A murit scriitorul Richard Adams. Avea 96 de ani

Richard Adams s-a născut pe 9 mai 1920 în Newbury, o localitate din comitatul britanic Berkshire şi a studiat istoria modernă la Worcester College din cadrul Universităţii Oxford, potrivit site-ului editurii Humanitas.



După primii doi ani de studii, a fost înrolat, în 1940, în armata Marii Britanii şi trimis pe fronturile din India şi din Orientul Mijlociu. În 1946, după ce a fost lăsat la vatră, şi-a reluat studiile, obţinând licenţa, apoi masteratul în istorie modernă. De-a lungul vremii a lucrat, printre altele, pentru Ministerul britanic al Mediului, a fost preşedintele Societăţii Regale pentru Prevenirea Cruzimii asupra Animalelor (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) şi profesor invitat la University of Florida şi la Hollins University din Virginia.

Richard Adams a conceput intriga din ”Watership Down” în timpul unei drumeţii, improvizând o poveste cu iepuri pentru fiicele sale, Juliet şi Rosamond. Apoi, ele i-au sugerat să scrie povestea şi să o publice. Scriitorului i-au trebuit două săptămâni pentru redactarea romanului, însă acesta a fost respins de 13 edituri.

În 1972, după acele eşecuri, i-a fost publicat romanul care avea să-l consacre drept scriitor de cărţi pentru copii. ”Watership Down” s-a vândut într-un timp record în peste un milion de exemplare în Marea Britanie şi în Statele Unite, iar în următorii patruzeci de ani, în peste 50 de milioane de copii în toată lumea.

Acel roman spune povestea unui grup de iepuri aflaţi în căutarea unei noi ”case” după ce vizuina lor a fost distrusă. Cartea i-a înspăimântat pe mulţi dintre copii, deoarece unele dintre îndrăgitele personaje ale sale sunt ucise în scene considerate deosebit de ”grafice”.

Romanul a fost recompensat cu Medalia Carnegie pentru cea mai bună carte pentru copii a anului 1972 şi cu The Guardian Children's Fiction Prize în 1973.



În 1978 cartea a stat la baza unui film de desene animate pentru marele ecran şi, apoi, la baza unui serial animat ce a fost difuzat în perioada 1999-2000.



Printre alte volume de succes ale romancierului britanic se numără ”Shardik”, ”The Plague Dogs”, ”The Girl in a Swing” şi ”The Ship's Cat”.