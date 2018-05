Festivalul Internaţional de Film pentru publicul tânăr „KINOdiseea Altfel” se întâmplă anul acesta la Bucureşti şi Arad

În perioada 18-20 mai, la Bucureşti, publicul se va putea întâlni cu o selecţie a celor mai bune filme din ediţia trecută, dar şi cu proiecţii speciale, pregătite pentru toate gusturile, la Muzeul Ţăranului Român. De asemenea, arădenii de toate vârstele sunt aşteptaţi în perioada 29 mai – 3 iunie la Cinema Arta şi la Grădina de Vară Cinema Arta, unde zece filme de top pentru cei mici dar şi pentru întreaga familie vor fi proiectate.

Printre producţiile care cu siguranţă vor încânta publicul în acest an, se numără „Toate Nopţile Albe”, al lui Michal Marczak, care a avut premiera în 2016, la festivalul de film Sundance, unde a câştigat premiul pentru regie în competiţa pentru documentare World Cinema Documentary, „Up In the Sky” („Printre Stele”), al lui Petter Lennstrand, Cel mai bun film pentru copii - Zurich 2017, în competiţia Generation Kplus - Berlinale 2017, sau „Owls and Mice” („Bufniţe şi şoricei”), regizat de Simone van Dusseldorp, prezentat în competiţia Generation Kplus la Berlinale 2017. „Toate Nopţile Albe” a primit ambele trofee ale juriilor în cadrul competiţiei KINOdiseea YOUTH în 2017.

„Fata din Loch Anzi” a fost unul dintre filmele apreciate în ediţia precedentă, pelicula elveţiencei Alice Schmid fiind foarte bine primită de publicul bucureştean. O poveste deosebită pe de-o parte, un tablou despre maturizare, pe de altă parte "The Girl Down Loch Änzi", este o imagine frumoasă despre poveştile pe care ni le spunem singuri ca să ne găsim locul în lume şi conexiunile pe care le căutăm cu oamenii şi misterele din jurul nostru. Filmul va avea proiecţia bucureşteană sâmbătă, 19 mai, de la ora 11.00, iar la Arad pe 29 mai şi pe 3 iunie, de la ora 12.00.

„Spirited Away”, o animaţie realizată de Hayao Miyazaki şi Kirk Wise spune povestea lui Chihiro, o fetiţă ambiţioasă de 10 ani, nefericită că familia ei îşi mută domiciliul şi va trebui să-şi facă prieteni noi. Tatăl lui Chihiro se abate de la drumul spre casă pentru a explora un tunel misterios din pădure. Pe partea cealaltă pare să fie un parc de distracţie, dar de fapt este un oraş bântuit. Fără să-şi dea seama, au ajuns în Lumea Spiritelor, o lume cu scene de basm, locuită de zei antici şi fiinţe magice. Tot sâmbătă 19 mai este programată proiecţia, dar de la ora 19.00, în timp ce la Arad va putea fi urmărit pe 30 mai, de la ora 12.00.

O întâlnire specială cu simpaticul extraterestru „E.T.” şi cu celelalte binecunoscute personaje ale filmului lui Steven Spielberg va avea loc la Arad, pe 31 mai, de la ora 21:30, în Grădina de Vară Cinema Arta. Filmul a primit Premiul Oscar pentru cel mai bun sunet, pentru cele mai bune efecte vizuale, cea mai bună muzică şi pentru cele mai bune efecte de sunet în 1983, dar şi Globul de aur pentru cel mai bun film de dramă.

Tot la Arad, copiii şi părinţii sunt invitaţi chiar pe 1 iunie la proiecţia specială a filmului „Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii”, regizat de Cătălin Mitulescu. Premiat la secţiunea Un certain regard - Cannes 2006 cu Premiul pentru interpretare feminină, dar şi cu Premiul pentru cel mai bun proiect european - HNK/Sundance – 2005, filmul prezintă o poveste petrecută în 1989, despre cum un puşti de 7 ani ne-a scăpat de Ceauşescu, iar o adolescentă de 17 ani şi-a putut hotărî viitorul, o tragi-comedie cu nuanţe de absurd şi sublim.

KINOdiseea este organizat de Asociaţia Culturală Metropolis. Proiect cultural finanţat de Centrul Naţional al Cinematografiei, Centrul Municipal de Cultură Arad, cu sprijinul Primăriei Municipiului Arad

Programul complet al filmelor poate fi accesat pe kinodiseea.ro , bilete la proiecţiile din weekend de la Cinema Muzeul Ţăranului pe eventbook.ro Accesul la proiecţiile de pe 18 mai la Bucureşti este liber pentru grupurile şcolare, în urma unei rezervări prealabile la rezervari@kinodiseea.ro

KINOdiseea este cel mai mare festival de film pentru copii din Europa Centrală şi Sud-Est. Festivalul este membru al ECFA - European Children's Film Association. În cele 9 ediţii precedente, festivalul a avut peste 95.000 de participanţi.

Asociaţia Culturală Metropolis a fost înfiinţată de Daniel Mitulescu, producător şi distribuitor al filmelor de lung metraj “Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii”, regia Cătălin Mitulescu, 2005, premiat la Cannes în 2006, “Eu când vreau să fluier, fluier”, regia Florin Şerban, 2010, premiat cu Ursul de Argint la Berlinale 2010 şi Premiul Alfred Bauer pentru inovaţie cinematografică şi al filmului “Loverboy”, regia Cătălin Mitulescu, 2011, cu premiera la Cannes, distins la festivalurile de film de la Sarajevo şi Stockholm.