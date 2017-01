„Copil cu fundă verde“, de Nicolae Tonitza, licitat la Artmark, cu preţul estimativ de 120.000 de euro

”Copil cu fundă verde” (foto dreapta jos) este ulei pe carton, semnat dreapta jos cu brun "N. Tonitza" şi a fost evaluat între 70.000 şi 120.000 de euro.

”Portretul, probabil unul dintre cele mai celebrate subiecte din cariera lui Tonitza, atât în timpul vieţii, cât şi postum, reprezintă, fără îndoială, cel mai înalt produs vizual de pe durata deceniului trei al secolului trecut. Universul intim pe care îl (re)creează artistul originar din Bârlad la mijlocului anilor ‘20 a stat la baza multor subiecte, însă pictarea chipurilor celor apropiaţi, coroborată cu dezvoltarea unui substrat atât de expresiv, a modelat un ciclu unic în pictura românească. Ochii copiilor lui Tonitza sunt indiscutabil unul dintre acele embleme pe care le recunoaştem ca fiind definitorii pentru istoria artei, fie ea universală sau autohtonă”, potrivit casei de licitaţie.

Un alt tablou care poartă semnătura lui Nicolae Tonitza, ”În cerdac”, a participat în expoziţia "Capodopere de Nicolae Tonitza din colecţii particulare", Noaptea Muzeelor 2015, Galeriile Artmark, a fost estimat între 25.000 şi 35.000 de euro.



Subiectul operei (1923-1924) este o fetiţă surprinsă odihnindu-se pe balustrada din lemn a pridvorului.



”Ţărăncuţă din Rucăr”, de Nicolae Grigorescu (foto dreapta jos), tablou din colecţia istorică ing. Eugen Ştefănescu, are o estimare între 25.000-45.000 de euro.



”Generalul (Neguţoiu Gheorghe)”, de George Lowendal are o valoare estimativă între 1.200 - 1.800 de euro, iar ”Che Guevara”, de Alexis Fernandez Arce, are un preţ de pornire de 1.000 de euro.



Marii maeştri ai portretului au lăsat în urma lor lucrări emoţionante, care vibrează de sensibilitate umană şi artistică. Călcând pe urmele acestora, pictorii români au îndrăgit la rândul lor acest gen foarte expresiv, dovadă fiind numărul mare de lucrări din “atelierul” fiecăruia. Fie că este vorba despre ”Portretul unui bătrân urâcios” (Autoportret) de Corneliu Baba, despre o ”Chivuţă” de Nicolae Vermont, ori poate o ”Ţărăncuţă” a lui Nicolae Grigorescu sau un ”Copil cu fundă verde” de Nicolae Tonitza, arta portretului izvorăşte cu îndemânare şi abilitate de sub penelul concertant al pictorilor români, scriu cei de la Artmark.



Licitaţia ”Maeştri ai portretului, inclusiv o colecţie George baron Löwendal” va începe la ora 19.30, iar de la 20.30 va avea loc şi ”Licitaţia Camil Ressu”.

„Portretul a fost dintotdeauna piatra de încercare a unui mare artist, iar seara de 7 februarie 2017 aduce un regal al genului portretistic, prin lucrări semnate de maeştri români şi străini“,

susţin cei de la Artmark..

În aceeaşi seară, vă propunem să păşiţi în “atelierul” lui Camil Ressu. Veţi avea astfel ocazia să “deconstruiţi” etapele celor mai importante lucrări ale maestrului.

Ca orice mare artist, înainte de a realiza lucrarea ca opera finita, Ressu recurge la schiţe, eboşe, crochiuri. Veţi vedea cum celebrele sale compoziţii precum: Cosaşi odihnindu-se, Terasa Oteteleşanu au fost minuţios construite prin desene pregătitoare. Veţi face cunoştinţă cu cercul de prieteni sau amici ai pictorului (Pictorii Samuel Mützner şi Ipolit Strâmbu, Portretul lui Iser, Alexandru Bogdan-Piteşti, Liviu Rebreanu, Scriitorul Vasile Demetrius). Îi veţi cunoaşte îndeaproape familia (Soţia artistului) şi principalele teme din laboratorul său de creaţie (Nud în fotoliu, Familie de ţărani, Naiade dansând etc.)

Oricine ar vizita „atelierul” lui Camil Ressu îşi va da seama de interesul artistului pentru monumental (Vânătoare - 3.000 - 6.000 euro), pentru figurile puternice (Aişé - foto jos - 30.000 - 50.000 euro, Lectură pe malul mării - 12.000 - 18.000 euro), viziunea sa arhitecturală, cézanniană, fiind “trădată” de înclinaţia către savoarea culorii şi luminile plein-air-ului (La scăldat - 7.000 - 12.000 euro, Peisaj din Vlaici - 10.000 - 16.000 euro).“