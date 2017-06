Filmul documentar „Wild Carpathia - Seasons of Change“, prezentat în premieră la New York

În deschiderea evenimentului, au susţinut alocuţiuni Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, Preşedintele Adunării Generale a ONU, Peter Thomson, precum şi realizatorul documentarului "Wild Carpathia", Charlie Ottley. În prezidiul reuniunii, ICR New York a fost reprezentat de Mircea Suciu, director adjunct.

Proiecţia filmului a fost precedată de un mesaj video al Alteţei Sale Regale Prinţul de Wales, moştenitorul Coroanei Britanice şi promotor activ al patrimoniului şi valorilor tradiţionale româneşti.

Cu această ocazie, ambasadorul Ion Jinga a subliniat legătura simbiotică dintre evoluţia poporului român de-a lungul veacurilor şi mediul natural în care a avut loc această evoluţie: "Ca şi oceanele, pădurile şi munţii sunt o parte esenţială a moştenirii spirituale şi identităţii culturale a umanităţii. În copilărie, am auzit de la bunicii mei, într-un sat de la poalele Carpaţilor, metafora 'codrul este frate cu românul', care vine din îndepărtatul Ev Mediu şi încapsulează în ea o parte din esenţa istoriei poporului român. Ca locuitori ai unei ţări a cărei structură socială, culturală şi economică s-a constituit în jurul munţilor şi a pădurilor, şi a căror strategie de apărare în faţa năvălitorilor străini consta adesea în retrageri în pădurile sălbatice ale Carpaţilor, de unde declanşau apoi contra-atacuri devastatoare, ceea ce le-a permis să îşi păstreze întotdeauna libertatea, românii sunt legaţi genetic de munţi şi de păduri. “Wild Carpathia” este o poartă către paradis. De la sate şi comunităţi ce prosperă graţie conservării şi ecoturismului, la locuinţe neolitice în peşteri, de la piscuri îmbrăcate în zăpadă la biserici de gheaţă, filmul prezintă o faţă nemaivăzută a României, România profundă, care transcende peste timp. Acest film surprinde, deopotrivă, caracterul unic al unui ecosistem excepţional, care merită şi trebuie păstrat în toată splendoarea sa, în beneficiul generaţiilor viitoare".

La rândul său, preşedintele Adunării Generale a ONU, domnul Peter Thomson – fost reprezentant permanent al Republicii Fiji la ONU, apropiat prieten şi susţinător al intereselor Românei la organizaţia mondială - a declarat: "Două evenimente majore au marcat schimbarea de abordare la nivel global în ceea ce priveşte paradigma dezvoltării — Acordul de la Paris, privind combaterea schimbărilor climatic, şi Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, ambele adoptate de către liderii politici ai planetei în anul 2015. În ţara mea, Fiji, reciful de corali şi oceanul sunt elemente definitorii ale existenţei comunităţilor locale. În România, aceste elemente identitare sunt reprezentate de Munţii Carpaţi şi de păduri. Împreună, ele reprezintă garanţia continuităţii vieţii pe planetă şi este vital să le protejăm. Îmi doresc ca, într-o zi, să vizitez România şi să cunosc în mod direct locurile şi oamenii prezentaţi în acest film şi despre care ambasadorul român la ONU mi-a vorbit cu multă pasiune".

Nu în ultimul rând, mesajul video transmis de Alteţa Sa Regală, Prinţul Charles, s-a constituit într-o pledoarie fermă în favoarea conservării patrimoniului natural românesc, reprezentantul Casei Regale britanice arătând că: "Aceste păduri sunt o sărbătoare a biodiversităţii, fiind excepţional de bogate în faună şi floră, ceea ce face Munţii Carpaţi româneşti o comoară naturală nepreţuită într-un continent care şi-a distrus de mult cea mai mare parte a zonelor sale sălbatice. Ceea ce România posedă încă a devenit extrem de rar, pentru că multe ţări europene nu mai au deloc păduri virgine".

Ultimul episod al seriei "Wild Carpathia — Anotimpurile schimbării" urmăreşte transformările peisajului din Carpaţi — de la ruginiul toamnei, trecând prin zăpezile iernii, până la sosirea primăverii — şi elogiază frumuseţea fără egal a naturii, într-o lume a culorilor vii şi a tradiţiei păstrate nealterată peste veacuri. "Wild Carpathia — Seasons of Change" explică, totodată, importanţa conservării ultimelor zone sălbatice din Europa, a nepreţuitelor comori pe care aceasta le ascunde şi surprinde fragilitatea unor ecosisteme unice, habitatul lupilor, râşilor şi al celei mai numeroase populaţii de urşi din Europa, care merită să fie conservate pentru generaţiile viitoare.

Proiecţia filmului a fost urmată de o sesiune interactivă de întrebări şi răspunsuri, susţinută de scriitorul şi producătorul britanic al filmului, Charlie Ottley, realizator al episodului "Anotimpurile schimbării", şi Oana Mihai, în calitate de co-producător. Seara s-a încheiat cu o recepţie oferită – în buna tradiţie a ospitalităţii naţionale - de Misiunea Permanentă a României la ONU, unde invitaţii au putut degusta vinuri şi preparate tradiţionale româneşti.

Această proiecţie face parte din strategia Misiunii Permanente a României la ONU de promovare a imaginii, valorilor şi potenţialului ţării noastre, în contextul campaniei pentru ocuparea unui loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU, în perioada 2020-2021. Alegerea momentului organizării acestui eveniment nu este întâmplătoare, pentru că aceasta vine în continuarea a două reuniuni deosebit de importante desfăşurate recent la New York şi dedicate protecţiei patrimoniului natural al planetei: Summit-ul ONU privind conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor şi Forumul ONU privind pădurile.





La evenimentul românesc, au participat peste 300 de invitaţi, printre care Preşedintele Adunării Generale a ONU, Peter Thomson, ambasadori şi diplomaţi acreditaţi la ONU, înalţi funcţionari şi membri ai Secretariatului organizaţiei, Puiu Haşotti, fost ministru al Culturii (aflat într-o vizită particulară în SUA), jurnalişti şi membri marcanţi ai comunităţii româneşti din New York: Ştefan Minovici, preşedintele Romanian American Business Council, Yanni Deaconescu, de la aceeaşi asociaţie, Ana Cristea, proprietara cunoscutei galerii de artă din New York care îi poartă numele, Matthew Cross, scriitor şi promovator al României, Alexandru Cuzic, specialist marketing la Google, Ionuţ Văcar, fotograf profesionist, Nelly Năstase, top-model, Daniel Dănilă, medic chirurg, Daniela Garibaldi, managerul agenţiei de turism Diplomatic Travel Corp., Veronica Lupu, scenaristă de film şi mulţi alţii. Evenimentul a fost organizat de către Misiunea Permanentă a României la ONU şi Institutul Cultural Român din New York.