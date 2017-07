Ce au făcut tinerii actori cu „Suportabila singurătate a fiinţei la Cehov“, proba din preselecţiile Galei Tânărului Actor -HOP

Ediţia din acest an stă sub semnul singurătăţii, tema fiind „Singurătate- Suportabila singurătate a fiinţei la A. P. Cehov”. Tinerii actori care s-au prezentat în faţa juriului din acest an, format din Maia Morgenstern, Marcel Iureş şi Petru Vutcărău, au prezentat momente scenice bazate pe texte din opera lui Cehov sau pe textele unor autori moderni, contemporani, care au drept temă revizitarea operei cehoviene.

Participanţii au abordat tema singurătăţii din toate ipostazele omului singur: disperat, resemnat sau, din contră, sperând că făcând o modificare, cum ar fi schimbarea locului, omul nu va mai fi singur. Momentele au fost pline de vitalism şi de încredere, tinerii absolvenţi încercând să impresioneze deopotrivă juriul şi publicul.

„Cehov este atât de simplu şi în acelaşi timp atât de codificat, încât nu ştii cum să te apropii de el. Cehov este viaţa însăşi: cu surprize, neaşteptări, cumpene, praguri”, a spus într-un interviu acordat cu această ocazie, Petru Vutcărău.

Oamenii au probleme mari, iar eu am o femeie

Unul dintre momentele care s-au făcut remarcate a fost cel al lui Iulian Burciu, „De 3x femeie (Platonov e esenţa cu un strop de Esenin si Topârceanu)”. Intrând pe scenă cu o valiză din care a scos o sticlă, Burciu a ipostaziat singurătatea îmbibată de alcool, pe omul care „dacă nu poate prelungi viaţa, atunci o face lată”. Una dintre primele replici- „Niciun şoarece nu poate să roadă o faţă de om cum mi-au făcut mie aceşti cinci ani”- a anunţat profunda stare de disperare în care se afla personajul.

Momentul său a stârnit râsete mai ales datorită unei încercări de dans rusesc, foarte bine executată de altfel, în moment cheie ale monologului. Personajul lui Burciu a fost tragic-comic, plângând după o femeie, dar în acelaşi timp constatând că „oamenii au probleme mari, iar eu am o femeie”, dar şi că „sunt totuşi puţin însurat”. Disperarea şi-a găsit ţapul ispăşitor şi în părinţi- ea proastă, el beţiv- cei care l-au adus în pragul singurătăţii.

Iulian Burciu, „De 3x femeie (Platonov e esenţa cu un strop de Esenin si Topârceanu)”

Tinerii actori au creat chiar momente uşor suprarealiste cum ar fi cel în care o tânără femeie sufeă după bărbatul care nu o vrea, şi care se tânguie printre păpuşile sale, ajungând până în punctul în care se mişcă precum una care ar prinde viaţă: mecanic, mânată de păpuşarul-bărbatul iubit, pentru ca mai apoi să îşi suprapună peste faţă un cap de păpuşă.

Patru oameni, toţi singuri

De asemenea, au fost actori care au redat perfect deziluzia personajelor care cred că îşi pot schimba în mod radical trăirile interioare prin schimbarea locului,. Astfel Adriana Aldea, Alexandru Cătănoiu, Oana Predescu şi Eliza Teofănescu au adus pe scenă singurătatea personajelor înconjurate de alţii, care nu simt că trăiesc cu adevărat şi care cred că ar putea ca lucrurile să se schimbe prin mutarea în capitală unde „nimeni nu te cunoaşte şi nu te simţi străin”, spre deosebire de locul actual unde „toată lumea de cunoaşte şi te simţi străin”.

Moscova ar fi soluţia singurătăţii, iar dacă nu, izbăvitoare ar rămâne doar moartea: „Mi se pare că dacă voi muri, voi avea şi eu partea mea de viaţă”.

Adriana Aldea, Alexandru Cătănoiu, Oana Predescu şi Eliza Teofănescu, „moscoOova”, regie Florin Liţă

Semănaţi mai bine cu tata

Un alt moment care a captat atenţia tuturor a fost şi cel al lui Octavian Costin care, pe lângă un scurt monolog despre silă, beţie şi teatrul „ca un mormânt în care stă însăşi moartea”, a avut şi un moment de improvizaţie în care i-a angrenat şi pe membrii juriului. Astfel, după ce tânărul i-a luat scaunul lui Marcel Iureş care ieşise din sală preţ de câteva momente, rugându-l pe Petru Vutcărău să joace rolul tatălui său, la întoarcerea lui Iureş, Octavian Costin i-a spus acestuia: „Semănaţi mai bine cu tata.”

Cei doi au realizat împreună un moment comic, în care participantul îl ghida pe marele actor prin momentul său, pentru ca mai apoi s-o integreze şi pe Maia Morgenstern în momentul său, în rolul doamnei Petrescu, o profesoară care îl consilia prin intermediul unei şosete-marionete.

Octavian Costin în timpul momentului de improvizaţie alături de actorul Marcel Iureş

Preselecţiile au continuat cu dansuri, fragmente de musical şi chiar cu momente de stand-up comedy, legate de teatru, desigur. Totuşi, linia singurătăţii s-a continuat prin personajele care au urcat pe scenă, unele dintre ele purtând doliul vieţii lor.

Acest stadiu al competiţiei s-a încheiat miercuri. Întrebat într-un interviu despre ce le urează tinerilor care vor merge mai departe la Gala HOP, în septembrie, la Costineşti, precum şi celor care nu merg mai departe, Marcel Iureş a spus că le doreşte „să îşi păstreze cheful ăsta de <<trântă>> cu viaţa, cu meseria, cu destinul”.