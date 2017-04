Serile Filmului Românesc îl sărbătoresc pe Cristian Mungiu la Iaşi  VIDEO

Regizorul Cristian Mungiu va veni la Iaşi, unde va avea parte de o Gală, de retrospectivă şi de întâlniri cu prietenii din cinematografie. Cinefilii şi îndrăgostiţii de film românesc vor avea ocazia să se întâlnească cu regizorul în prima zi de festival. Noutatea din acest an este că selecţia filmelor din festival este realizată chiar de invitatul special – Cristian Mungiu, în colaborare cu Ambasadorul cultural, Irina – Margareta Nistor.

Cristian Mungiu la SFR: Gală, retrospectivă şi prieteni din cinematografie.

În 2017, Cristian Mungiu revine acasă, pentru a fi sărbătorit, pentru a-i fi sărbătorite filmele şi contribuţia adusă cinematografiei româneşti. Festivalul va fi deschis de o Gală dedicată împlinirii unui deceniu de când regizorul a fost premiat cu Palme dʹOr pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes. Festivalul va aduce în atenţie acest fapt, iar Gala de zece ani va reuni emoţia trecerii timpului peste acest film, precum şi oamenii care fac parte din distribuţie şi producţie. Gala se va desfăşura la Ateneul din Iaşi, iar detaliile vor fi anunţate ulterior de către organizatori.

< Cristian Mungiu declară: „M-am bucurat să aflu că la Iaşi se organizează un festival de film românesc şi m-aş bucura să ştiu că spectatorii îşi regăsesc interesul pentru filmele noastre – mai vechi şi mai noi. Pe vremea copilăriei mele erau şapte săli de cinematograf în oraş şi ar fi grozav dacă Serile Filmului Românesc ar fi coagulantul care să facă să se reechipeze/ redeschidă pentru publicul local cât mai multe săli de calitate, în care vizionarea filmelor să fie o plăcere şi nu o grea încercare.

În ce mă priveşte, mă întorc întotdeauna cu bucurie la Iaşi şi cu atât mai mult am s-o fac anul aceasta, când se împlinesc 10 ani de la Palme d’Or-ul pentru 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile. Am profitat de oferta pe care mi-a făcut-o inimosul organizator al festivalului, Andrei Giurgia şi i-am propus în selecţia pentru această cea de a 8-a ediţie a festivalului unele dintre cele mai bune titluri din ceea ce critica de film a numit Noul Cinema Românesc. Din ce ştiu, filmele vor fi însoţite de regizorii sau actorii lor, aşa că o să aveţi ocazia să îi întrebaţi pe viu pe cineaşti de ce se mănâncă atâta ciorbă în (filmele din) România şi alte lucruri care v-ar mai interesa. Să ne vedem cu bine pe 10 mai”, spune Cristian Mungiu.