lui Iov de Fausto Paravidino, Irina Popescu Boieru - „Anunţul la mica -publicitate“ de Natalia Ginsburg, Cristian Hadji- Culea: „1917. Iasi, scena marilor reprezentaţii“, „Ion Sapdaru: Invitaţie la eşafod“ de Vladimir Nabokov, Crista Bilciu : „O întamplare“ de Horia Lovinescu.

Vor mai monta în 2017 la Iaşi Claudiu Goga şi Răzvan Mureşan, Ovidiu Lazăr şi Petru Hadarca. La Teatrul Gong din Sibiu cel mai important proiect din 2017 va fi „Scufita Rosie” dupa Joel Pommerat, in regia lui Diego Aramburo, un regizor bolivian foarte apreciat in America Latina pentru spectacolele pentru tineret.

TEATRUL NATIONAL MIHAI EMINESCU TIMISOARA

La Timisoara, vor avea loc următoarele premiere, „Controversa de la Valladolid“ de Jean-Claude Carrière, regia Radu Jude, „Fraţi“ de Dave Williams, regia Florin Piersic jr., „Rambuku“ de Jon Fosse, regia Mihai Măniuţiu, „De ce iubim femeile“, scenariu după Mircea Cărtărescu, „Push up“ de Roland Schimmelpfennig, regia Alexandru Maftei, „Mătuşa Julia şi condeierul“, adaptare după Mario Vargas Llosa, regia Sabin Popescu

TEATRUL ANTON PANN RÂMNICU VÂLCEA

YEN de Anna Jordan/r Adrian Roman

ORICE LUCRU MINUNAT de Duncan Macmillan/r Adrian Roman - one man show cu Octavian Costin

DUŞMANUL POPORULUI Ibsen/r Adrian Roman

un spectacol de Tudor Lucanu

un spectacol de commedia dellarte realizat de Alberto Fortuzzi (Schauschpielschule Charlottenburg - Berlin)

FESTEN de David Eldridge bazat pe filmul lui Thomas Vinterberg/ Adrian Roman

TEATRUL TINERETULUI DIN PIATRA NEAMT

AN OAK TREE de Tim Crouch, regia Bobi Pricop

LUDIBRIUM de Andrea Gavriliu

GHIMPL NETOTUL de Isaac Bashevis Singer, regia Daniel Iordan

FATA DE PE CANAPEA de Jon Fosse, regia Horaţiu Mihaiu

ARSENIC ŞI DANTELĂ VECHE de Joseph Kesselring, regia Zalan Zakarias

15 mai - iunie Proiect artistic coordonat de Radu Afrim

1 – 31 iulie Proiect artistic coordonat de Alexandru Dabija, muzica Ada Milea

22 septembrie + octombrie Mozaic Christopher Durang (colaj piese scurte) regia Tudor Lucanu

3-14 noiembrie Festival de Teatru Piatra Neamt, ediţia a XXIX-a

15 noiembrie - decembrie. Proiect artistic coordonat de Alexandru Măzgăreanu

TEATRUL CLASIC IOAN SLAVICI ARAD

"Oraşul nostru" - scenariul şi regia artistica Cristian Ban - un scenariu bazat pe întâmplări reale din 3 perioade distincte ale oraşului Arad;

"Mihai Viteazul" de Szekely Csaba, regia artistica Radu- Alexandru Nica la secţia drama.

"Povestea porcului" de Ion Creanga, regia artistica Cristian Mitescu

"Harap Alb" de Ion Creanga, regia artistică Cristian Pepino la secţia marionete.

Tot în 2017 la teatrul arădean vor mai monta regizori precum: Sânziana Stoican, Răzvan Mazilu, Horia Suru, Laurian Oniga şi alţii.

TEATRUL EXCELSIOR BUCURESTI

va avea loc premiera oficiala a spectacolului Fluturii sunt liberi, de Leonard Gershe, regia Erwin Simsensohn (pe 10 ianuarie). Apoi vor mai fi următoarele spectacole:

-Razvan Mazilu va pune in scena musicalul Our mother of perpetual succour de Lee Hal

- Tudor Lucanu, Imparatul mustelor de William Golding